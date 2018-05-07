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拼多多称近期遭人系统性抹黑 悬赏百万追查造谣者

拼多多称近期遭人系统性抹黑 悬赏百万追查造谣者
2018年05月07日 18:40 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月7日晚间消息，拼多多今日发布通告，称近期网络密集爆发的“女子砍价被骗50万上吊”、“夫妻砍价被扣60万跳楼” 、“砍价被盗银行账号”、“拼多多1分钱抽奖诈骗”等谣言，是第三方操纵营销公司、水军团队，对拼多多进行的有组织、系统性抹黑，严重损害了公司商誉，并造成消费者恐慌。

　　拼多多称，其已向公安机关报案，并移交相关证据。同时，拼多多还将设立反谣言奖金，对提供上述谣言策划、炒作线索，并协助公安机关查获造谣组织的，将奖励100万元人民币。

　　今年5月3日，一则“监利女子因砍价被骗50万上吊自杀”的消息，在微博、微信群、QQ群中大量传播。拼多多回应，这是条1年前的视频，被别有用心者配以“拼多多砍价”等文字，捏造出湖北、贵州等地女子因砍价被骗轻生的谣言，引发了消费者恐慌。“一天内，平台就接到300多起消费者咨询，咨询量为非业务类单日最高”，拼多多相关负责人透露说，另一变种谣言“哈尔滨夫妻砍价被骗60万跳楼”全网传播量则达上亿次。

　　拼多多方面表示，从今年1月至今，网上连续出现针对“1分钱抽奖”、“砍价免费拿”两大活动的谣言， “大多是将旧闻改头换面，恶意指向拼多多，操作手法雷同、爆发时段集中”。目前，拼多多正配合公安机关，加大对群传谣言的打击力度，并悬赏百万元追查造谣者。(韩大鹏)

拼多多谣言
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