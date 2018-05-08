张一鸣称微视抄袭抖音 马化腾：可以理解为诽谤

张一鸣马化腾朋友圈争论

新浪科技讯 5月8日上午消息，昨日晚间，今日头条CEO在朋友圈发布了一条庆祝抖音海外版Tik Tok在App Store下载量全球第一的朋友圈，但随后引来与马化腾在朋友圈的争论。

今日凌晨，张一鸣在该条朋友圈下评论称，“微信的接口封杀，微视的抄袭搬运，挡不住抖音的步伐。”随后马化腾回复称，“可以理解为诽谤。”

张一鸣再回应称，“前者不合适讨论了，后者一直在公证，我没想有口水战，刚刚没忍住发了个牢骚，被我们pr批评了。材料我单独发给你。”马化腾表示，“要公证你们的太多了。”

今年3月底，有网友发现，在微信朋友圈中，分享的抖音视频链接疑似被屏蔽，只能自己可见，好友不可见，随即引发微信封杀抖音的猜测。对此，腾讯方面澄清，朋友圈有防刷屏策略，某个链接或域名单日分享超过一定阈值就会不可见，过了次日凌晨便恢复正常。“这次抖音就属于这种情况，不存在屏蔽一说。”

但目前抖音仍无法在微信朋友圈打开，不过原因在于4月中旬开始的微信、QQ在互联网短视频整治期间，暂停短视频APP外链直接播放功能，受影响的除头条系的抖音、西瓜视频外，还包括腾讯旗下的微视。在抖音或微视，分享一条视频到微信朋友圈后，微信会提示，“互联网短视频整治期间，平台将统一暂停直接播放。”

而微视对于抖音的搬运是外界一直关注的焦点。在iOS版的微视版本记录中，微视早期产品是类似美拍、秒拍的短视频社区平台，但在今年春节前后，微视的更新中，增加了高能舞室和海量音乐，在后期的更新中，微视再次增加音乐短视频类的功能，如视频跟拍、歌词字幕等，一周前更新的4.2版本，“照片MV”功能，并称是国内短视频产品里首家支持照片和视频混排上传。

在外界看来，虽然微视在产品上进行着小幅微调，但产品形态上与抖音几乎没有差别。但另一面，抖音早期也是对Musical.ly的搬运，Musical.ly的创始人阳陆育曾公开对媒体表示：“抖音对于Musical.ly 进行了从产品到运营策略全方位抄袭。”但去年11月，今日头条全资收购了Musical.ly，关于抄袭的争论也戛然而止。