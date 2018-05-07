人人公司2017年第四季度净亏损4880万美元 同比减亏

新浪科技讯 北京时间5月7日晚间消息，人人公司(NYSE: RENN)今日发布了截至12月31日的2017财年第四季度及全年财报。第四季度，总净营收为9710万美元，而上年同期为2030万美元。净亏损5430万美元，而上年同期净亏损9330万美元。基于非美国通用会计准则，净亏损4880万美元，而上年同期净亏损8790万美元。

第四季度业绩摘要：

总净营收为9710万美元，而上年同期为2030万美元。

毛利润为20万美元，而上年同期为440万美元。

运营亏损2740万美元，而上年同期运营亏损1640万美元。

归属于人人公司的净亏损为5430万美元，而上年同期净亏损9330万美元。

基于非美国通用会计准则，净亏损为4880万美元，而上年同期净亏损8790万美元。

2017财年业绩摘要：

总净营收为2.021亿美元，而2016财年为6340万美元。

毛利润为1770万美元，而2016财年为1160万美元。

运营亏损8790万美元，而2016财年运营亏损7300万美元。

归属于人人公司的净亏损为1.104亿美元，而2016财年净亏损1.854亿美元。

基于非美国通用会计准则，净亏损为8240万美元，而2016财年净亏损1.618亿美元。

第四财季业绩分析：

总净营收为9710万美元，而上年同期为2030万美元。

营收成本为9690万美元，而上年同期为1590万美元。

运营开支2760万美元，同比增长32，5%。

销售和营销开支840万美元，同比增长53.7%。

研发开支为700万美元，同比增长31.4%。

总务及行政开支为1220万美元，同比增长21.5%。

股权奖励开支为550万美元，而上年同期为540万美元。

运营亏损2740万美元，而上年同期运营亏损1640万美元。

非运营亏损2060万美元，而上年同期为6960万美元。

权益法投资亏损420万美元，而上年同期亏损640万美元。

归属于人人公司的净亏损为5430万美元，而上年同期净亏损9330万美元。

基于非美国通用会计准则，净亏损为4880万美元，而上年同期净亏损8790万美元。

业绩展望：

人人公司预计，2018财年第一季度营收将达到1.36亿美元至1.41亿美元，同比增长549%至573%。(李明)