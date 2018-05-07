区块链将改变在线互动游戏行业

比特币本质上是针对货币发行和交易功能的一套去中心化的数字货币系统，由计算机算法，密码学和其它技术共同开发而成，区块链技术也正是由此衍生而来。直到比特币推出几年后，其背景技术才开始赢得广泛认可。最近很多企业家都认为区块链技术将加快许多行业的发展进程，甚至为一些企业带来颠覆性的改变。

如今区块链技术已经被初步应用在诸如金融，网络安全，财产登记，物联网和供应链等行业中，并且已逐渐显现出一些成果。然而，由于受到诸如区块存储容量和存储速度等技术壁垒的限制，距离区块链的大规模商业应用还有很长的路要走。不过，虽然区块链技术的发展还处于起步阶段，但其无疑具有巨大的发展前景。区块链技术可以带来的商业价值将不低于甚至远远超过互联网。

在线互动游戏行业就是区块链技术相对集中应用的行业之一。区块链技术为这个行业提供了更好的技术支持，并有效地解决了诸如便捷，公平，声誉和信任等全球游戏行业共同面临的诸多棘手问题。借助这项技术，在线互动游戏行业将变得绝对的透明且诱惑人心。随机数生成程序和自动报告系统将不再由人来进行管理，而是通过加密可验证代码进行管理，这将大大提高信任级别，进而对在线互动游戏行业造成革命性的影响。 我们猜测未来区块链将为在线互动游戏行业带来如下变化。

变化1：基于区块链的在线游戏平台将会涌现出来。

世界上大量的在线游戏平台正在为时时刻刻吸引住用户的眼球而展开全面竞争，并在博取信任和促进支付上耗尽心力。 信任主要涉及公平性以及使用户相信他们得到了公平的对待，而没有被任何银行家操纵结果。 针对这个问题，区块链技术给出了很好的解答方案，因为它使整个过程变得完全透明。 正因如此，基于区块链的技术肯定会赢得更高的信任，并且吸引更多的用户，并由此获得更高的份额。

变化2：在线互动游戏行业将大量使用区块链技术作为基础。

此前在线互动游戏行业的成功故事将推动区块链技术在该行业的大力普及。 越来越多的游戏平台将会使用区块链技术作为它们的基础，这将使得区块链技术成为所有游戏平台的标准配置。

变化3：政府监管部门将立法推动区块链技术在游戏行业中的应用。

政府将成为在线互动游戏行业在区块链应用和普及上的重要推手。为了发展本地在线互动游戏行业，一些国家和地区将通过立法推动区块链技术在游戏平台中的应用，区块链将成为监管机构工作的重要工具。

变化4：基于区块链的代币将成为主流筹码兑换工具。

用数字货币进行筹码兑换将成为主流运用。 数字货币因其匿名功能而受到众多玩家的青睐。 用数字货币支付的便利体验将鼓励更多的游戏平台推行数字货币和筹码之间的免费兑换。

变化5：在线互动游戏行业已步入全球阶段

与区域化分布的传统游戏平台相比，新兴的在线游戏平台将把在线互动游戏行业推向全球。 区块链技术的应用将促进在线互动游戏行业的全球发展。 基于区块链的游戏平台将迎来世界各地的玩家。

变化6：将会诞生重量级的基于区块链的游戏平台。

互联网的兴起催生了谷歌，亚马逊，阿里巴巴等大型互联网集团，以及成千上万的互联网企业。 当前的区块链技术同样会遵循此迹。 预计大量基于区块链的初创企业也将会发展成为大型集团，但速度难以想象。 在线互动游戏行业势必将见证将区块链技术应用于其平台的大型企业，而所有的这些企业未来将在规模和容量上与当前的国际互联网集团一样强大，甚至更强更大。（Bianews编译 来源：digitaljournal)