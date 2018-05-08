“数据门”事件后 Facebook继续测试付费订阅

来源：北京商报

经历了轰天动地的“数据门”事件之后，Facebook一直在为自己寻求新出路。据彭博社援引知情人士称，Facebook近期正在展开市场调查，以确定付费去广告模式的可行性。

知情人士透露，Facebook在过去就已研究过这一模式，而近期遭遇的用户信息泄露事件，为该公司提供了更迫切的内部动力来推进这一项免广告的付费服务。但是，这一计划尚未成熟，也不能保证将会持续推进。

Facebook CEO扎克伯格称考虑这一付费模式并不是为了取代公司现有的免费模式。在上个月的美国国会作证时，扎克伯格曾表示，“不管怎样，我们会一直提供一个免费版本的Facebook服务”。

在一季度的财报电话会议上，扎克伯格和Facebook COO Sheryl Sandberg也强调了基于广告赞助服务的重要性，表示这让公司争取到各种收入水平的用户。

一直以来，Facebook的商业模式依赖于用户分享的信息，向用户个人展现有针对性的广告，基于广告收入来为用户提供免费的社交网络服务。该公司也认为这是它向那些不愿付费的用户提供服务的惟一途径。

而现在，随着数据泄露事件可能带来的消费者情绪变化，扎克伯格认为推出付费模式或许是挽留一部分对隐私问题敏感的用户的一个选择。