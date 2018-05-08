ofo采购量未达凤凰自行车预期

来源：北京商报

北京商报讯（记者 魏蔚）规模扩张急刹车的共享单车对产业链影响巨大。上海凤凰5月6日公告，上海凤凰子公司向ofo运营方及关联公司提供各类自行车产品186.16万辆。对比此前的采购约定，这一数量不及双方预期采购量的四成。

上海凤凰称，截至2018年5月5日，凤凰自行车共向东峡大通及关联公司提供各类自行车产品186.16万辆，实现销售收入6.37亿元。凤凰自行车为上海凤凰子公司，东峡大通为ofo共享单车运营方。上海凤凰表示，合作未及预期的主要原因是政府部门对共享单车的监管及共享单车实际投放情况对共享单车的投放需求带来影响。

上海凤凰曾在2017年年报中披露，凤凰自行车2017年5月5日与ofo签订《战略合作协议》，ofo或关联公司在协议签订后的12个月内，向凤凰自行车提供总量不少于500万辆的采购计划。

结果显示，一年内，凤凰自行车仅向ofo销售了自行车约178万辆。按此计算，ofo对上海凤凰的实际采购量仅为预期采购量的37.23%，每辆单车的采购价格为342.26元。上海凤凰表示，合作给公司带来了一定的订单，进一步提高了公司在自行车行业的品牌知名度和市场影响力，提升了公司产能利用效率和经营业绩，对公司发展产生了一定的积极作用。

ofo对此未有回应，但不久前该公司表示，“共享单车经过两年多的高速发展之后，部分城市已经限投，ofo会积极配合政府监管部门要求，致力于提高行业整体效率的进一步提升。随着部分车辆即将进入三年报废阶段，车辆采购将是一个长期而稳定的需求，共享单车供应链体系也必将进入一个稳定而持续发展的新阶段”。