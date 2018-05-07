直击|传今日头条最新估值350亿美元 官方：消息不实

新浪科技讯 5月7日晚间消息，今日据全天候科技报道，今日头条正在展开新一轮融资，投前估值为350亿美元，对此，今日头条方面表示，有关媒体报道的今日头条融资消息不实。

2016年末，今日头条完成10亿美元融资，融资后估值为110亿美元，投资方为红杉中国和建银国际。

2017年8月，据路透社报道，有消息人士透露今日头条将融资20亿美元，融资后估值将超过200亿美元。同年12月，外媒《The information》援引知情人士消息称，今日头条正在寻求从部分既有的投资人那里获得新一轮融资，最新一轮融资后头条的估值将高达300亿美元。

此前曾有传言称，阿里巴巴将投入数十亿美元参与融资，并给出较高估值，但随后，阿里集团市场公关委员会主席王帅公开否认了这一消息，称阿里巴巴无意也不善于媒体产业，未来也是如此，阿里缺少媒体集团的基因和兴趣规划。想也没有想，做肯定也做不好，所以早就断了这个念想。

近期，今日头条也面临着一些挑战。在监管趋严的情况下，今日头条App下架三周，估值数十亿美金的内涵段子永久关停，抖音、西瓜视频、火山小视频等产品随之进行调整升级。另外，行业竞争也在升级，腾讯复活了旗下短视频产品微视，传言在5个月内补贴30亿元反击抖音。（宵寒）