吃大葱包子的中国版旅行青蛙将上线 这次会火多久？

近半年里手游圈最大的黑马是谁？《旅行青蛙》一定当之无愧。

虽然很多养蛙人们如今已经抛弃他们的蛙儿子了，但很快他们就可以玩到全新的中国版的旅行青蛙了。5月3号，阿里巴巴代理的《旅行青蛙·中国之旅》在开始内测。

有消息称，游戏的限量内测预约与资格抽奖将分别在5月3号与6号开放，全面的内测工作也将在五月进行，这让不少老玩家都跃跃欲试。

告别许久的“蛙儿子”这一次或许将口嚼着大葱馅的烤包子，戴着玉佩开始自己的“神州之旅”。故宫、长城、西湖等国内的知名旅游景点，未来都将成为“蛙儿子”下一站。

撑起油纸伞，喝着女儿红

中国元素打造蛙儿子的精致生活

虽然全面内测还没开始，但有少数玩家已经获得了体验机会。作为一款日版《旅行青蛙》的重度用户，微博网友@小含笑曾经同时养着三只青蛙。对于这款中国化后的《旅行青蛙》，她表示虽然在很多基本玩法上与日本原版基本一致，但从游戏的细节来看，还是处处可以看出新意的。

“房子外观，房间布置，食品，装备，明信片，特产，抽奖和奖品方面都有变化。”汉化后的游戏不仅仅是换了语言，更是在各种细节里都增添了浓浓的中国风。

比如说，打开游戏界面后映入眼帘的就是充满中式风格的房子大门，一改日本原版中单扇们的设计，这次设计团队为蛙儿子设计了双开的中式大门。而房子上的小窗户，也都很细致地做了对应的更改。

进入房间后，床头的日本地图换成了中国地图，原本房间里日式的泥塑炉灶也变成了中式的砖砌火灶。筷子、女儿红、笼屉等充满中国风格的物件，都让人们相信这是一只古典中国蛙没错了。打开商店系统，“烤包子”、“煎豆腐”等等一系列的中式美食虽然价格高昂，但依旧在“色相”上显得十分美味，让人不禁想为自己的“蛙儿子”省吃俭用，筹备一场中式的豪华大餐。

据报道，阿里巴巴整个团队从三月份开始动工制作这个项目，整个游戏视觉、选景、特产的设计都由阿里游戏独立完成。虽然整体的设计始终遵循着原版的世界观与画风，但从成品来看，这次“中国化”的过程基本完善了原版设计粗糙的漏洞，在很多细节方面都显得精致了许多。

阿里为什么要买一个已经“过气”的游戏？

虽然《旅行青蛙》在2018伊始几乎火爆到“装机必备”，但现在已经鲜少看到有人还在玩它了。那阿里为什么要买一个已经“过气”的游戏？

虽然阿里巴巴官方在日前刺猬公社的采访中表示，目前没有商业化《旅行青蛙》的打算。但从《旅行青蛙》发布的平台以及全新的“活动”系统来看，这款游戏在本土化的过程中，早已融入了对未来商业模式的考量。

有不少玩家发现，中国版的《旅行青蛙》在基本的玩法上与原版相同，但这款内测中的游戏暂未上线充值购买三叶草的系统。不氪金，怎么买草让蛙儿子迅速成长？

中国版《旅行青蛙》上线了之前原版中没有的“活动”系统，包含任务、活动、商城三个子栏目。通过完成一系列游戏后台给出的任务或者参与系统放出的主题活动，玩家可以获得一种在中国版游戏中独有的货币——“金叶子”。

这种“金叶子”可以在活动系统的内置商店中，兑换“三叶草”、“兑换券”等游戏中的关键道具，从而让自己的“蛙儿子”更快的“买车买房”，带小蝴蝶出去玩。

值得注意的是，这款游戏正式上线后也将内嵌在淘宝APP里。这也就意味着，中国版《旅行青蛙》将不采用“氪金”的商业模式，他的作用则更多是尽可能地把用户留在淘宝APP里。

此外，淘宝相关人员表示，未来中国版《旅行青蛙》还将从游戏机制的层面打通淘宝与游戏本身的联系，让用户在淘宝的浏览、购买行为作用于“青蛙”本身。从而实现对淘宝原有的平台模式的反哺。

不过，根植于“淘宝”这样一个高用户覆盖度的购物平台，对于《旅行青蛙》这样低交互性的养成类游戏来说也是好事，毕竟有效解决了占内存、可玩性差等一系列原生问题，也增加更多社交的可能性。

虽然游戏官方曾放话表示短期内不考虑与阿里系其他产品形态进行商业联动。但在游戏本身拥有足够高的流量值的前提下，阿里也一定不会浪费这样绝好的营销机会。未来，可能通过更多的与联动品牌的合作，让《旅行青蛙》的游戏性更加丰富，增加游戏本身的商业价值。

对于阿里来说，这款游戏更多代表的是低成本的开发代价以及这款游戏背后所蕴含的广阔的商业前景。而最后结果能否如人所愿，就看淘宝怎么用好这张牌了。

只不过，没活几个月就被抛弃的蛙儿子，这次穿上中国风的新衣后，不知道多久又会被蛙主人们抛弃？

编辑：赵力 蓝予 倪雪莹