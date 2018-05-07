严监管风暴下，谁来为“低俗”视频的恶果买单？

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍。

来源：财经国家周刊

说唱教吸毒、传播未成年少女怀孕……近期，因大量传播低俗、色情等有害信息，众多视频平台被主管部门责令整顿。在这些以低俗视频为代表的网络乱象中，越来越多的网民不仅作为低俗内容的观看者，还成为制造者和传播者。面对低俗网络文化，监管部门和相关平台该如何加强监管？

针对低俗视频平台的监管问题，财国君近日采访了中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍。

低俗视频正在毁掉下一代

低俗文化颠覆未成年人的价值观

曾经有人说，什么样的作品适合向小朋友推广？有一句话，己若不欲，勿施于人，你认为可以适合给你孩子看的作品，就可以向社会推广，你认为连自己的孩子都不能看到的东西，这个作品就不能向社会推广。

少女怀孕的事情，实际上破坏的是我们对善与恶、美与丑的界限。我们小的时候，那时候说谁没有结婚就怀孕，这是特别丑的事情，但现在不仅变成很时尚的事情，而且未成年人怀孕，甚至十四五岁的小姑娘都生二胎，变成了被追捧的事情，甚至有些女孩为了吸引粉丝，去模仿怀孕，有些来不及怀孕去装作怀孕。

别让孩子沾上“社会”气息

前段时间在某个平台上，出现了结社活动，几个未成年人拿着大砍刀，浑身刺青，拍了一个视频放到网上，很多人追捧。后来有人在评论中问，你们只是拍视频，难道是真的吗？结果他们真的到线下去砍人，去抢钱，也拍了视频，最后被抓起来。怎么结的社？因为这是犯罪团伙，后来发现原来是在某平台上结社。此类事件会有一个特别不好的引领作用，觉得这就是够“社会”，只有被抓到监狱里面才够“社会”。

当年我是一直看各种平台视频，因为研究需要。在此之前有很多人进了监狱，出狱时在监狱门口无数人拿着手机直播，像欢迎英雄一样迎接他们从看守所出来，然后这些人讲看守所的经历，感觉自己像英雄，哪天还要再进去。当时我就想，这个社会怎么了？等了这么长时间，《互联网直播服务管理规定》出来之后，一直到现在才真正开始一步一步实施。我觉得再不管的话，可能会毁掉一代人，这一点都不夸张。所以以后的青少年，特别是00后，90后现在已经是成年人了，00后未来是什么样子的，我觉得不太好说。因为对于他们这代接受的互联网的东西国家法律治理太落后，而且内容走得太远。

加强未成年人权益保护至关重要

《网络安全法》有一条专门针对青少年网络健康安全的专条，这条规定落实的并不好。因为中国的互联网也好，音视频也好，实际上没有分级制度。平台在承担责任的时候要考虑到，某一个视频既可能给成年人看，也可能给小朋友看，所以要完善网络实名制。包括网络游戏也是，实名制基础之上要建立防沉迷系统。抖音现在刚刚推出一个防沉迷的系统，但我觉得它是万里长征走出一小步，光防沉迷不行，内容如果非法的话，防沉迷有什么用，但是毕竟往前走了一步。同时要有家长监护系统，甚至要把家长监护系统扩大到内容传播领域。

视频里埋藏着犯罪的“定时炸弹”

网民素质“三低” 缺乏判断能力

网络带来的是什么？不能把现实生活的价值观在互联网上反过来，不能让一些好人的准则在互联网上变成了庸俗，不能把对坏人的评价标准在互联网上变成被人争相模仿的偶像标准。

现在在互联网上，网民的素质出现“三低”：低文化，低收入、低素质，现在大部分网民是这个群体。所以他们判断事情特别容易出于直观考虑，他更多的是看别人怎么说。很多人对是非，对善恶美丑，缺乏一定的判断能力。

隐藏在视频中的违法行为

暴力的宣传，比如涉黑的宣传是很多的。但是它更多的是涉及到一种假的段子，比如装黑社会。纹龙刺凤，身上有刺青，他并不是真正的把黑社会放在网络上面，那样就构成了组织黑社会性质，这是刑事法律的范畴。

