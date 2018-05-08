无人驾驶软件问题或是Uber严重交通事故主因

新浪科技讯 北京时间5月8日凌晨消息，据科技媒体The Information报道，Uber找到了一个导致其无人驾驶汽车严重交通事故的软件问题，这个软件能决定无人车如何应对其检测到的物体。该事故于今年三月份在美国亚利桑那州发生，造成了一名女性死亡。

据称，当时该Uber无人车的传感器已经检测到了正在过马路的行人，但Uber的无人驾驶系统决定不立即对此做出反应。

Uber的无人驾驶系统软件将忽视那些被认定为“误报”的物体，即那些不会对该无人驾驶汽车造成影响的物体，比如一个塑料瓶或一张纸。Uber曾向The Information透露称，该公司的无人驾驶系统软件在训练时就会被告知不用理会这些小物件，这造成当它在意识到面前是正在过马路的行人时，没来得及做出反应。

在该起事故发生时，有一名安全员在驾驶位上，不过当时该SUV处于自动驾驶模式，即由无人驾驶系统来操控。在Uber无人车撞倒49岁的女性行人前，该名安全员并没有在看着前方道路。事发当月，Uber就和受害人家属达成了和解。这起事故是无人驾驶汽车在公共道路上造成的首起撞人致死事故。

目前，Uber已经暂停了其所有无人驾驶测试项目，包括在凤凰城、匹兹堡、旧金山、和多伦多等地的项目。

一名Uber发言人表示，该公司对其无人驾驶项目进行了一次自上至下的安全评估，并雇佣了前国家交通安全委员会（National Transportation Safety Board，NTSB）主席克里斯托弗·哈特（Christopher Hart）做为该公司的安全顾问。

该发言人说：“我们评估的内容包括无人驾驶系统的安全性、车辆操作的训练过程等所有涉及到安全的环节。”

与此同时，事发当地警方正在和Uber派出的代表、国家交通安全委员会、交通部旗下的公路交通安全管理局（Highway Traffic Safety Administration）一起调查此事故，试图找出事故中的哪方出了问题。

对于是其无人驾驶系统软件问题造成了该事故的说法，Uber表示拒绝评论。其发言人说：“我们正在和NTSB等部门积极配合调查此事故。出于我们与NTSB达成的协议，我们不能对此事故的细节发表评论。”（小宝）