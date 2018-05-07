350亿美元！这是监管风暴后今日头条最新投前估值

作者：舒虹

站在400亿美元估值的关口下，今日头条迎来了监管风暴。

易观千帆数据显示，4月10日至4月29日，今日头条App的用户使用总时长由2.15亿小时下滑至2.07亿小时；DAU（日活跃用户数）由1.42亿跌破1.3亿。此外，西瓜视频、火山小视频的用户数据均有不同程度的下降。

在互联网公司的估值模型中，用户数量与活跃度是重要指标。

全天候科技获得的一份截至今年2月的融资材料显示，今日头条2018年估值预计为400亿美元，2019年有望达到600亿美元。另据投资人透露，今日头条正在展开新一轮融资，投前估值为350亿美元。

不过，未知的监管因素成了今日头条资本途中最大的变量。由于有2亿用户的内涵段子App被关停，部分投资人已开始重估今日头条的价值，但也有人认为，监管因素对今日头条的估值影响有限。

今日头条的估值一直是个谜。

全天候科技了解到，今日头条2017年8月进行了E轮融资，估值220亿美元，随后在2017年12月完成了一次增资，估值为293亿美元。今日头条对于上述融资秘而不宣，已知的公开信息仅披露至2016年12月。彼时完成D轮融资的今日头条，估值110亿美元。

今日头条公开的融资历程（来源：天眼查）

自2012年8月发布第一个版本以来，今日头条完成了估值的“三级跳”。若达到400-600亿美元，其估值将与滴滴看齐，高于美团，甚至超过老巨头网易。就在此时，监管翩然而至。

过去30天，今日头条“劫难”不断：4月9日起，今日头条App下架三周；10日，内涵段子被永久封停；抖音、火山、西瓜等产品也先后被责令整改。

内涵段子，这款诞生于2012年5月的搞笑娱乐类App，最初是今日头条的第一个版块，帮助后者获得了80%的初期用户。据公开资料，截至2018年2月，内涵段子的DAU已超过1100万，用户每日使用时长超过40分钟。而其对外宣称的用户量已经超过2亿。

失去内涵段子对今日头条影响巨大。据博大创投总经理曹海涛预计，经过近期的连番打击后，今日头条的估值损失预计将达到20%。

曹海涛表示：“短期来看，在此情况下，今日头条的投资人会担心投资标的的安全性而变得很谨慎，新的投资人暂时也不会进入，原有的投资人无法退出，这就造成了一种流动性风险，进而影响整体的估值”。

虽然内涵段子对于今日头条而言意义非同寻常，但数据显示，在今日头条的内容矩阵中，内涵段子占比并不大。

根据QuestMobile的数据，过去3年，今日头条五大产品的日均活跃用户里，内涵段子一直最少，且增长缓慢，后来居上的火山小视频、抖音段视频在最近几乎是垂直攀升。而这五种产品在过去3年的人均单日使用时长上，内涵段子也屈居末位。

数据来源：QuestMobile

内涵段子价值有多高？有业内人士以腾讯投资的今日头条竞品——“趣头条”做了类比。

截至2017年底，趣头条累计注册用户超过7000万，日活跃用户超过1000万，从DAU来看和内涵段子属于同一体量的内容平台。今年3月，趣头条获得腾讯领投的2亿美元融资，估值约为16亿美元。据此，若按照今日头条最新预期的500亿美元估值计算，内涵段子的关停对今日头条的损失大概在18亿美元左右。

青石证券机构业务负责人杨亿成告诉全天候科技，监管之下，投资人的热情确实被打消了很多，但今日头条融资受阻的可能性不大，因为商业模式已经得到了验证。

“头条的核心价值是创造了新媒介、新场景，与此相关的核心逻辑不变。”杨亿成说。

上述融资材料显示，截至今年2月，头条系全球用户总数约10.5亿，去重后用户总数约9亿。其中，今日头条DAU约1.2亿，用户日均在线时长54分钟，是仅次于微信的第二大国民App。杨亿成认为，今日头条的最新估值仍较理性。

2012年3月，张一鸣创立今日头条。在一片乱象中，其以智能算法打入内容资讯市场，颠覆传统媒体和门户网站，做推荐引擎对标百度，开放头条号与微信抗衡，入侵微博和知乎领土，短视频包抄快手，并大力出海并购。

今日头条的六年，攻城略地之快无出其右。如今，似乎只有监管才能让今日头条的速度放慢下来。

本质上，今日头条及其核心产品群是一个内容和流量分发平台，由AI算法技术驱动，不依赖人工编辑，根据海量用户行为喜好，分发个性化定制内容，包括不限于资讯、图文、视频、游戏、问答、直播、App及未来更多形式的内容。

今年4月中旬，新基金FutureX Capital的创始人张倩在一次访谈中提到，2015年她开始关注今日头条，当时并没有做出任何投资。但是到了2017年，张倩对今日头条有了一个非常清晰的认识：这家公司已经从一家单一的产品公司转变为一个拥有多元化产品的平台公司，其组织和收入结构已完全向外界熟知的典型平台公司转变。

一年前，今日头条孵化的火山小视频App上线，它是一款15秒原创生活短视频社区；2017年6月初，今日头条旗下独立短视频App—“头条视频”升级为西瓜视频；同月，“头条问答”更名为“悟空问答”。

