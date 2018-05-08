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全球最大独角兽蚂蚁金服为何今年开始亏损？

全球最大独角兽蚂蚁金服为何今年开始亏损？
2018年05月08日 09:42 新浪科技综合
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　　来源：格隆汇

　　作者：逸凡

　　出品：懂财帝

　　刚刚公布的阿里财报，马云和刚刚上任的蚂蚁金服董事长井贤栋可能有些紧张了——去年赚了131.89亿元，今年开年第一季度却出现了亏损。

　　阿里最新利润情况让人有些担忧。2018年第一个季度，其收入为619亿，同比增长61%，净利润却只有66.41亿，同比下滑33%。

　　为何突然利润大幅下滑？究其根本，蚂蚁金服不给力。

　　财报解释：2018年第一个季度，蚂蚁金服继续加大投资，从而实现了用户的强劲获取和参与，这些投资导致蚂蚁金服本季度出现净亏损。

　　而前一段时间，华尔街传来的消息，巴克莱对蚂蚁金服的估值为1500亿美元。

　　巴克莱对蚂蚁金服的估值核心逻辑很简单——用户量以及用户在蚂蚁的金融场景贡献的利润。

　　巴克莱预测：蚂蚁金服2017年的营业收入为89亿美元；2021年其营业收入为335亿美元，4年复合增长率为39％；息税前利润为146亿美元。给予蚂蚁金服10倍的PE，市值1500亿美元。

　　似乎是为了与这个估值相呼应，这个财报季蚂蚁金服罕见的首次公开了支付宝全球活跃用户数量——8.7亿活跃用户，与微信用户不相上下了。

　　但事与愿违，蚂蚁金服在IPO征途的路上，突然在2018年第一季度出现了亏损。

　　过去几年，蚂蚁金服的财报都亮眼。根据综合梳理预估，蚂蚁金服利润如下：2014年26亿、2016年30亿元。

　　根据阿里巴巴与蚂蚁金服于2014年签署的协议，蚂蚁金服每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费，金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%。

　　2017年，蚂蚁金服的利润增长同比增长3倍之多。2017年全年，蚂蚁金服的税前利润达到131.89亿元，而消费金融消费金融净利润或达80亿。

　　2017年如此高的利润，阿里对蚂蚁的股权进行了收购。2018年2月1日，阿里巴巴曾发布公告称，将根据2014年双方签订的协议入股蚂蚁金服并获得33%股权。阿里入股后，蚂蚁金服有了更为确定的股权结构，且无需继续每年分享37.5%税前利润。

　　但事实上，蚂蚁金服的利润下滑已经在去年第四季度显现。

　　2017年一、二、三、四季度，蚂蚁金服给到阿里巴巴的利润分成分别为7.89亿元、19.66亿元、19.95亿元和1.96亿元，合计达到49.46亿元。

　　按照37.5%的比例测算，2017年全年，蚂蚁金服的税前利润达到131.89亿元，其中一、二、三、四季度分别实现税前利润21.04亿元、52.43亿元、53.20亿元和5.23亿元。

　　蚂蚁金服的税前利润在2017年二、三季度均超过50亿元，但在四季度则环比大幅缩水九成，这除了支付补贴战的影响，很可能与四季度的现金贷整治有关——受监管风暴影响，借呗和花呗的ABS发行出现暂缓，最终波及到消费金融业务的扩张步伐。

　　2017年，消费金融或是蚂蚁金服最重要并且最赚钱的业务——花呗与借呗。

　　据财新统计，截至2017年底，“蚂蚁系”小贷ABS在场内外发行规模已近3500亿元，其中，截至2017年底，在交易所市场发行的蚂蚁花呗ABS存量达1961亿元、借呗1346亿元，这占到了中国消费类资产证券化市场的90%以上。

　　根据最新的公开数据，2017年上半年，蚂蚁小微小贷营业收入为14.9亿元，净利润为10.2亿元；2017年前三季度，蚂蚁商诚小贷净利润44.93亿元，为上年全年净利润的两倍多。

　　在蚂蚁金服去年全年132亿元的税前利润当中，消费金融业务居功至伟。

　　随着现金贷监管风暴的降临，借呗业务遭遇重大考验，更加剧了市场对蚂蚁金服杠杆率的质疑。受此影响，以花呗和借呗为底层资产的ABS发行一度中断，原计划去年末在银行间市场发行的借呗ABN至今仍无下文。

　　2017年12月18日，蚂蚁金服宣布对旗下两家小贷公司增资82亿元，将其注册资本从38亿元大幅提升至120亿元。

　　消费金融牌照，如今成为蚂蚁成长路上最重要紧缺的牌照之一，蚂蚁正在筹划重庆申请该牌照，根据财新报道马云为此亲自到重庆拜访相关领导。

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