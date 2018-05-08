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赔了6000万，他才潘然醒悟，10年后300亿笑傲江湖！

赔了6000万，他才潘然醒悟，10年后300亿笑傲江湖！
2018年05月08日 11:30 新浪科技综合
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　　来源 | 硕士博士圈　

　　文 | 李清风

　　熊新翔始终记得奶奶讲的三句话，第一是拳头不打笑面人， 第二是把自己砍的柴分一些给别人， 第三就是丝瓜种得稀一点才能长大。

熊新翔熊新翔

　　他从30万起家，短短几年就攒下过亿身价，却在一夜之间赔掉6000万。10年后，他在投资圈纵横四海， 创造出成功率96%的投资奇迹，他就是熊新翔，易一天使的创始人。

　　男人40岁一朵花

　　1968年，熊新翔出生于福建龙岩，父母常年在外奔波，对他影响最大的就是奶奶。

　　熊新翔始终记得奶奶讲的三句话，第一是拳头不打笑面人， 第二是把自己砍的柴分一些给别人， 第三就是丝瓜种得稀一点才能长大。

　　“首先吐芽的就培育，最晚吐芽的就剪掉，让长势最好的丝瓜茁壮成长，这样丝瓜才能最早吃到、最晚吃完。”

　　所以，熊新翔从小就懂得分享，更懂得如何才能出人头地。

　　1990年，他从成都电子科大毕业后，被分配到了攀枝花的一家钢厂做器件检修。

　　没有想到的是，每天起早贪黑，勤学苦干，最后却因为车间拉帮结派，处处受排挤！

　　是可忍孰不可忍，一年后，熊新翔选择辞职去了深圳一家台资企业。

　　没有想到一跳槽，机会就来了。

　　2个月后，厂长找到熊新翔，“我不在厂里的时候，你就代我行使厂长的职责吧。”

　　怎么回事？原来厂长一人同时管理了三个工厂，根本忙不过来，熊新翔能吃苦，又是大学生，自然成了首选！

　　就这样，短短6年，熊新翔对制造企业的生产工艺、制造流程、人事财务等等摸了个遍，薪水也从每月2650元涨到6万元。

　　这年，熊新翔刚好40岁。

　　金融学高级课程班（符合条件可申请博士学位）

　　熊六刀

　　1997年6月，重庆升格为直辖市。

　　也就是这一年，我国互联网开始崛起，网易搜狐新浪等互联网三剑客登上历史舞台。

　　熊新翔嗅到了商机，他果断凑了30万跑到重庆开了一家科技公司，“要做重庆第一家软件外包的IT公司。”

　　但重庆不比北上广深，用户对软件外包没有概念，熊新翔根本拉不来业务，他只能过着饱一顿饥一顿的日子。

　　这一熬就是6年。

　　直到2003年6月，重庆高速需要一款专业管理软件，熊新翔这才算打了个翻身仗。也正是凭借那一单，他赚到了人生的第一个100万。

　　此后，自动化办公软件、监控收费软件、医疗器械监护仪等等单子接踵而来。

　　熊新翔就此发迹。

　　短短2年，他的身价窜升过亿，成为重庆IT界的名人。

　　人一红，头脑就发热。

　　2005年，熊新翔预感互联网电话项目有潜力，他把全部身价押上，一举投入6000万，“必将对电话通讯产业产生颠覆性影响。”

　　项目是好项目，可惜时机太早了。你想啊，当时连上个网都不稳定，奢谈什么用互联网打电话？果然，毫无悬念，熊新翔败了。

　　不但把之前赚到的全吐了回去，还惹上官司，赔了600多万。

　　“其一，对于用户需求的判断过于主观；其二，在功能方面做了太多的加法，没有集中于一点；其三，没有经过深入的实践和验证就过早砸钱推广。”

　　熊新翔懊恼得肠子都悔青了。

　　换上一般人，这辈子就完了。好在熊新翔还留了一手，那就是天使投资。

　　他有个搭档叫曹日辉。

　　曹日辉毕业于中山大学计算机系，是我国第一批互联网的弄潮儿，在马云创立中国黄页时期曾担任过华南区总代理。

　　当时，曹日晖创办广州祥通网络通信，3年后被美国一家上市公司收购，就此与资本结缘。

　　一样的不甘寂寞，一样的勇于折腾，一样的无知者无畏，二人就此结为死党，

　　并联合成立了易一天使创业基金。

　　第一个客户是猪八戒网。熊新翔给了朱明跃500万元，占股40%。如今猪八戒已经发展成为全球最大威客网，估值超过100亿。

　　第一笔回报是投资奇虎。熊新翔投资的时候，奇虎还是个名不经传的小公司，直到2年后被周鸿祎看上，熊新翔也一举获得10倍以上的回报。

　　第一个最快挂牌的是道有道。2009年春节，熊新翔投资了移动营销服务商道有道，仅仅半年后，道有道就在新三板挂牌上市！

　　为此，熊新翔也总结出一套投资真经“熊六刀”，“只要砍过熊六刀，闭着眼睛都可投。”

　　第一刀是用户群精准、需求刚性。

　　第二刀是成本低效率高。 

　　第三刀是盈利模式简单可持续。

　　第四刀是相对竞争，当前领域没有巨头。

　　第五刀是潜在市场规模足够大。

　　第六刀是创始团队优势互补。

　　没错，最重要的是第六刀，做天使投资最重要的还是投人。

　　猪八戒的创始人朱明跃此前并没有什么经营的经验，但熊新翔了解到朱明跃干一行爱一样，行行都干得很优秀，于是决定投资。

　　而且朱明跃只要200万，熊新翔非要投 500 万，“没有 500 万你做起来，我不要控股权，我认准的是你这个人。”

　　2013年，熊新翔准备投对一个叫“云筹”的众筹网站，可就在进行尽调的过程中，双方的员工却发生了口角。

　　当天晚上，云筹的负责人打来电话，“非常抱歉，员工的问题就是我的问题，我向你表示歉意，投不投是另外的事情。”

　　“能够带领团队纠错，说明创始人有担当，”就凭那通电话，熊新翔毫不犹豫投了。

　　2014年，熊新翔瞄准了环境和食品行业，一口气投了5个项目，包括可循环利用的硅藻晶土，产生负氧离子的材料，BGA土壤改良剂，生物农药技术以及新型包装材料。

　　2015年，共享经济与人工智能非常火，两条赛道上云集了红杉、经纬、金沙江等50多家中国顶级风投。

　　而熊新翔却孤独求败，转身进入了工业4.0的赛道，“虽不会像共享经济那样有爆发性，但不存在泡沫。”

　　2017年10月，熊新翔正式投资捷讯中国，打响了工业4.0领域的第一枪。

　　到目前为止，熊新翔旗下管理的资产规模超过300亿，4年共投资了80多家公司，业务涉及系统检测、软件开发、互联网金融等30多个领域。

　　最让人惊奇的是，熊新翔投资的80多家公司中，有75家成功越过了B+轮，这不能不算一个不大不小的奇迹。

　　一出手就是10个亿

　　如今，校友向高校捐赠已经不是新鲜事，很多企业家一出手就是上千万，甚至过亿。

　　然而，早在2016年，熊新翔就向母校电子科大捐了10.3个亿，并打破了我国高校单笔捐赠的最高纪录。

　　而且，他向学校提出不举行任何仪式，直接签约，因为他根本不想借此出名，“我只是热爱母校的一草一木，仅此而已。”

　　这就是熊新翔。

　　“创业是非常孤独的旅行，如果选择了创业，就意味着选择了这份孤独和困难，唯一要做的就是坚持。”

熊新翔云筹
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