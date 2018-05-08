蔡文胜：创始人真不是人干的 而是特殊材料构成的

蔡文胜朋友圈截图

新浪科技讯 5月8日午间消息，美图公司（01357-HK）董事长兼执行董事蔡文胜昨日转发了一篇《晨兴资本刘芹：聪明人做不成大事？不是能力是态度问题》的文章，并评论称：“创始人真的不是人干的，而是特殊材料构成的。创业其实就是一个修炼自己的过程，你明天都要让自己不停地得到提升。”

在《晨兴资本刘芹：聪明人做不成大事？不是能力是态度问题》一文中，晨兴资本董事总经理刘芹指出：“我经常跟一些知名人士见面，我发现他们往往错误地把自己事业的成功归于自己的能力。”

在刘芹看来，创业者夸大自己的能力重要性之后，其实是会给公司带来很大的挑战，它可能会导致整个公司战略的迷失。

“创始人要有不偏不倚的自我认知”。刘芹认为，“当你客观，你就会打开内心。当你打开内心，你就有机会接收不一样的观点。当你接收到不一样的观点，你就能充分发挥你的归纳和演绎。”

转发刘芹的文章后，蔡文胜指出：“雷军一直说，创业不是人干的，是阿猫阿狗干的。他其实想讲，作为一个创始人，真的不是一个人干的活，又要有高度，又要弯下腰来干活，又要分钱，又要吃苦，又要融资，又要说服别人，别人不喜欢还不能生气。你没法任性，因为你一旦任性就要被市场惩罚。”

“所以我觉得创始人真的不是人干的，而是特殊材料构成的。创业其实就是一个修炼自己的过程，你明天都要让自己不停地得到提升。”蔡文胜总结道。