仅2017年，今日头条就在内部对多个垂直品类品牌化，同时还全资拿下了美国短视频Flipagram；10亿美元收购北美音乐短视频社交平台Musical.ly，并在国内孵化了音乐短视频应用—抖音。

精准的信息流和商业变现，令今日头条打造“爆款”屡试不爽。例如，抖音成立一年已开始商业变现。据媒体拿到的一份抖音合作报价单，抖音的方案有两种：一种是竞价合作；另一种是品牌合作。竞价合作的起步价是6200元，这一标准可以囊括更多的小客户。品牌合作较贵，起签金额是7.2万元，1000CPM起售（1CPM/240元）。粗略估算，品牌商和抖音的合作起步价约需30万元。

据科技媒体Bianews报道，抖音当前每日收入金额高达3200万元，在今日头条所有产品总收入中占比33%。如果按照这个收入规模来算，抖音一年的营收就将达到117亿元。

今日头条在融资材料中称：今日头条以精准的信息流原生广告为核心收入之一，目前已是公认的信息流广告霸主。凭借最高的转化率和ROI，成为移动互联网产品和应用获取用户的第一选择。以孵化+投资之策略，构建起强大的产品矩阵和内容生态，并在中国公司国际化进程中一马当先，占领海量用户的心智和时间，使各种商业场景变现成为可能。

上述材料同时显示，今日头条2016年收入为60亿元，2017年跃升至150亿元，2018年的目标是300-500亿元。但受监管影响，有分析认为，公司内部很可能会调低预期。

对资本和广告变现的渴求，也源于业务的快速发展。过去一年，今日头条开启了多线作战模式，既要做移动资讯、泛视频、问答，也要做社交、国际化、投资并购，这种四处出击更像一场游击战，旗下每款产品的运营支出都是一笔巨大的开销。

目前，除BAT外，今日头条拥有最大的移动互联网产品矩阵，包括短视频、垂直媒体、微博客、问答、电商等。

在张倩看来，今日头条的估值“相当合理，甚至有些便宜”，在中国高科技产业第一梯队中，今日头条无疑是一个非常强大的玩家，这些顶尖企业的市值未来都有望超过千亿美元。

多种迹象显示，今日头条目前并无明确的上市计划。“上市对于还在应对监管、扩张阶段的头条来说并不是适合的选择。”一位了解今日头条的VC对全天候科技表示。

此前，全天候科技从内部人士处获悉，今日头条确定已经在融资了，但是数额不知道能不能达到这么高，头条方面希望自己在上市前达到千亿规模。

在3月9日的今日头条内容年会上，张一鸣提到：今日头条2018年的关键词为“全球化”，而未来的发展重点则是“短视频”和“国际化”。

2016年开始，今日头条开启了短视频的商业化，一年时间平台上的视频客户数量增加了169%，视频广告在平台上的占比从3%增加到18%。“今日头条旗下所有短视频产品日均播放量超100亿。”2017年11月22日，在今日头条创作者大会上，创始人张一鸣语气自豪。

这背后是张一鸣口中“远远超过10亿”的短视频投入金额。昆仑万维的董事长周亚辉曾说过，“为了和快手打，今日头条在2017年拿出了几亿美金。”

Questmobile数据显示，2017年短视频独立APP行业用户已突破4.1亿人，较去年同期增长率达116.5%；短视频使用时长占移动互联网总使用时长的5.5%。

2018年以来，抖音的发展速度令人咋舌。艾瑞数据显示，仅2018年2月，抖音月度独立设备数的环比增长便高达43.2%。有分析称，内涵段子下架之后，用户大量涌向了抖音。

上述融资材料分析，在短视频矩阵上，西瓜、火山、抖音三大App分别覆盖了资讯、搞笑和音乐这三个最主流的短视频类别，形成了一个完整的内容闭环。

从用户群体来说，85%的抖音用户在24岁以下，主力达人和用户基本都是95后，甚至00后，他们所在地域偏向一、二线城市。而火山小视频则通过在农村召开发布会等形式主动迎合三、四线，甚至更加偏远的用户，鼓励并培养他们成为短视频内容的创造者。

今日头条借由这两款产品，在UGC（User Generated Content，指用户原创内容）短视频领域走出了城市与农村相结合的路数；再辅之以主打校园和公司等陌生人社交场景的快拍、“短视频版今日头条”—西瓜视频，可以说将一切可能使用短视频的用户一网打尽。

除短视频外，张一鸣还给自己定了一个“小目标”——三年实现全球化，超一半用户来自海外。

据全天候科技了解，自建和投资是今日头条海外布局的两种主要方式：一方面，不断推出自家产品海外版，包括今日头条海外版TopBuzz、TopBuzz Video，火山小视频海外版Hypstar和抖音短视频海外版Tik Tok等；

另一方面，有针对性地不断收购关联标的——2016年10月，投资印度最大内容聚合平台Dailyhunt；2016年底，控股印尼新闻推荐阅读平台BABE；2017年2月，全资收购美国短视频应用Flipagram；11月，收购全球移动新闻服务运营商News Republic、音乐视频分享和互动社交应用Musical.ly。

截至今年2月，今日头条App已在北美、巴西、日本、东南亚等地区拥有超过1000万海外用户。Musical.ly全球每天的活跃用户数超过2000万，北美的活跃用户占主流。