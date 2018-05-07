上海网游协会发网游转型宣言：践行社会效益优先原则

上海市网络游戏协会发布网游转型宣言：践行社会效益优先原则

澎湃新闻记者 陈宇曦

上海市的网络游戏公司打算推进行业自律。

5月7日，由上海市文化广播影视管理局指导、上海市网络游戏行业协会主办的网络游戏行业转型峰会举行。上海市网络游戏行业协会提出《“上海行动”网络游戏转型升级宣言》称，将努力践行社会主义核心价值观，社会效益优先原则，提高网络游戏产品的内容和质量。

《“上海行动”网络游戏转型升级宣言》主要包括四点，分别是：

1，积极响应国家文化和旅游部关于网络游戏转型升级的号召，大力发展功能游戏和电子竞技。

2，努力践行社会主义核心价值观，社会效益优先原则，提高网络游戏产品的内容质量和文化内涵。

3，加强行业自律，以提供绿色健康游戏产品为己任，营造清朗的游戏空间。

4，增强社会责任感，保护未成年人身心健康。

上海市网络游戏行业协会称，希望广大游戏企业和业内同仁积极响应上述倡议，共同努力，推动我国游戏产业持续健康发展。

上海市网络游戏行业协会成立于2016年11月，首任会长为游族网络（002174）董事长林奇。据协会统计，截至2015年，上海市合法注册成立的网络游戏运营企业超过600家。

当天参与宣言活动的企业代表包括游族网络总裁陈礼标、三七互娱高级副总裁罗旭、盛大游戏CEO谢斐、哔哩哔哩董事长陈睿、心动网络CEO黄一孟等。

游族网络总裁陈礼标在当天峰会的致辞时介绍，网络游戏产品是市场发展的基础，协会将积极推动和引导游戏企业将社会主义核心价值观融入游戏产品的制作、研发、传播等各个方面，并以此引导消费者特别是青少年树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，生产出具有中国元素、中国精神、中国情怀的精品游戏，并为会员企业参与国际竞争以及“走出去”工作提供支撑。

上海市文化广播影视管理局副局长王玮在演讲时介绍，上海市政府高度重视文化创意产业的发展。2017年12月，上海印发《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》（即上海文创五十条），提出了建设全球动漫游戏原创中心的目标。

当天的网络游戏行业转型峰会上，中娱智库首席分析师高东旭发布了《2017上海网络游戏市场年度发展报告》，报告指出，2017年上海网络游戏产值达569.3亿元，同比增长24.6%，占全国网络游戏产值的28.3%。2017年上海网络游戏企业实现海外产值约11.5亿美元，同比增长47.1%，占全国的14.3%。

不过，王玮也提出：“当然，网络游戏在高速发展的同时，因为网络的自身特点和受众的特点，对青少年的影响也引发了一些社会的负面舆论，在这个关键点上，国家文化与旅游部启动了网络游戏的转型升级工作。”

此前的4月2日，文化和旅游部指导各地文化市场综合执法机构查处了一批网络文化市场典型案件，严查含有宣扬赌博内容、含有低俗内容等网络游戏，查处网络游戏未要求实名注册、以随机抽取等偶然方式诱导消费等违规经营行为。