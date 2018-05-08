报告：2022年中国玩家超7.68亿 游戏营收为420亿美元

新浪科技讯 北京时间4月8日早间消息，在未来数年内，中国依旧将会是世界上增长速度最快、规模最大的游戏市场，中国的这个地位短时间内不会出现改变。据市场研究机构Niko Partners预测，截止到2022年，中国的游戏玩家总数将会超过7.68亿人，游戏带来的总营收将达420亿美元。

该机构最新发布的PC线上游戏和移动游戏报告显示，在未来5年内中国的游戏产业将会继续快速增长。中国移动游戏营收的增长速度超过了预期，因此市场增长速度也超过了去年的预期。在所有游戏类别中，中核游戏（可供玩家利用零碎时间进行的游戏）以及电竞类游戏（例如腾讯的《王者荣耀》）获得了较高的营收。

2017年，中国游戏玩家的总数量达到了6.04亿人，2022年中国游戏玩家总数量将会达到7.68亿人。2017年，中国PC线上游戏的总营收为155.3亿美元，相比前一年上涨幅度达到了1.2%。而到了2022年，这个数字有望达到174.4亿美元，年复合增长率（CAGR）将会达到2.3%。

Niko Partners管理合伙人科斯马斯·汉森在一份声明中表示：“截止到目前为止，中国是世界上最大的游戏市场，无论是对于PC游戏还是移动游戏来说，中国都是最重要的市场，中国游戏市场的增长速度超过了分析师的预期。来自全球的游戏开发企业、硬件提供商以及其他企业都必须花时间去了解中国市场以及中国玩家的喜好、行为、需求以及中国的经济情况，以此来针对中国市场打造游戏和其它产品，这样才能获得预期的效果。”

2017年，中国本土移动游戏的总营收达到了121.3亿美元，相比前一年的上涨幅度达到了47.3%。2022年，中国本土游戏的总营收有望达到246.7亿美元，年复合增长率为15.3%。

Niko Partners的报告显示，目前中国最流行PC游戏和移动手游分别为《英雄联盟》和《王者荣耀》，而且当前中国女性游戏玩家的数量正在不断上升，她们不但开始越来越多的接触游戏，而且在游戏中花费的时间也在不断上涨。电竞游戏依然是中国游戏市场增长的最主要驱动力，无论是在PC端还是在移动端，对战类游戏目前都是最火热的游戏类别。在安卓平台游戏分发方面，95%的游戏分发都是通过排名前20的安卓应用商店所完成的。(永妍)