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俞敏洪：致新员工的5点心得以及好公司的4个要素

俞敏洪：致新员工的5点心得以及好公司的4个要素
2018年05月07日 15:24 新浪科技综合
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　　文 | 洪泰帮　俞敏洪

　　这两天我们不仅在天津组织了一次CEO团建，也顺便办了一场新员工培训。循例，在这种继往开来的场合，少不了洪哥的讲话。

　　一屋子满满当当的人显然让他吃惊，他笑着说原本以为新员工也就二三十人，看来一些老员工也把自己当作新人，这种心态挺好。

　　洪哥寻着自己创业和用人的实战经验，跟大家分享了面对择业时，如何更好地做出选择，并列举了5点心得，以及判断一个公司是否值得选择的4个要素，句句诚恳方才掷地有声。

　　以下是经整理编辑的演讲实录，不要错过。

　　今天新员工培训原以为也就20、30人，没想到这么多新员工。不少老员工也都坐在这儿，心态很好，把自己当作新员工看。

　　新员工到一个地方要“洗心革面”，就像刚才泰哥说的，要把自己放空，这件事情对大家加入洪泰非常重要，包括我在内也是。现在洪泰做的事情，跟新东方这样的企业做的事情，每一件都是完全不一样的。

　　但是三年来，我跟泰哥合作得一直非常好，我们两个人一开始的分工到现在基本上没变。所以，泰哥常常说，你是旗帜我是旗手。

　　对于资本市场和投资，我也经历了一个不断学习和理解的过程。洪泰最初定位是天使（基金），如今我们已经做了资本投资的全产业链，这不仅是因为泰哥对PE的熟悉，更重要的是眼光和格局。

　　随着中国和世界格局的变化，新产业出现，高科技带来了各个领域的变革和升级。这种背景下，单纯一个天使基金是很难把事情做大的，需要整个产业链的布局。

　　当然，这对我们是一个巨大挑战，每往一个方向拓展就意味着必须多一个维度的能力，必须调动更多维度和空间的资源。做一个天使基金对我们来说并不难，坦率来说我个人的钱，天使基金做到十期我们都是能做的；而全产业链布局，一个PE基金的一期基金可能都得50到100个亿，这就意味着我们要动用大量资源。

　　从人们对我和泰哥的信任，到洪泰在业界立足，到最后人们主动追求我们，这个过程用了差不多3年。现在，不少投资人包括国家层面的、公司层面的、个人层面的，对洪泰的信任已经出现了。

　　未来我们必须赢得投资者的主动追随，让对方更加信任我们。到那个时候，洪泰才可能成为中国最强有力的、最值得信任的、高度最高的一支基金。

　　致新员工的五点心得

　　对于新员工们，我也根据这些年的经验给大家讲一点心得。

　　第一，我们选择自己的发展道路时，选择的是舞台和平台。这个平台一定是适合你的，能够让你有很大发挥余地的。

　　这取决于两点，一是你对公司的发展潜力和方向是不是认同；二是对泰哥和对我的信任，对于整个核心管理团队的信任非常重要。我们常常看到同样一件事情，一个人能做出来，另一个人是做不出来的。

　　第二，我们想把自己变成什么样的人。这方面我觉得人一辈子的选择只有两个方向，第一是把自己变成精英人士，第二是把自己变成专业贵族，就这两个方向。

　　精英人士是什么呢？很多人以为就是白领阶层或者做出一点事情的人，其实不是。真正的精英人士是有社会担当的人士，其方向和专业人士的方向是不一样的。

　　比如，最初我是一个专业人士，后来我往精英方向走了，精英人士可以叫做综合型高级人才，专业人士是专业型高级人才。这两个方向要根据你个人的能力，也要根据你个人的情怀来定。

　　大部分人的一生可能就是靠自己的某个专业技能吃饭。当然，专业技能做到极高水平是可以上升的，人是可以改变的，但也可以选择停留在这个层面。

　　你会发现，很多创业公司做到一定程度后做不大，是因为创业者的能力不具备，无法让公司成为一个有情怀、有担当的公司。

　　一个人是可以立志的，立什么志向到最后你大概就会变成什么样的人。但我们依然面临一个选择，这个选择就是你到底想成为一个什么样的人。

　　能够安心于自己的专业能力提升，就像刚才泰哥所说的顶梁柱，也是蛮重要的。

　　把自己的未来界定为精英，必须牢记四个词：贡献、责任、无私、情怀；对专业的定义，我认为就是雷军所说的专注、极致、创新、颠覆。一个人能做到专注、做到极致、做到创新，做到颠覆，说明你已经变成了一流专业人才。   

　　第三，人的发展方向其实是由价值观来决定的，你想变成什么样的人背后，你要考虑所持有的终身不能改变的价值观到底是什么。你能不能在这条路上走远，看你能不能接受，而不是仅仅知道，这就是王阳明反复讲的知行合一的概念。

　　核心价值观不是你念叨的，也不是你口头上去忽悠人的，而是你自己必须争取的。为什么到现在新东方5万多人愿意跟着我干，原因也非常简单，就是他们从来没有被这个地方骗过。

　　可以争，可以抢，可以拍桌子，但不会被俞敏洪坑蒙拐骗了。家庭生活也是这样的，男人出轨一次，这个女人依然可以跟你过一辈子，但是让她相信你，不太可能了。原因非常简单，很多事情是一次破就终身破。打碎了碗，就算把它黏到一起也是有裂缝的。

