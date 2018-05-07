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穿着的艺术：如何把自己伪装成一个科技界大佬？

穿着的艺术：如何把自己伪装成一个科技界大佬？
2018年05月07日 17:49 新浪科技综合
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　　原标题：如何把自己打扮成一个科技大佬？

　　来源：爱范儿，作者：刘莎

　　当史蒂夫·乔布斯和马克·扎克伯格以日复一日的 Geek 着装风格出现在我们面前时，科技和时尚的分界线看上去比想象中还要大。

（图片来自：MarketWatch）（图片来自：MarketWatch）

　　然而在科技互联网圈霸占头条的这些年，这些硅谷科技大佬们的那种不拘一格的穿衣风格，也已经自成一派、别有一番风味。

　　小扎常年用灰色 T 恤配牛仔裤，哪怕是 Facebook 上市敲钟那天也不例外。（唯一的例外是，前不久因为用户数据泄露事件去国会参加听证会时，他终于“被迫”换上了正装。）

　　被称为“人生赢家”的 Snap CEO 埃文·斯皮格尔，虽然已经娶了超模甜姐米兰达·可儿，但仍然只爱 T 恤配牛仔裤。

（图片来自：The Verge）（图片来自：The Verge）

　　史蒂夫·乔布斯就不用提了，万年不变的三件套，已经成为了他的标志。

（图片来自：VOVK）（图片来自：VOVK）

　　这种带有强烈个人风格的“随意”着装风格，已经成为了硅谷的特色。不同于以往的创业者和企业家，这些硅谷大佬们并不喜欢穿着笔挺的西装，就好像那会与他们自由奔放、充满颠覆与创新的企业风格相左一样。

　　更多的人认为，这些充满奇思妙想的天才创业家们正忙于处理更重要的事情，他们无意于为这些“小节”操心过多。

　　然而现实是，这些动辄身家上亿的科技大佬们并不像我们想象中的那么“不修边幅”。对他们中的大部分人而言，穿衣简约并不意味着简单，他们的“随意”还是有一定门槛的。

　　不要小瞧了他们身上看似随意的一件单品。小扎那件万年不变的标志性灰色 T 恤，其实是由意大利知名设计师为他量身设计打造的。（对，他有一柜子。）

　　埃文·斯皮格尔用来搭配白 Tee 牛仔裤的那双看上去很普通的白球鞋，其实来自极简风设计品牌 Common Projects，售价在 450 美金以上。

　　史蒂夫·乔布斯的挚爱款高领黑毛衣，是日本设计师三宅一生专门给他设计的。

（图片来自：彭博社）（图片来自：彭博社）

　　微软 CEO 萨提亚·纳德拉钟爱的 POLO 衫加牛仔裤的搭配虽然不算出彩，但脚上那双价格不菲的 Lanvin 板鞋，可以算是整套着装的点睛之笔了。

（图片来自：Getty Images）（图片来自：Getty Images）

　　你看，就像他们所开发设计出的产品一样，所有的“不经意”，其实都隐藏着不少“刻意为之”，但保持形象的一致性非常关键。

　　有趣的是，相比硅谷大佬们一贯的休闲风格，中国的科技巨头领袖们在时尚和穿着方面似乎更加保守一些。

　　在 BAT 三巨头中，虽然马云偶尔会走一下中国风，但他们都离不开那种比较稳重的“老干部风”。

（图片来自：新浪科技）（图片来自：新浪科技）

　　对于经常出席各种会议的刘强东、雷军和丁磊来说，正装也是一种“不会出错的温柔”。

　　当然，也许是西风东渐，中国的各位大佬们也开始在自家的发布会上走起了休闲随意风，仿佛不这么穿就不够互联网。

　　著名硅谷投资人彼得·蒂尔曾经在他那本《从 0 到 1 》中写道，原来大家都有一种陈旧的观念，认为搞科技的人不怎么关注穿着，但无论是谁，其实都在认真“管理”自己的形象。

（图片来自：The Next Web）（图片来自：The Next Web）

　　他更提出了这样一种观点，我们不能简单地把那些只喜欢穿着卫衣和公司文化衫的 Geek 们视为对时尚的“偷懒”，这其实代表了一种“归属感”：

身着带有自己公司品牌的 T 恤或者卫衣，可以让这些初创公司的员工产生一种有别于其他公司的认同感。这些初创企业的‘制服’阐述了一个简单的真理：一家公司的每一个人都应该在表现特别的时候保持一致性，这就像是，他们愿意为了共同的使命而投入和奋斗。

　　正如果粉们会去模仿乔布斯的标志性穿着、米粉们会去抢购雷军同款一样，当一家公司已经通过标志性的产品或者服务建立起了独有的文化，它的领军人物的穿着打扮，就像一个图腾一样成为了一种无法拒绝的“时尚”，这也代表着一种极大的认同感。

（在万圣节模仿史蒂夫·乔布斯的果粉们）（在万圣节模仿史蒂夫·乔布斯的果粉们）

　　好在这些大佬们大多钟意那种不显山露水的极简时尚风格，虽然不能像这些千万、亿万富翁们一样不眨眼地购买价格不菲的大牌单品，但白 Tee、牛仔裤配球鞋，去一趟优衣库就搞定了。

　　精神胜利法万岁。

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