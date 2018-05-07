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BBC采访滴滴程维：超越烧钱竞争 建立差异化优势

BBC采访滴滴程维：超越烧钱竞争 建立差异化优势
2018年05月07日 16:14 环球网
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　　长期用有色眼镜看待中国的BBC，在采访滴滴后大加赞赏。BBC称滴滴为中国新一代互联网公司的代表，它会改变全球出行市场。

　　近日，滴滴出行正式宣布进入墨西哥市场。滴滴创始人、CEO程维近期接受外国媒体BBC专访，表示，在出行和大交通领域不断发掘用户价值，是滴滴保持竞争优势的根本。“中国是重要的市场，但今天滴滴的视野已经逐步在向全球看。”

滴滴出行创始人、CEO 程维接受BBC专访，谈公司未来规划滴滴出行创始人、CEO 程维接受BBC专访，谈公司未来规划

　　BBC认为滴滴展示了了中国新一代互联网公司的形象。35岁的程维和他带领的年轻的团队，不但具有国际化视野，更同时兼具合作、共赢，这些中国企业推崇的价值观。

　　把移动出行“嵌入”汽车产业革命

　　BBC谈到，在今天的中国，人们提到出行应用首先会想到滴滴出行。对于许多人来说，这家公司不仅是让出行更便捷，也是国家自豪感的来源。

　　节目在北京进行了街访，受访者表示，“移动设备和中国科技公司彻底改变了我们的生活。通过移动设备，我们现在可以享受各种各样的服务。滴滴和这些中国公司非常棒。我们正在创造属于自己的传奇。”

　　BBC认为滴滴创立之初的理念和Uber有些相似，但随后程维基于他对市场更深入的理解，拓展了最初的思路。程维表示，滴滴正将出行平台的规模优势，转换为汽车产业链上的协同优势。他希望滴滴是一家能不断为用户创造价值的公司，在此基础上不断形成差异化的领先地位。

　　此前，滴滴曾透露，预计其包括汽车租赁、维保、加油等汽车服务平台业务将在今年达到年化GMV 900亿人民币的目标。

　　程维也认为，“我们是很幸运的一群人，在合适的时间做了正确的事情。”他说，“这个时代一定会往共享、智能的方向发展。就像电的出现和机械化一样，互联网还会改变各个行业。”而滴滴选择进入交通领域，也希望去进一步解决这个领域存在的问题。

　　跨越产品边界用数据改变城市交通

　　节目中，BBC记者惊讶于滴滴的发展速度和技术水平。公司目前已经不仅仅局限于提供网约车服务，还在利用大数据缓解城市交通拥堵等问题。

智慧交通首席科学家刘向宏：滴滴智慧信号灯已经在全国落地智慧交通首席科学家刘向宏：滴滴智慧信号灯已经在全国落地

　　滴滴智慧交通首席科学家刘向宏向记者介绍了目前研究的内容：“通过实时数据，我们可以计算出这些城市的拥堵指数。借助这些信息，我们可以协助缓解城市的交通拥堵。”滴滴去年与济南交警合作，将大明湖地区交通拥堵情况减少了20%”

　　BBC询问滴滴是否会将这些技术带到全球？刘向宏则表示，“交通拥堵是个全球性的问题。中国可能有一些全球最复杂的交通案例。如果滴滴能帮助中国城市减少拥堵，那么我们也有信心把这样的技术推广至全球其他地方”

　　国际视野+中国个性的少数派公司

　　为了解滴滴是如何能打败Uber成为全球领先的出行公司，BBC采访了为外国公司开展再华业务提供咨询的专业顾问Chris DeAngelis。

　　Chris认为，滴滴与世界以往看到的中国公司不一样，“这不是传统的中国公司，很多人有留学经历。这些年轻人，非常聪明。见到他们，你就会想和他们一起工作。而相比于西方公司，他们更专注于解决实际的问题。

　　在国际化方面，滴滴采取了和西方企业不同的方式。程维说，“我们的策略不是自己去做所有的事情，会采取很多合作和共赢的方式。如果在当地，已经有很成功的互联网公司，我们就会投资支持它。如果当地没有很成功的本土公司，滴滴会进入，把我们的经验分享过去。”

　　滴滴此前收购了巴西本土领先网约车软件99，公司相关负责人Matheus Moraes接受采访时也表示，“巴西和中国市场非常相似。我们处于城市化发展的相同阶段，面临相同的挑战和机会。”他认为对双方来说，这都是一次非常成功的收购合作，不仅是在公司内部，巴西当地对此也很骄傲。

Matheus表示，99成为滴滴全球出行网络一员，令巴西人骄傲Matheus表示，99成为滴滴全球出行网络一员，令巴西人骄傲

　　如今滴滴国际化再下一城，宣布进入墨西哥。BBC记者在采访时，提到中国社会并不重视数据隐私，可能会对滴滴国际化造成困扰。程维反驳了这个观点，他认为无论中国政府、企业还是用户都非常重视数据安全问题，而互联网公司如果不能保证数据安全，也将经历灭顶之灾。

　　BBC认为数据是滴滴发展的重要资源。大数据不但可以帮助滴滴训练更好的产品算法，解决城市交通问题，还有望用于智能驾驶技术研究。

　　采访后，BBC记者Karishma Vaswan由衷感叹，中国的变化速度比你想象中更快，这些变化背后一个重要推动因素是有像滴滴这样的公司。滴滴不仅在改变中国的未来，也正在改变全球每个人的生活。

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