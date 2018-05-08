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你的朋友圈是不是也变成了公司的广告位？

你的朋友圈是不是也变成了公司的广告位？
2018年05月08日 00:04 新京报
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　　自从微信推出“允许朋友查看朋友圈的范围”后，用户可以在随手分享动态的同时，给自己的隐私上一把时间锁，选择朋友圈动态可见范围是“最近三天”、“最近半年”或是“全部”。

　　早年微信刚推出后，一大批年轻人从 QQ 空间转战微信朋友圈，在朋友圈中畅所欲言。而现在的朋友圈似乎有些变了味儿，成为经营人设、推广品牌、微商代购的广告页。

　　越来越多人选择把自己的社交动态锁起来。我们采访了几位限制了朋友圈可见时间、对朋友圈严密分组的对象，发现他们或多或少因为朋友圈受到过伤害。

　　“三天可见”，折射出现代人的社交困局。你的微信好友中，是不是也越来越多人设置朋友圈仅三天可见？你看到的朋友圈里，又有多少是分组后专门为你“私人定制”的？这期小酒馆，我们就请几位职场朋友们聊了聊朋友圈里的那些事儿。

　　某创业公司市场部人员

　　漏发朋友圈也是错误，还要写说明

　　以前我觉得朋友圈是个人的喜怒哀乐，现在朋友圈变成了工作考核了。

　　从去年下半年开始，公司领导突然下了个通知，从奖金中划出300元钱作为“发朋友圈考核”——每天发够10条关于公司的朋友圈才能达标，转发数量不够考核就不达标，300元考核奖金就不予发放。

　　说实话，我对这样的方式非常反感。但是我最反感的是另一条规定——如果哪天漏发了朋友圈，还要写书面说明。在说明中写自己为什么漏发了朋友圈、并承认错误、如何改正……

　　漏发自己的朋友圈也是犯错误？现在我的朋友圈已经完全没有人看了，每天例行转发一些和自己公司相关的文章，对谁可见与不可见已经没意义了，所以根本无需屏蔽谁。

　　如果说我还有什么愿望，那就是真想辞掉这“漏发朋友圈 还要写说明”的工作。（记者 刘景丰）

　　不想朋友圈被工作“染指”的职场新人

　　被迫发公司的推广文章时，只设置领导同事可见

　　好友约等于同事/合作伙伴的微信已经不是私人领地了，为什么朋友圈也要被工作占领？

　　作为一个职场小白，我经常被领导要求在朋友圈转发一些公司公众号的推广文章，其实还挺无聊的，但又无奈于领导的淫威。我只好转发朋友圈时只勾选领导同事的分组，这样领导既会知道我发了朋友圈又不会发现我只是对他可见。感谢分组这么伟大的发明！

　　其实这么做真的是下下策，我不希望大家只是把朋友圈当作一个广告位，我只想随心所欲地记录我的生活，写一点灵光乍现的想法，发几张取悦自己的摆拍。

　　最重要的是，我发一条公司广告，除了领导，又会有几个人看啊。（记者 蓝予）

　　日更十几条朋友圈的媒体人

　　才不是“微商式新媒体人”，你们又不付钱

　　因为工作原因加上个人爱好，我每天都会看几百篇文章，觉得好的文章都会摘取一些精彩观点发朋友圈，有时再写点自己的想法，基本上一天会发十几条朋友圈。

　　很多好友会在我的朋友圈给文章反馈，发表他们的见解，还有很多人把我的朋友圈当作文章筛选池，这些反馈确实让我更加喜欢更朋友圈。

　　但最近有人调侃我是“微商式新媒体人”，我自然是不爽的，我的朋友圈是自己的，我发我的，别人不看或者拉黑都没关系，毕竟没有给我付钱。

　　虽然我的朋友圈大多都是文章链接，我也设置了半年可见。因为我朋友圈内容那么多，翻到一个礼拜之前手指都会发酸，如果有人会翻到我半年前的状态，肯定是不怀好意，想要查我的什么隐私。

　　在朋友圈分组这件事上，我一般会把同事屏蔽掉，其实想把工作和生活分割开来，我向来把朋友圈当作自己的私人领域，不想让同事知道我的生活。

　　但也遇到过尴尬的事情，有次我屏蔽同事发了朋友圈抨击一件事，没想到领导跑过来说，她对此有什么不一样的意见。我就很懵，她说是有人发群里了，还问我是不是把她屏蔽了，我只好回答是把同事屏蔽了，她也没办法说什么。毕竟这年头，谁没有过屏蔽同事的朋友圈啊。

　　我觉得朋友圈就是一个社交软件上的展示板，发什么看什么屏蔽什么都是自己的选择，只是一个工具罢了。（记者 蓝予）

　　某创业公司媒介经理

　　专心地塑造一个职场人的朋友圈

　　我之前在一个家小的媒体工作。大概3个月前，转来现在的这家创业公司做PR。说实话，我们做媒体的人很快就能适应这份工作。

　　但唯一让我觉得很难受的是，我的朋友圈不再属于我自己了。之前，我经常在朋友圈里发一些关于自己生活的东西，比如看了什么书，去哪里玩了，听了什么歌等等。也可以说比较文艺了，就像是一个正常人的普通生活，也符合朋友圈的定位。

　　但当我进入职场之后，事情就完全不一样了。这里不像媒体的环境那么自由，你已经是职场中的一员了，你做事情需要职业。

　　做了PR之后，我的微信新加了有两三百号人，有拜访的客户，也有客户帮你拉的其他“朋友”。

　　当然，理论上我是可以将好友分组，其实我也简单分了几个组。我是可以对着不同的人群发不同的朋友圈。但随之而来的另一个问题是：当你每发一条朋友圈，就要考虑这条朋友圈谁可以看，谁不可以看。哪些是你生活里的朋友，哪些是你的工作伙伴。我需要不停地去做这种区分。

