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继索尼后 华纳音乐售出75%其持有的Spotify股票

继索尼后 华纳音乐售出75%其持有的Spotify股票
2018年05月08日 04:41 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月8日凌晨消息，随着在线流媒体音乐服务Spotify的付费订阅用户数不断增多，世界上的几大主要唱片公司曾大量持有该公司股票。不过在Spotify上市后，这些唱片公司开始大量售出其持有的Spotify股票。

　　上周，索尼这家持有最多Spotify股票的音乐唱片公司宣布其已售出大约一半持有的Spotify股票，价值大约为7.5亿美元。

　　本周一，华纳音乐集团宣布已售出75%其持有的Spotify股票，价值大约为4亿美元。

　　本周一，华纳音乐集团首席执行官史蒂夫·库柏（Steve Cooper）在该公司的营收电话会议中透露了该出售Spotify股票的做法，并表示该做法没有任何不看好Spotify未来的意思。华纳、索尼、和环球音乐这三大唱片公司获取了大量的Spotify产生的利润，所以它们对Spotify的投资是成功的。

　　库柏在电话会议中说道：“我们是一家唱片公司，而不是其他上市公司的长期股东。这次股票售出行为不表明我们不看好Spotify的潜能。相反，我们十分看好流媒体音乐服务的订阅付费模式。我们知道，这种订阅付费模式将推广至全球其他市场，而Spotify将是该潮流的主要玩家。”

　　华纳音乐和其他唱片公司都曾表示，将从售出Spotify股票得来的现金中分出一部分给音乐家和写词人。

　　Spotify于上月上市，当时市值高达300亿美元。上周，该公司公布了其第一季度财报，虽然公布的数据达到了投资人的预期，但投资人们对该表现仍不满意。目前，Spotify的市值为270亿美元。（小宝）

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