再比如说，有人在里面讲一些自己的故事，我认为非常像刑事法律中规定的“传授犯罪方法”。有的人在监狱里待一段时间出来之后，要讲监狱里面的“风云”，在监狱里怎么过的，见到这个杀人犯，见到那个小偷小摸的人，然后讲了99句话，最后一句话说，大家不要犯罪。所以他认为，他讲前面的所有东西，是为了不让大家犯罪，但实际达到的效果是向所有的人传授了犯罪方法，引起了大家的好奇心。

现在在快手等一些平台，有一些大的主播号称“赌王”，每天讲的都是蓝道，各种什么道，实际就是怎么去赌博、怎么去出老千的故事。他讲了99句，最后一句话说，所以大家不要赌博，我认为这不能抹平他之前讲的东西。做为一个旁观者来看的话，我通过看他讲述的视频，我会学到一些偷牌的技巧，会学到一些骗人的方法，我会好奇原来赌博能挣这么多钱。我觉得很多人包括平台，他们可能没有认识到这个问题的严重性。

除了传授犯罪方法，还有一种涉及到传销的问题，还有电信诈骗的问题。现在在直播平台上有很多打着创业为旗号的直播，主播去讲，号召大家交钱到平台上，给他项目去创业，最后都是骗钱的。

但是现在目前为止，我们仅把眼光集中在色情和软色情上，仅集中在低俗上，实际比它影响更大的就是这类行为，现在没有得到有效的治理。

“低俗”的界限在哪？

《网络安全法》划定法律界限

界定这次事件中有两个名词，一个是色情，一个是低俗。色情实际上如果上升到刑事法律，平台可能要承担的是传播淫秽物品罪的责任，跟之前快播的老板王欣有点类似。但是从这一次的事件来看的话，平台对这些打着擦边球的作品，说它是色情或者是低俗，可能还没有上升到刑事法律的层面。

但是依法治理依据的可能不是刑法，依据的是我们国家在2007年6月1号通过的《网络安全法》。《网络安全法》很多人认为它是一个数据安全的法律，但实际上《网络安全法》第12条有一个明确的规定，其中对内容安全有具体规定。比如说传播的是不能违反公共利益的内容，不能违反法律规定的，不能传播淫秽色情。

依据处罚划分“低俗”边界

很多人不理解，认为“低俗”到底算什么？现在的法律规定，实际关于低俗这一块的内容，没有直接规定。所以不管是《网络安全法》，还是说互联网直播新规里面，实际没有任何关于低俗的界线，或者特别直接的规定，所以有人说法律是不是有漏洞？实际并不是这样。

这次查处中有一个人被列入黑名单，这个人叫“牌牌琦”，在快手上有几千万的粉丝，他跳了一种舞叫“社会摇”。你说“社会摇”属于低俗，能写进法律里面吗？可能写不进去，但为什么认为“社会摇”是低俗的？是因为它的起源实际是在广东深圳那边的一些迪厅，打工人群跳的舞，更多的是配合吸毒之类行为这样的一种舞姿。所以它渲染的是吸毒或者是酗酒之后的表现，变成了一种所谓的舞蹈模式。另外一方面，这几年来随着这种“社会摇”的出现，很多的小朋友被带坏了，家长反应特别强烈，学校反应特别强烈，所以这次把“牌牌琦”纳入到了跨网的黑名单中。

这也反映出来一个问题，法律虽然没有规定“社会摇”属于低俗。但是在执法过程中，通过互联网文化的发展，我们发现这是一个问题，所以把它列在上面。以后再出现此类的情况，就可以参照之前的判例，参照之前的处罚，所以它是一个二元的、并行的结构。这个层面更多讲的是用判例的方式，用处罚的方式，用每一个事件最后结局的方式，包括司法审判的方式，来规定我们言论自由的边界，包括公共利益的边界，包括淫秽色情的具体类型是什么。所以用一个透彻的观点来看，二元制上面是法律的抽象规定，下面的界线是通过一个一个的案子，一个一个的处罚，把它合起来，非常像英美法国家判例法的模式。

“全网封杀”只是处罚的开端

信用制度的建立是一剂“猛药”

互联网在2016年12月1号通过网信办出台的新规里面有一个信用机制，上报省级以上网信办时，可以把这些人划入跨网禁播名单、黑名单。对于平台来说也是一样的，如果平台总是出现违规的情况，一方面用户会发现违规，家长反对，社会有反响，最后导致像内涵段子一样被注销，相当于一个人被禁播。

