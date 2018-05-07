阿里影业公布截至3月31日的15个月业绩：营收33亿元

新浪科技讯 5月7日晚间消息，阿里巴巴影业集团公布截至2018年3月31日的十五个月财务业绩：报告期内公司营业收入达到33.03亿元，较上一年同期十五个月的14.32亿元，增长幅度超130%。毛利润为23.40亿元，较上一年同期的5.99亿元，增长幅度超290%。归属于公司所有者的亏损为16.59亿元，同比亏损进一步扩大。

报告期内，阿里影业投入了32.2亿元市场推广费用，以发展淘票票，经营亏损为16.13亿元，较上一年同期的19.57亿元缩窄18%。由于汇率波动造成的2.79亿元汇兑损失，阿里影业十五个月内的净亏损为16.59亿元，较上一年同期的13.92亿元上升。

阿里影业三大业务板块：互联网宣发、内容制作、综合开发，在十五个月内分别实现收入26.59亿元、5.85亿元、5876万元，同比分别增长129%、143%、148%。除了互联网宣发业务仍处于战略亏损期，内容制作和综合开发两项业务都实现扭亏为盈。

淘票票在十五个月内的出票票房（GMV）较上一年同期增长超过80%，增速超过中国电影市场的整体发展速度。阿里影业方面上表示，今年一季度，淘票票市场份额最高达到43.6%，覆盖用户数量达到2.9亿，日活跃用户数量峰值超过4000万。

内容制作方面，阿里影业在报告期内发行了《傲娇与偏见》、《三生三世十里桃花》等电影，同时共同投资的影片还包括《芳华》、《红海行动》、《前三3：再见前任》、《喜欢你》、《杀破狼：贪狼》等。阿里影业的电视剧项目也开始投向市场，《最强男神》、《囧女翻身之嗨如花》都已在视频网站平台上线。

报告期内，阿里影业完成了旗下业务授权宝与阿里巴巴集团旗下的阿里鱼的合并，以及《三生三世十里桃花》、Pac-man，精灵宝可梦等多个衍生品开发及销售工作，该板块业务在收入同比增长148%的情况下，业绩由亏损1434万元变为盈利3269万元。

阿里影业董事会主席兼CEO樊路远表示，公司的整体策略依然是发展能够构成电影产业新基础设施的产品及服务，未来将进一步丰富淘票票的资讯及传媒功能，提供有趣且对用户具吸引力的内容。由于阿里巴巴集团的用户对于媒体及娱乐内容的需求与日俱增，“我们对前景充满信心，我们将继续发展生态体系，务求与阿里巴巴集团产生协同效应，赋能行业参与者，满足广大终端用户的需求。”