蚂蚁金服亏损，或许意味着小贷公司的芳华已经逝去

来源：“读懂新金融” 作者：陈尔冬

读懂赠语：井贤栋必须堪当大任，因为他面临的，已经是一个不能任性的时代。

正文开始前，我们不妨思考两个问题：

1、蚂蚁金服的亏损是否与“现金贷”被严监管有关？

2、蚂蚁金服作为新金融老大凭啥？

1、无法忽视的现金贷

2018年一季度，在过去一年出尽风头的蚂蚁金服终现亏损。自媒体清流club估算其亏损金额为19.16亿元。

阿里财报将亏损原因归结为：蚂蚁金服继续加大投资，从而实现用户的强劲获取和参与，这些投资导致蚂蚁金服本季度出现净亏损。

抛去专业的财务数据，任何一家企业亏损的原因无外乎两种：1，各种成本增加了；2，各种收入减少了。

2017年，蚂蚁金服一路“买买买”的同时，支付补贴大战不断，花钱速度堪比双11在淘宝上“剁手”的家庭主妇。当然，无论股权投资还是支付补贴，都是正常的商业行为，在情理之中，但是蚂蚁金服收入是否有所降低呢，读懂新金融认为，是，起码在“现金贷”方面，是。

公开数据显示，2017年前三季度，蚂蚁借呗的运营主体重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司（以下简称“商诚小贷”）净利润44.93亿元，另据第一消费金融，截至2017年6月末，花呗运营主体重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司（以下简称“小微小贷”）的净利润为10.2亿元。

为何两个网络小贷公司会有如此惊人的盈利能力？两个字：杠杆。

Wind数据显示，2017年，商诚小贷和小微小贷发行的ABS规模达到了2692亿元。凭借着高杠杆，蚂蚁金服的两家小贷公司创造了比很多银行还要多的净利润。

财务数据恐怖如斯，两家小贷公司的“一颦一笑”必然会影响整个集团的财务数据。

2017年第四季度，网络小贷及现金贷严监管，商诚小贷和小微小贷两家公司开始去杠杆，蚂蚁金服净利润有最明显的反馈：2017年第四季度蚂蚁金服给到阿里巴巴的利润分成较前三季度大幅下降，2018年第一季度，蚂蚁金服发生亏损。

蚂蚁金服亏损是否与网络小贷或者说现金贷有关？数据在此，不需雄辩，每个人都有自己心中的答案。

2、小贷的“芳华”已经逝去

蚂蚁金服曾对时间财经表示：“按照相关监管办法，蚂蚁两家小贷公司的现有杠杆率超过地方金融办的要求，蚂蚁小贷制定了相应的新规落实方案，将通过增资、业务合作等多种手段，逐步降低杠杆率，确保在监管指导下完全达到要求。”

监管对小贷公司杠杆的要求是怎样的？《重庆市小额贷款公司融资监管暂行办法》指出：（一）以银行业金融机构融资和回购方式开办资产转让业务的，两项融资余额之和不得超过公司资本净额的100%（含100%，下同）；（二）主要股东定向借款的，融资余额不得超过公司资本净额的100%；（三）开办同业资金借款业务的，借出资金余额不得超过公司资本净额的50%，借入资金余额不得超过公司资本净额的30%。

简单来说，最高2.3倍杠杆。而我国对于民间借贷的最高年利率上限是24%，小微小贷、商诚小贷两家公司的注册资本总和为120亿元，则可粗略得出两家公司一年营收最高为：66.24亿元（120*2.3*24%）。但很少有人在蚂蚁金服借款成本为24%/年，两家公司的实际营收将远少于66.24亿元这个数字。当然，不违规的情况下。

凭一张小贷凭照纵横江湖的时代已经过去，而这也是井贤栋不得不面临的。

3、蚂蚁金服做老大，究竟凭啥？

小贷业务这台印钞机产能缩水，蚂蚁金服未来还能是新金融的老大吗？读懂新金融觉得，能。

对于小贷业务的困境，蚂蚁金服早在一年前就找好了替代品。替代品什么呢？科技与股权投资。

新金融发展的前十年，是金融获利的时代，而所有大型集团的未来都必将是靠科技和股权投资获利。

股权投资是每个大集团都会进行的，简单来说就是让小弟帮大哥赚钱，不必赘述。而在科技层面，不得不说蚂蚁金服的战略眼光是很超前的。

207年3月21日，在众多金融机构还在大肆宣扬fintech之时，蚂蚁金服已经宣布，未来只做tech（技术），帮金融机构做好fin（金融），并将首先向基金行业开放自运营平台“财富号”。

为什么说蚂蚁金服超前？读懂新金融曾在过去的文章中表示，过去的金融，是监管没说不让做，我就可以做；现在的金融是，监管说了你可以做，你才能做。这个道理蚂蚁金服第一个琢磨明白了，立好了flag：我以后是要做科技的，金融不是我主业。

科技的市场有多大？金融的市场有多大，科技的市场就有多大，蚂蚁金服未来又怎么会为财务数据烦恼呢？即使科技化受阻，起码蚂蚁金服还有一帮小弟可以帮它赚钱。

第三部分开始处，读懂新金融说，蚂蚁金服是新金融老大，一点也不为过，两个细节可以体现：2017年微众银行一位高管在饭局上感慨，腾讯的金融和蚂蚁金服还是差的太多，因为蚂蚁比我们早太多；蚂蚁金服估值超过百度市值近一倍的今天，百度金融才两岁。

在金融监管宽松的时候，蚂蚁金服将红利一滴不落的喝下；在支付业务遭遇微信红包挑战时，蚂蚁金服其他业务突飞猛进；在金融严监管来临时，蚂蚁金服率先立flag。蚂蚁金服的对手似乎都在跟着蚂蚁金服的脚印行走，如何超越？

做新金融老大凭啥？战略超前。