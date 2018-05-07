CDR初期将在阿里等5家筛选 发行节奏或保持每周2-3家

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独角兽回归在即。

原标题：中金：CDR初期将在阿里等5家公司中筛选 发行节奏或保持每周2-3家

来源：界面

作者：王付娇

随着CDR征求意见稿临近，“独角兽”公司回归A股的脚步越来越近了。

5月7日，据彭博援引中金公司的信源表示，CDR试点初期可能只会在阿里巴巴、百度、京东、腾讯、网易这5家公司中筛选；此外，中国4月份IPO过会率由1月份的33%提高到58%，但难促发行节奏回升，每周过会公司数量依然维持在2-3家的水平。

中金公司表示，分析师王汉锋等人在6日报告中指出，若流程进行较快，年底之前A股有望正式迎来CDR上市，年初至今投资者数量已经下滑超过20%。

继3月底证监会发布《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见》（下称“《若干意见》”）后，5月4日，证监会宣布《存托凭证发行与交易管理办法》公开征求意见。

《征求意见稿》以部门规章形式对存托凭证基本制度作出全面的统一规范，不仅为“独角兽”企业回归A股奠定了制度基础，而且为未来开通“沪伦通”预留了制度空间。这也意味着“独角兽”企业回归A股进入落地阶段。

据21世纪经济报道消息，接近监管层人士表示，对于CDR发行比例的问题，通常市场会出于交易流动性的考虑，要求公司发行比例不低于某一个比例，CDR也存在这个问题。后期会出台规范性文件进行明确，并表示也可能不会采取硬性的比例要求规定。

前海开源基金首席经济学家杨德龙此前表示，因为各种原因，过去A股错失了很多科技龙头企业，国内投资者无法分享到这些企业的成长，所以引导这些企业回国内上市，是现在社会各界都意识到的一个问题。目前，百度、阿里、京东、网易等科技龙头公司均在美国上市。

受此消息影响，5月7日晨，券商股纷纷拉升。中金公司称，中国CDR发行有望年中启动，证券公司或将以承销、保荐、存托、托管、交易等多种身份参与CDR发行及交易环节，头部的券商公司将获益。

据《中国证券报》测算，CDR落地有望增厚证券行业收入46亿-123亿元人民币，占2017年收入1.5%-4.0%，其中投行收入增厚39亿-116亿。