　　第四，人的一生是不断变化的一生，主要是三个方面变化，第一是个性变化，第二叫做思维变化，第三叫做环境变化。我们一生不断经历着三个变化和升迁，现在有一个新词叫跃迁，你一定要在这三个变化中让自己不断地翻着往前走。

　　新东方的发展过程，其实是我个性不断改变的过程，我虽然个性随和，但也要做决断，因为只有我为新东方的最终结果负责任。

　　第二个叫思维改变。价值观决定我们的人生方向，你的思维决定你的事业空间，这是必然的。比如说互联网思维和传统思维是不同概念；人工智能思想和互联网思维又是不同的概念，现在区块链思维跟人工智能思维又是不同的概念。每一个新的观念，你要把它变成你思维的一部分，并且变成指导你行动的一部分，其实不是那么简单的事情。

　　第三个改变叫做场景改变。当你发现某一种事情在你的人生中出现困境的时候，你只有两个选择，第一个我有这个能力走出这个困境，我在现实中解决这个困境；第二个你必须要进入另外一种场景。我在北大发现解决不了自己的困境，于是出来做新东方，这就是要去改变场景，场景也会改变人。

　　第四件事情，一个人在公司要做好两件事情，第一个叫做把自己的工作做到极致，第二个是跟周围人的关系融洽到极致。

　　工作做到极致这件事情大家都明白，但是工作如何做到极致其实是挺难的一件事情。大部分的工作只是做到你的直接领导满意为止，勉强过关，大部分都是这样，所以大部分人都是抱着混日子的心态去做的。

　　你要真的把它做到极致，要不断去钻研才会出现新机遇。

　　做到极致不是说其他人教给你什么东西你就怎么做，而是你必须自己想办法做，超越你本人的状态。

　　把同事关系融洽到极致，不是说你去拼命讨好别人，只要做到两点就行，第一是要和同事和平相处，别人有什么困难的时候、有什么不方便的时候你帮帮人家；第二不要在背后搞事，只要做到这两件事情，你就是跟别人的关系恰到好处了，这两件事情做完了，你在公司就稳坐泰山。

　　第五，我觉得在一个公司做事要有四种期盼。第一种叫做学习心态，就是成长期盼；第二是合作心态，就是你一个人独自干成不如一起合作来干；第三是叫做谦让心态，就是说有任何一件事情做成了，或者一个团队做了，一个小组做了，不管你花了多少力气，上报的时候，如果尤其你是头的话一定要直接往后退，这都是别人的功劳。

　　即使你不是头，头也要把功劳放到你身上，你也要说谢谢大家，有奖金我肯定最少拿，没关系，大家都是同事，千万不要去抢，不要去争，你可以争一时，也许你这一次争了多拿一次奖金，可能以后别人再合作的时候不会想到你，或者领导提拔你的时候会立马想——这个哥们斤斤计较，不要提拔他。你的机会就被挡住了。很多人自己都不知道自己挡住了自己的机会。

　　但第四点是恰恰相反的，要有担当心态。当遇到真正的问题需要你解决，或者对你来说出现人生非常重大机会的时候一定要争取。当我们部门缺少领导，而且你认为自己当领导一定能把事做成的时候，千万不能想我是不能当领导的，再选一个领导来。而应该直接到办公室，说把这件事情交给我，给我一段时间来证明自己，做不好我辞职，做好了你给我奖励。

　　这个时候你就要抢了，机会是抢出来的。如果这个时候你还不抢的话你这个人永远都没有机会了，一方面你要谦让，这是你对同事态度上的，一方面有机会就得要争取。所以有这四种心态你才能把事情做好。

▲ 洪哥给新员工颁发“培训毕业证书”▲ 洪哥给新员工颁发“培训毕业证书”

　　好公司的四个要素

　　最后，好公司的标准我认为就是四个要素，第一个能让你得到精神和文化上的满足。你在这个地方身心上还是比较愉快的，整体上你觉得这个地方值得你来。

　　第二，要有合理的报酬，值得我付出，我的努力和得到的回报是差不多的，至于说是不是过高，高了你可以不吭声，太低了你可以去要求。

　　第三，这个平台上你的能力在不断增长，而不是总是重复你原有的知识结构，或者重复原有的劳动。

　　第四，就是最终荣誉上是不是得到承认了，最终你不是说一时，也不是说一年，也不是半年，你觉得在这个地方最终是被人认可的，被承认。

　　最后，我把原来写过的一句话读一下：

每一个人在这个世界上都有自己的位置，人生的发展就是寻找自己位置的过程，不同的生命阶段我们有不同的使命。但我们一辈子就是为一件大事而来的，那件大事的完成需要你心灵的完善和现实的全部努力，每个人要做的就是，搞清楚你一生、这一辈子有什么大事。

　　这个大事每个人见解不一样，我的人生大事已经反复说过了，就是竭尽全力帮助年轻人成长，这就是我的人生大事。我就讲这么多，谢谢大家！

新东方基金泰哥
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