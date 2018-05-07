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百度创业元老之一崔姗姗已回归 负责人才与文化

百度创业元老之一崔姗姗已回归 负责人才与文化
2018年05月07日 16:04 每日经济新闻
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　　每经记者 刘春山 每经编辑 文多

　　5月7日，《每日经济新闻》记者从接近百度的知情人士处获悉，百度最早期七大创始人（业界又称百度七剑客）之一的崔姗姗重新回归百度队伍，主管人才小组和文化建设。

　　崔姗姗于2010年离开百度，在此之前曾担任百度高级技术总监，其最早开发了百度快照这一功能。作为中科院研究生，崔姗姗在百度经历了工程师、高级工程师、技术经理、高级经理、技术总监、高级技术总监6个级别的晋升。另有新的百度百科词条显示，她于2010年7月离职后，专心养育子女7年。

　　知情人士告诉《每日经济新闻》记者，崔姗姗此次担任的职位为“文化委员会秘书长”。

　　崔姗姗当初加入百度也有一段故事，1999年底，李彦宏从美国硅谷回来，带来了要做搜索引擎的思路和资金。为了招聘第一批工程师，在清华和北大的BBS上发布了招聘信息。崔姗姗当时还在中科院读研究生，看到这个帖子后，被其吸引，并通过面试成为了公司的七位创业人员之一。

　　记者注意到，近年来百度方面经历了一系列人事调整。此前高级副总裁王劲离职、副总裁陆复斌离职，今年年初副总裁李靖离职。同时也迎来了前微软全球执行副总裁陆奇、前新浪微博CFO余正钧，以及此次的崔姗姗。

百度崔姗姗人才
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