对平台来说，最担心的可能是封号。内涵段子一旦被永久注销的话，它的用户可能就会流失掉，所以处罚并不轻。再比如说主播，刚才讲的“牌牌琦”，或者是这段时间网信办处罚的叫“mc天佑”。他们直播一个小时，高峰期的话，像“mc天佑”，一个小时自己获利能达到数百万元人民币。普通的一个大主播，直播一个小时一天也能拿到几十万元人民币。所以他们这个体量，如果被跨网封杀之后，他就没有了这个渠道，实际处罚也是非常重的，而且不是说在这个平台上不允许直播，而是全网都不允许他直播。

对平台的处罚既是结局也是开端

一些没有上升到法律层面的，一些具体行为的规范，比如说网信办在2016年12月1号通过的《互联网直播服务管理规定》，这是一个部门规章的性质。再包括广电总局出台的关于“音视频许可证”的管理制度，这些都是我们国家在法律法规政策方面的一些条条框框。

而这次事件中的像快手，像抖音，包括火山小视频等。他们是违反了这些具体的规定，违反了包括《网络安全法》在内的内容安全，包括它也违反了“互联网直播的新规”，网信办的规定。所以违反之后，必须要有处罚的措施。

包括网信办在内的一些部门，对平台进行约谈，实际这也是有法可依的。约谈制度在建立的这几年，效果非常不错，我们现在耳熟能详的一系列事件中，实际都有约谈作为结束的，作为处罚的。约谈依据的是网信办在前两年出台的新规叫“约谈十条”，一遇到这类问题，会把相关的企业、平台找过来进行谈话，包括处理的意见，听对方的一些辩解，并且要拿出整改措施。

这些既是结局也是开端，所谓的结局是，以前你的这些行为，现在有一个结果，处理的结果，比如下架。再说开端，这次的行为可能是对以后的警示。

算法推荐应纳入法治轨道

算法背后是人的价值观

今日头条张一鸣曾有一句话，他说算法没有价值观。我也在节目中讲过，没有价值观本身也是一种价值观。你拥有了多少亿的用户，如果平台没有价值观的话，只能说你是为了赚钱，平台不应当这样。越高的用户量，你的社会责任感就应该越强。越多的用户量，你的道德责任感就应该越强，否则平台没有资格去承担这么多用户的信任。

你看今日头条上的广告，各种二跳（二次跳转）的非法广告，包括以前的内涵段子，好多的软色情拿捏得很准。因为它知道你喜欢什么，利用大数据，弄个cookies的方式来判断你，给你做标签，它会推荐你看一些它认为你喜欢的作品，这作品中肯定食色性也，人性都有最黑暗的地方。但是作为平台来说，应该避开这个东西，不应该主动去找他的黑暗地方，推送黑暗的养料，把你变成一个更加黑暗的人。

监管部门对算法监督还很落后

现在工信部也好，网信办也好，文化部也好，对平台算法的检查实际是很落后的。如何判断一个作品可以被推荐，如何判断一个作品没有问题，如何判断一个作品是正能量可以让未成年人看，这个标准是什么？不能说这是算法我们都不懂，平台必须要向有关部门去展现，哪些作品不能上线，哪些作品算法可以判断出来它违规，哪些作品应当予以推荐，哪些主播适合未成年人，哪些主播不适合向社会公众公开，所以这个算法，政府一定要掌握。

算法应纳入法治轨道

处罚只是我们解决这个问题的一个很小的办法，真正要做到，处罚是解决不了的。监督企业不是监督到有问题之后处罚，这个力度永远不够，因为平台很大，而且竞争也很厉害，资本也很活跃，所以更多的是要求全行业形成一个标准。这个标准是通过算法展现出来的，这个算法问题就是最核心的问题，政府应该要监管的。

算法之殇，算法之痛，实际根源点在于人性本身的恶被挖掘出来，在于互联网平台的赚钱模式被完全开启，而整个的社会责任和道德责任被完全忽视掉。所以下一步治理的重点，重中之重就在于治理互联网平台要承担算法的道德责任和法律责任。

“技术无罪”，罪在人为

平台应树立“红旗规则”

