《腾讯没有梦想》作者潘乱：腾讯仍有问题待内部消化

新浪科技讯 5月7日晚间消息，《腾讯没有梦想》文章作者潘乱在朋友圈发文称，文章阅读量已破百万，他还引用吕氏春秋的小故事，认为腾讯虽然是移动时代的王者，但仍有许多问题需要内部消化。潘乱还表示，在众多本篇文章的回应中，他最喜欢腾讯联合创始人张志东的回应，称其为真正的智者。

张志东此前在朋友圈转发评论该文，表示文章有一些不实，但尖锐批评对腾讯是好事。

张志东的朋友圈转发评论

昨日，一篇题为《腾讯没有梦想》的文章在朋友圈广泛传播，该文核心观点为，腾讯正在丧失产品能力和创业精神，变成一家投资公司。“3Q大战过后这8年，腾讯刀枪入库马放南山，以流量和资本为核心动能，走上了开放投资道路。但与此同时，公司逐步失去了内部的产品和创新能力，在搜索/微博/电商/信息流/短视频/云等核心战场不断溃败。”

以下为潘乱朋友圈全文：

人生第一篇百万+，纪念一下。

腾讯没有梦想，腾讯成就了很多人的梦想。

吕氏春秋里有个小故事，越国有供奉国王崇拜国王杀国王的传统，王子搜不想当王整日练习如何逃跑但最后还是被抓回来，登舆时他仰天诘问：“君乎，独不可以舍我乎？”

人一旦做王，就不再自主不再自由很难再按自己的真实意愿生活，因为大家对于王有更大的预期。

腾讯成为移动时代的老大也就过去几年的事情，但明显他还有稚嫩和不成熟的地方，因为他还没有准备好，因为他们没想到问题会来得这么快，他们需要时间去消化这些问题解决这些问题。也许，我猜，腾讯内部很多人是不想做这个被架在火上烤的第一名的。

昨天很多人找我都选择了装死，因为旁观者在舞台上只是个旁观者，他没有戏份也无需给自己加戏。我想做的事情就是去每家牛逼公司门口插杆旗帜，我写过。

昨天所有人的回复里，我最喜欢张志东的，我觉得他是真正的智者。