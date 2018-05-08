Snap请亚马逊高管任CFO 年薪50万美元加2000万股票

原标题：Snap聘请亚马逊高管出任新CFO 年薪50万美元外加2000万美元股票

【TechWeb报道】5月8日消息，据路透社报道，阅后即焚应用Snapchat母公司Snap表示，亚马逊公司的资深员工蒂姆斯通( Tim Stone )将接替安德鲁沃尔勒( Andrew Vollero )出任首席财务官。斯通曾负责亚马逊对全食超市的整合。

现年51岁的斯通于1998年3月加入亚马逊公司，目前担任财务副总裁。他于2017年8月至2018年2月期间担任该公司实体店副总裁。

Snap前CFO沃尔勒是Snap向一家上市公司转型的指导者，他将离开这家公司去寻找其他机会，并将获得相当于他一年基本工资的奖金。

Snap在一份监管文件中表示，辞职与公司管理层或财务方面无任何分歧。

这一任命是在Snapchat发布季度业绩后一周发布的。该公司最近重新设计了Snapchat消息应用程序，关闭了一些长期粉丝和广告商。

自上周二公布报告以来，Snap股价已下跌24 %，周一在扩大交易中上涨1.6 %，至10.91美元。

“我认为必须有人为Snap缺少的数据承担责任，首席财务官和管理团队可能会感到沮丧，”峰会洞察小组分析师乔纳森·凯斯( Jonathan Kees )表示。

Kees表示，由于市场状况、应用程序重新设计、裁员，以及现在的高级管理层中断，snap可能会经历一次艰难的转型。Kees对snap的评级为“卖出”。

斯通将于5月16日上任，而沃尔勒将继续担任顾问，直到8月15日。

根据文件，斯通的年薪为50万美元，外加价值2000万美元的受限制股票，以及选购50万股A类股的机会。