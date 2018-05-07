直击|王者荣耀对部分手机“负优化”？腾讯:言论不实

新浪科技讯 5月7日晚间消息，近日，有舆论称，腾讯游戏旗下手游《王者荣耀》对“部分手机机型进行负优化，并对合作厂商收取高额技术优化费用”。 对此，腾讯游戏向新浪科技表示，经多方核实，相关言论均为不实信息。

舆论指出，国内很少厂商在发布会中，均强调将《王者荣耀》特别优化，“原来这些厂商都有腾讯交了保护费（优化费用）”。对于未“交费”的厂商，腾讯还会将部分手机型号进行“负优化”操作，试图降低游戏体验。

对此，腾讯游戏向新浪科技回应称，不存在任何对手机终端“负优化”的操作。所谓“负优化”不仅会极大伤害用户体验，影响产品口碑，同时会徒增很多不必要的人力成本。

腾讯游戏指出，王者荣耀及腾讯游戏从未与任何手机厂商在技术层面进行付费合作，更不存在“巨额保护费”一说。目前腾讯游戏所有技术优化方案都是完全开放且免费的，完全不存在封闭化、特殊化的技术合作，手机厂商可以通过正规合作渠道按照协议标准接入。只要有利于优化用户体验，推动解决技术难题，我们愿意与游戏上下游产业共同推动行业健康发展。

对于为何游戏近期会出现卡顿现象，腾讯游戏表示，不久前，游戏进行了更新，曾出现部分卡顿现象，目前已进行优化。但部分玩家仍表示更新后依然存在问题，后续会持续收集相关案例定位问题，尽快修复保障玩家的游戏体验。（韩大鹏）

以下为腾讯游戏对于核心问题的说明：

1. 腾讯游戏是否针对某些手机机型进行了“负优化”操作？

腾讯游戏不存在任何对手机终端“负优化”的操作。所谓“负优化”不仅会极大伤害用户体验，影响产品口碑，同时会徒增很多不必要的人力成本。一直以来，我们都怀着尊重甚至是敬畏的态度来对待“用户体验”。我们不会，也没有理由进行此类损害各方利益，有违商业逻辑的操作。

2. 为什么我的手机之前玩王者不卡，最近出现闪退、掉帧、卡顿现象？

2017年4月20日，王者荣耀【命运结契】版本更新后，我们收到了部分玩家对闪退、掉帧、卡顿等问题的反馈，随后立即进行了紧急定位及修复，并于4月28日在安卓/iOS端上架了修复版本。目前，多数玩家的卡顿、掉帧、闪退问题已经优化，但部分玩家仍表示更新后依然存在问题，后续我们会持续收集相关案例定位问题，尽快修复保障玩家的游戏体验。

3. 腾讯游戏是否通过向手机厂商收取巨额费用进行特殊技术优化？

在此严正声明，王者荣耀及腾讯游戏从未与任何手机厂商在技术层面进行付费合作，更不存在“巨额保护费”一说。

目前腾讯游戏所有技术优化方案都是完全开放且免费的，完全不存在封闭化、特殊化的技术合作，手机厂商可以通过正规合作渠道按照协议标准接入。只要有利于优化用户体验，推动解决技术难题，我们愿意与游戏上下游产业共同推动行业健康发展。

4. 为何目前技术优化手段仅支持部分手机机型？

由于安卓机型硬件条件存在极大差异，从技术安全的角度出发，每项技术优化手段都需和不同的安卓版本进行适配，因此需要严谨的技术测试才能保证游戏安全、平稳运行。

若等某项优化措施能适配全部手机机型再进行应用，相关技术测试流程将会十分漫长。为了让用户尽快感受到更顺畅的游戏体验，我们目前采取“测试一款，开放一款”的优化策略。如果手机厂商能积极配合，那么其对应机型的优化适配周期就会缩短一些，因此也导致某些优化措施已经在部分机型上线，而其他机型上还未生效。

事实上，王者荣耀在游戏内会不定期公布技术优化适配机型名单。一项技术手段从部分适配到全量适配，需要一个循序渐进的过程。优化效果目前尚未生效，并不代表我们没有在进行相关技术优化工作，更不存在所谓“刻意负优化”。

5. 用户自行通过第三方应用修改手机型号会带来哪些影响？

在这里也善意提醒广大用户，如未经严格的技术测试，自行通过root或hook等非常规手段修改手机型号强行适配优化技术，对手机软硬件会造成极大潜在风险，可能出现例如黑屏、卡顿、发热、闪退、使用异常等不正常现象。

如上一问题所述，落地一项技术优化应用，还需通过严谨的技术测试流程才能循序渐进逐步开放给不同机型。无论从技术安全还是用户权益的角度出发，我们均不建议玩家进行此类尝试。

6. 未来腾讯游戏在优化手游用户体验方面有哪些规划？

目前腾讯游戏正在重点与包括OPPO、VIVO、华为（含荣耀）和小米在内的主流安卓手机厂商及芯片厂商针对热门游戏进行性能优化技术攻关。计划在近期技术条件成熟后，将对外开放交互协议和引擎接口，进一步扩大合作范围，让与游戏业务关联厂商均能共同优化玩家的游戏体验。