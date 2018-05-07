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超越Facebook 抖音成一季度全球下载最多iPhone应用

超越Facebook 抖音成一季度全球下载最多iPhone应用
2018年05月07日 18:11 TechWeb
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　　【TechWeb报道】5月7日消息，中国应用正在领跑iPhone应用市场。近日，应用市场研究公司Sensor Tower的数据显示，今年一季度，抖音下载量达4580万次，超越Facebook、Youtube、Instagram等成为全球下载量最高的iPhone应用。

　　对此，美国商业新闻网站Business Insider报道称，“虽然Facebook及旗下产品仍然主导着iPhone应用市场，但过去三个月，来自中国的抖音及海外版Tik Tok正以黑马之姿迎头赶上。”

　　根据Sensor Tower的数据，Facebook一季度的下载量约为2940万次，排在榜单的第6位。Facebook旗下的WhatsApp、Messenger、 Instagram分别以3380万次、3130万次和3100万次的下载量依次排在第3至5位。Google旗下视频平台YouTube的下载量为3530万次，位列第2位。

　　抖音是一款音乐创意短视频社交应用，用户可以拍摄和编辑短片，并添加音乐和特效。根据抖音官方数据，自2017年下半年启动国际化以来，抖音目前已经覆盖全球150多个国家，月活用户超过1亿。

　　根据公开报道，Tik Tok在日本、泰国、菲律宾、马来西亚、越南、柬埔寨等国家都处于市场领先地位，抖音欧美版musical.ly在美国、德国和法国同样登顶了当地的应用商店总榜。

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