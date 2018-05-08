人民日报刊文谈朋友圈人设:越精心维系 现实越易焦虑

原标题：完美“人设” 不如“真我”

作者：王 瑨

在微信朋友圈的你，与现实中一样吗？

文依是我的高中同学，上大学后我们虽偶有互动，但大多数交流都围绕朋友圈展开，她的朋友圈曾给我留下深刻印象：丰富多彩的生活、甜蜜的恋情、工作到深夜为自己鼓劲加油的正能量……直到最近，这个拥有完美“人设”的姑娘向我翻开了硬币的另一面：“我的生活并非那么有趣，那些经过修图的美食并不好吃，参加的一些读书沙龙只是走马观花拍照而已……我压力很大，对自己的工作并不满意，但又想向别人展示我很敬业，希望营造优秀而且幸福的‘人设’。”

文依不是个例，不少人在朋友圈里小心翼翼地经营着自己的“人设”，“人设”甚至成为虚拟社交中一种认知彼此的方式：为了晒厨艺，给一道味道古怪的菜肴精心打光；为了秀底蕴，还没有真正读完一本书就先晒出三五句评论；甚至为了营造完美“人设”而精心挑选“适合发朋友圈的句子”……

我们在生活的不同领域扮演着不同角色：职员、儿女、朋友、父母……但凡此种种皆是基于现实生活，并非架空现实捏造出虚拟的完美“人设”。

完美“人设”永远伴随着现实与虚构的巨大落差。朋友圈越精心维系，现实中越容易焦虑，时时担忧“人设”崩塌。文依的朋友圈自拍非常漂亮，但她逐渐发现“归根结底是要见人的”，甚至有同事直言不讳地评价“你的照片和本人不太一样”。像文依一样的分享者们推高着别人的期待，但如此“人设”一旦登上真实生活的舞台，不管是外貌还是“精神颜值”都无处遁形。

与其沉浸于在微信朋友圈塑造完美“人设”，不如放眼现实，思考如何努力和奋斗才能“活得像朋友圈里晒的一样好”。毕竟，只有在现实生活中才能迎来真正的“人设”升级、人生出彩。

归根结底，朋友圈的“人设”再完美也只是干瘪的标签，一个真实的自我建立在丰盈生活、真实奋斗的基础之上：你被委以重任并非因为“晒加班”，而是得益于脚踏实地的拼搏；你被称赞有才华并非因为在朋友圈引经据典的表述，而是面对面交流中透露出的“腹有诗书气自华”；你收获幸福美满生活的途径，不会存在于朋友圈的“九宫格”里，而是扎根在现实的广阔天地。

真实的生活没有柔光和滤镜，它粗粝、琐碎，还有令人沮丧的坎坷，却能锻造沉淀出扎扎实实的“真我”。我们苦苦追寻的“人设”，不正是这份无可取代、独一无二的真实吗？

《 人民日报 》（ 2018年05月08日 19 版）