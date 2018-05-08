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张一鸣朋友圈战马化腾 称腾讯微视抄袭搬运抖音

张一鸣朋友圈战马化腾 称腾讯微视抄袭搬运抖音
2018年05月08日 10:31 新浪科技综合
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　　来源：创业家

　　创业家讯 （朱丹）5月8日消息，今日凌晨张一鸣在朋友圈发文，庆祝抖音国际版“Tiktok”2018第一季度在苹果商店下载全球第一，并在评论区剑指腾讯，表示“微信的借口封杀，微视的抄袭搬运挡不住抖音的步伐”。对此，马化腾在评论区直接开怼，认为张的表态“可以理解为诽谤”。

　　在短视频领域，抖音在狗年春节一跃成为现象级产品，与快手比肩。据易观数据统计，截止到2018年3月，抖音用户1.2亿。此外，据企鹅智酷4月9日发布的《快手&抖音用户研究报告》显示，在用户的消费广泛度和时长上，抖音也高于快手。

　　今年4月，腾讯宣布重启“弃子”微视，谋求收复短视频阵地。此外，4月初微信、QQ等先后出现屏蔽抖音链接的现象，让腾讯和今日头条在短视频领域短兵相接。

　　这是一场不得不打的战争。近年来围绕短视频概念布局的融资额已超过300亿元，短视频行业用户已突破4.1亿人，同比增长率达116.5%，但腾讯在短视频领域并没有出现能与抖音匹敌的产品，投资快手已经不能解决其内部产品布局缺失。

　　此外，今日头条的日活已经超越阿里、百度，成为仅次于腾讯的，中国第二大日活用户公司。在资讯领域，腾讯的天天快报、腾讯新闻完败“今日头条”。

　　张一鸣“过敏”了么？

　　不想做腾讯高管的张一鸣对于腾讯可谓“爱恨交加”。

　　近日，名为《腾讯没有梦想》的文章广为流传，该文表示“腾讯正在丧失产品能力和创业精神，变成了一家投资公司。这家快20岁的公司正在变得功利和短视，他的强项不再是产品业务，而是投资财技。”

　　张一鸣先是转发了一则反对《腾讯没有梦想》的文章并写道：“腾讯是一家极其优秀的公司，Pony也是我最敬佩的CEO。不仅是业务和实力，公司和管理层的能力和修为也是业界最好的，相信这也是业界共识，大家心服口服。如果走近刻意收敛光芒的腾讯观察，会发现这是唐吉柯德式的想象。腾讯不仅强而且还在各个维度不断进化，大家应该多学习。我也希望腾讯带动中国互联网整体更多的进步。”

　　随后，张一鸣又在朋友圈表示：“如果（腾讯）不随便打压封杀应用和信息流动，就是更值得尊敬的公司了。”马化腾则直言张一鸣“过敏了”，并放话“平台一视同仁”。

　　对此，张一鸣回复表示，“前者不适合讨论了，后者一直在公证。我没想有口水战，刚刚没忍住发了一个牢骚。被我们pr批评了，材料我单独发给你。”单独发给马化腾的“材料”内容是否能证实“腾讯随便打压封杀应用和信息流动”我们不得而知，但腾讯和今日头条的“恶战”也许近在眼前。

　　今日头条不得不站队了？

　　2018年的今日头条，遭遇了自创始以来最大的“水逆”。内涵段子被关停、旗下多款产品先后要求整改。此外，围剿今日头条的队伍越来庞大：腾讯、微博、百度“打头办”等，这让追求独立发展的今日头条的日子不再好过。

　　近日，据自媒体“开柒”爆料，在今日头条最近进行的新一轮融资中，阿里巴巴将投入数十亿美元参与融资，并给出较高估值，甚至答应了不进入董事会、不要投票权等条件。知名媒体人阑夕感叹“终于还是站队了”。

　　对此，4月27日阿里集团市场公关委员会主席王帅发布微博予以否认：“很多人今天在传头条和阿里的绯闻，实际情况是我们各自守身如玉。”王帅称，不断进步的今日头条，是阿里很好的合作伙伴，也是很多人的研究、学习讨论的热点和对象。阿里巴巴对文化产业有极大的兴趣和战略，但阿里巴巴无意也不善于媒体产业，未来也是如此。

　　3月26日，多个百万级以上的抖音号中，出现了关联淘宝的购物车按钮。对于掌握巨额流量的今日头条来说，站队阿里对于实现商业变现更为有利。

　　不想当腾讯高管的张一鸣，未来会不会成为阿里的高管尚未可知。

　　声明：本文来自创业家，版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点，不代表创业家立场，转载目的在于传递更多信息。如需转载，请联系原作者获取授权。

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