　　倒不是嫌麻烦，最大的问题在于时间长了，你会觉得自己很“假”。发朋友圈是单纯为了表达而表达，不够真诚，甚至会觉得自己有点恶心。

　　后来我就想，既然不能随心所欲地表达，干脆我就放弃朋友圈好了。自此不再用朋友圈去记录自己的生活，而是专心地塑造一个职场人的朋友圈。然后被很多人忽视的微博，以及其他的一些新兴社交软件，就成了我的自留地。

　　在那里，我甚至都不会在乎有没有人看到、有没有人点赞，就是老老实实的记录自己的心情。熟悉你的朋友，自然会找过来，也不会介意你的朋友圈已经沦陷，变成了一个职场狗。

　　虽然很少发有关自己的动态，但我还是会刷朋友圈。因为里面还是有一些你的朋友在，他们仍然会在里面比较直接痛快地去表达自我。我敬佩他们，也羡慕他们，因为我做不到这一点。（记者 薛星星）

　　某科技创业公司市场负责人

　　朋友圈变成了我的“工作圈”

　　我之前朋友圈都没有设置分组和可见时间，因为我一直都大大咧咧的，当然了，主要还是懒。直到有一次，发现小学同学刨坟一样翻出了我四年前的发在朋友圈的照片，还剪辑进了小学纪念视频，发到了同学群里。比起其他女同学各种美美美的照片，我那张没化妆头发乱糟糟嘟嘴卖萌的照片简直让我想撞墙。当天，我花了一晚上时间，把2000多个好友一一严密分组，朋友圈设置成三天可见，这是让我感到安全的时间防线。

　　这中间还有一件事儿。我的一个大学同学，在大学同学可见的朋友圈里经营着一个白富美的小资青年形象，经常晒一些加了滤镜的美食、对生活的各种感悟或者旅行的美照。但她分组的时候可能一时手滑把我分进了她的微商群组里f，有一次几个同学小聚，我偶然发现同学中只有我一个人能看到她在推销某产品，我还被其他几个人嘲笑说我可能是她判断的潜在用户群体。

　　微信朋友圈早已经不是展现真实生活的地方了，大家在朋友圈精心经营人设，自从亲眼看到有个朋友为了发一束花的照片，编辑了一个小时文案之后，我对在朋友圈里发个人动态彻底失去了欲望——既然我不擅长经营人设，那干脆就放弃吧。我现在就只在朋友圈里转发一下工作内容，朋友圈变成了我的“工作圈”、“代购圈”。

　　我也不是没有其他抒发渠道。早年我从 QQ 空间转战朋友圈，现在我现在更倾向于在微博上分享当下的心情。比起微信，微博上的关注对象社会关系更远一些，相对也更安全一些。（记者 蔡浩爽）

　　某互联网公司的新媒体运营

　　我以为发吐槽加班的朋友圈只要屏蔽老板就好了，没想到……

　　设置的是半年可见，本来是一直可见，并且对公众开放。这是因为我觉得我的朋友圈并没有太多情绪化的东西，只是记录、分享我的生活。

　　但是有设置分组，分组的人一般都是工作上的人。因为有时候会忍不住吐槽工作上的事情，我觉得这个时候分组就非常有必要了。之前也发生过一件尴尬的事情，就是我吐槽上司让我加班到凌晨三点的朋友圈，对上司设置不可见后，又被别人截图发给了他，导致发生了一些不愉快。

　　发朋友圈的频率完全看心情，有的时候一天一条，但是一般更朋友圈的频率可能是十天半个月，甚至更久，这个完全要看我有没有想要记录的东西吧。

　　经常刷朋友圈是肯定的，几分钟一次吧，它只要有红点，我就犯强迫症。

　　对于某些人设置朋友圈三天可见，我觉得尊重他们的想法，但是有时候不是很方便。比如说，有的朋友外出、旅游的时候分享过的某些好吃的店，有的时候突然想起来也想去，但再去找的时候发现已经找不到了，这个时候就还蛮遗憾的。（记者 万珮）

　　某匿名白领

　　之前觉得朋友圈仅三天可见矫情，现在自己就是这样

　　我的朋友圈之前都是设置半年可见，因为以前的“黑”历史不想让现在以及未来认识的人了解。哈哈哈当然啦，是开玩笑，就是年轻幼稚时候的我不愿意让后来的人看到吧。

　　当然有分组，我特意数了一下，20多个吧………除了家人、老师这些通俗分组外，因为自己待过的公司太多了所以按公司也分组来着，还有初中同学，高中同学，甚至有些：永远不给看、绝对不能看分组。不过，自己认定的好朋友们，他们不在任何分组，就是说无论我发啥他们都能看到。分组的意义也不过就是工作内容、私密内容的可见对象不同来决定吧。

　　这样分因为方便呀，反正我在哪家公司，现公司的同事就看不到我除了工作以外的朋友圈。我都这么认真分组，怎么可能会出现尴尬的事呢？你瞧不上我智商嘛！

　　以前看到别人朋友圈设置三天不可见会不爽，觉得设置成这样的人真矫情，现在我就是这样，所以，没啥看法了。现在，我巴不得停用自己的朋友圈，让大家都看不到。这样做大概是想关上自己的门，除非我主动向你敞开，否则，我的世界不需要别人参与。也是觉得，自己要学着适度冷漠，不能对谁都那么好，我的好可是很珍贵的。（记者 唐亚华）

　　*本文配图来源于网络

　　编辑：赵力 倪雪莹

朋友圈分组三天
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