平台传播淫秽物品也好，色情物品也好，它实际是个网络服务提供者，它不会主动去上传，是用户上传的，所以平台在里面承担的是一个通知删除的责任。它必须要有办法来知道这个东西存在，或者有一个“红旗规则”。“红旗规则”是，比如说视频上了热门，视频平台进行了热门的推荐，平台就有责任。可以认为它是一个故意的行为，或者是间接故意或直接故意，如果没有这些行为的话，平台本质上还是一个网络服务提供者。

还有一种是打着技术“P2P”为幌子，实际是把缓存拿到了自己平台里面，然后再用分发的方式传递给用户，这个是典型的快播王欣受处罚的核心构成要件。

不能以“技术无罪”逃避责任

技术确实是无罪的，因为最后有罪的是人。王欣被判刑，而不是技术被判刑。他这句话也证明了他后面的结局。这句话本身没有问题，但是有一个问题，技术看是什么技术，看如何使用，跟菜刀一样。只不过技术除了中立性之外，它有法律底线在里面。之所以王欣出了问题，快播出了大的问题，因为他的整个技术完全在于规避法律，在于去增加用户的黏性，它实际已经不是P2P的技术了，它是把用户看过五次以上的视频和信息作为一种热门，网络平台把这些视频通过缓存的方式拿到了自己平台里面，等别人离线的时候也可以向用户推荐。这并不是用户对用户了，而变成平台发送内容。平台发送内容的话就非常可怕了，平台就不是网络服务提供者，而改变成网络内容提供者。它改变了性质，所以王欣要承担传播淫秽物品罪。技术无罪这句话用在王欣身上，说的再恰当不过，最后他自己要承担法律责任。

当然这个事情已经过去了，但是他给我们留下来的问题，现在依然存在。我们现在看一些互联网平台，他们依然是打着技术无罪的幌子。像张一鸣曾经讲过算法没有价值观，这就是“技术无罪”的翻版，这是非常可怕的。如果每个平台都说技术无罪的话，那么出现问题的时候，平台下句话就是我不承担责任，我只赚钱。这样的平台是“德不配位”的表现，你的德行没有达到你这么高的位置，所以政府、法律才对他们采取措施。要提醒每一个平台，技术不是无罪的，技术是掌握在人的手里的。你考虑商业利益的同时，要考虑到社会利益，不然的话就要承担法律责任。

视频平台应补齐责任“短板”

平台不同承担的责任不一

平台在整个传播过程中，如果我们针对互联网直播平台来说的话，是几种身份。第一种身份是内容提供者，比如说视频是爱奇艺发布的，比如说是腾讯视频发布的，它购买的版权，它发布的作品一旦出现问题的话，平台要承担跟传统媒体一样的责任。

另外一个就比较复杂，平台就是一个网络服务提供者，内容是网民发布的。在这个时候平台要承担几方面责任：第一，一定要畅通举报渠道，一旦作品有问题，违法违规或者侵害他人权利的，有用户去通知的时候，平台要马上采取必要措施，断开链接、删除或屏蔽，这是法律的直接规定。还有一些比如说像快手、火山小视频、抖音这样的视频平台，对于一些视频点击量非常高的时候，我们所说的热门帖，这个时候平台有检查的义务，它到底能不能上热门？不需要别人通知再去看一看。如果热门之后本身作品还是违规的，平台怠于检查的话，平台就要承担责任。

平台无论大小 法律、社会、道德责任一个都不能少

平台承担责任，笼统上讲有三个层面，第一个层面是法律责任，第二层面是社会责任，第三个层面是道德层面。所有的平台无论大小，法律责任是一样的，一个有7亿用户的平台和一个只有700个用户的平台，它的法律责任是平等的。

不同之处在于社会责任不一样，注意义务不一样。比如说人员审核，扎克伯格脸书事件之后，他曾经一度想把脸书的审核人员提升到3万人，今日头条和快手也在提升审核的人数，为什么要提升？因为以前它没有做到，它认为自己还是小平台。但在短短的几年以内，像快手有7亿用户，原来的两三千人审核肯定不行，你得扩充队伍，所以社会责任就体现在法律责任上，如果人员没有配备到位，就没有尽到责任。

最后一部分是道德责任，道德层面的责任更多的只是算法问题。大的平台做到大之后，承担完法律责任、社会责任之后，主要是在算法上要有道德性在里面。特别是在中国，有抽象法，有具体判例，对于一些新的领域完全没有判例，也没有法律规定，或者法律规定过于抽象的时候，平台更多的需要道德来左右自己的行为。