新浪科技> 互联网 > 正文

张一鸣称微视抄袭抖音 马化腾：可以理解为诽谤

张一鸣称微视抄袭抖音 马化腾：可以理解为诽谤
2018年05月08日 11:40 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
张一鸣马化腾朋友圈争论张一鸣马化腾朋友圈争论

　　新浪科技讯 5月8日上午消息，昨日晚间，今日头条CEO在朋友圈发布了一条庆祝抖音海外版Tik Tok在App Store下载量全球第一的朋友圈，但随后引来与马化腾在朋友圈的争论。

　　今日凌晨，张一鸣在该条朋友圈下评论称，“微信的接口封杀，微视的抄袭搬运，挡不住抖音的步伐。”随后马化腾回复称，“可以理解为诽谤。”

　　张一鸣再回应称，“前者不合适讨论了，后者一直在公证，我没想有口水战，刚刚没忍住发了个牢骚，被我们pr批评了。材料我单独发给你。”马化腾表示，“要公证你们的太多了。”

　　今年3月底，有网友发现，在微信朋友圈中，分享的抖音视频链接疑似被屏蔽，只能自己可见，好友不可见，随即引发微信封杀抖音的猜测。对此，腾讯方面澄清，朋友圈有防刷屏策略，某个链接或域名单日分享超过一定阈值就会不可见，过了次日凌晨便恢复正常。“这次抖音就属于这种情况，不存在屏蔽一说。”

　　但目前抖音仍无法在微信朋友圈打开，不过原因在于4月中旬开始的微信、QQ在互联网短视频整治期间，暂停短视频APP外链直接播放功能，受影响的除头条系的抖音、西瓜视频外，还包括腾讯旗下的微视。在抖音或微视，分享一条视频到微信朋友圈后，微信会提示，“互联网短视频整治期间，平台将统一暂停直接播放。”

　　而微视对于抖音的搬运是外界一直关注的焦点。在iOS版的微视版本记录中，微视早期产品是类似美拍、秒拍的短视频社区平台，但在今年春节前后，微视的更新中，增加了高能舞室和海量音乐，在后期的更新中，微视再次增加音乐短视频类的功能，如视频跟拍、歌词字幕等，一周前更新的4.2版本，“照片MV”功能，并称是国内短视频产品里首家支持照片和视频混排上传。

　　在外界看来，虽然微视在产品上进行着小幅微调，但产品形态上与抖音几乎没有差别。但另一面，抖音早期也是对Musical.ly的搬运，Musical.ly的创始人阳陆育曾公开对媒体表示：“抖音对于Musical.ly 进行了从产品到运营策略全方位抄袭。”但去年11月，今日头条全资收购了Musical.ly，关于抄袭的争论也戛然而止。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有