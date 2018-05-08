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上百辆共享单车遭“活埋” 成都武侯警方已立案调查

上百辆共享单车遭“活埋” 成都武侯警方已立案调查
2018年05月08日 12:04 新浪科技综合
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工作人员从建渣下清理出大量的单车。工作人员从建渣下清理出大量的单车。
挖掘出的单车已严重受损。挖掘出的单车已严重受损。
埋在建渣下的单车。埋在建渣下的单车。

　　原标题：上百辆共享单车遭“活埋” 成都武侯警方已立案调查

　　来源：华西都市报

　　7日上午11点过，在成都市武侯区武兴五路附近，编号为“23130714”的一辆共享单车重见天日。约两月个前，有人扫码将它骑行到附近，之后便成为“沉默车”，直到有人发现它被埋在建渣之下。

　　经初步清点，这个地方共发现上百辆共享单车被埋。轮胎变形、链条断裂、座椅损毁……惨状让共享单车的工作人员心痛不已。目前，他们已向成都武侯警方报案，警方正在调查之中。

　　新车被填埋 有人故意而为？

　　成都市武侯区武兴五路的尽头，有一个废弃的工地，建渣、生活垃圾堆放于此。7日上午，6位负责共享单车运维的年轻人爬上一座建渣堆顶，或是舞动着铁铲，或是徒手搬着建渣，急切地在建渣堆下搜寻着。20分钟后，一辆黄色的共享单车被几人合力拖了出来，这是一辆3月份刚上市的新车，编号“23130714”。

　　运维人员介绍，约两个月前的3月9日，这辆共享单车被骑行至附近，之后再未被扫码开锁，却莫名其妙被人带到这个废弃工地，直到4月12日，ofo线下工作人员昝磊发现，这里有大量小黄车被埋。

　　烈日下，6名工作人员在这个建渣堆上刨了1个多小时，总算把其中10多辆车刨了出来。“下面还有很多，刨出来好多也不能用了。”昝磊边刨边说，自从发现了这些共享单车后，他们就在附近进行了走访，路人均称不知情。“我们也很奇怪，为什么被埋的车，清一色是小黄车，而且都没有解锁，像是被集中运到这里来填埋的。”

　　记者在现场看到，被埋的单车有的轮胎已经严重变形，有的链条已经断裂，有的座椅已被损毁。“这里面很多是3月份的新车，可能没骑几次就被拉来埋了。”昝磊说。

　　损失数万元

　　警方已立案调查

　　最先发现这些小黄车异常的，是ofo的数据后台。

　　“4月，我跟往常一样通过后台软件，查看对应区域的单车使用情况。”ofo成都运营主管陈龙说，在查看时，他发现有一处单车特别多，满屏都是小点，而且均显示为长时间未被人使用的“沉默车”。

　　陈龙说，一般来说，车辆3天以上不用就会列为沉默车的范围，同一地点大范围出现沉默车显然很奇怪。随后，他派人前往现场进行查看。到场的工作人员发现，成片的单车以各种姿势被掩埋在了建筑废材之下。“一下看到这么多损毁的单车，当时真的很心痛。”昝磊告诉记者，随后他找来工作人员一起清点，发现这里至少有上百辆车被埋。

　　“每辆车的单价在400-800元不等，总共损失在数万元。”ofo成都运营主管陈龙说，他们发现这么多小黄车被埋后，已经第一时间向成都武侯警方报案，目前警方已经受理，正在进行相关调查，“我们会全力配合警方破案。”

　　律/师/说/法

　　损毁共享单车

　　涉嫌刑事犯罪

　　“如果是故意损毁共享单车，其行为已经涉嫌触犯《刑法》。”太琨律（成都）所主任朱界平说，我国《刑法》第275条规定，故意损坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的行为，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。

　　朱界平认为，共享单车作为一种绿色环保的新型生活方式，已经走进了成都市民的生活，单车的公共属性不可否认，“如此损坏单车的行为，给全社会造成的危害很大，其本质和破坏其他公共设施完全一样，个人认为应该对这种行为进行严惩，体现出法律的惩戒和教育功能。”

　　朱界平呼吁，共享单车解决了市民出行最后一公里问题，方便了你我，对共享单车，大家在文明骑行的同时，也应予以爱护。任何焚烧、填埋共享单车的行为，不但会被众人从道德上予以谴责，而且已经触犯了法律。

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