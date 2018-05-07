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中国电商成巴西人购物新选择 注册会员超1000万

中国电商成巴西人购物新选择 注册会员超1000万
2018年05月07日 14:06 人民网
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　　原标题：中国电商成巴西人购物新选择

　　“我家的路由器就是在速卖通上买的。现在很多电子产品如果不是特别急用，我都会选择这家中国电商。”家住巴西里约热内卢的电子工程师费利佩告诉本报记者，速卖通在巴西年轻人中非常受欢迎，越来越多的巴西人通过这一平台从万里之外的中国“淘宝”，丰富他们的生活。

　　调查显示，速卖通已经成为巴西人最喜爱的三大网购电商之一。根据速卖通提供的数据，2017年巴西速卖通的注册会员数近1000万，同比增长68%，约占拉美地区的1/3。巴西消费者的购买力也位居前列，是速卖通上成交额最多的外国群体之一。去年“双11”当天，巴西消费者在速卖通下单近200万笔，同比涨幅近20%。服装服饰、家居园艺、美容健康、母婴产品以及运动娱乐等产品，最受当地欢迎。

　　“物美价廉”是速卖通在巴西最大的优势之一。《巴西经济》杂志总编克劳迪奥·孔塞桑在接受记者采访时指出，巴西制造业品种不够全面且相对落后，工业制成品生产成本高，而速卖通搭建的平台，使物美价廉的中国商品得以登陆巴西。该平台直接将消费者与生产厂家联系起来，少去了中间商的环节。对于热衷于寻找优惠商品的巴西消费者来说，极具吸引力的价格以及多样化的产品具有较高竞争力。

　　近年来，巴西消费者对中国商品的态度也有了明显改观。“中国制造”不再意味着粗制滥造，电子等高科技产品走进巴西消费者的日常生活，逐渐赢得了信任。在费利佩看来，“中国制造的口碑近年来有了显著的提高，现在对于我们来说，中国制造就是‘物美价廉’的代名词。”事实上，通过电商平台，产自巴西的蜂胶、咖啡、拖鞋等特色产品也正源源不断地运往中国，提升了一些巴西企业参与全球贸易的能力。

　　速卖通在巴西的广受欢迎，离不开该国互联网以及电商行业快速发展的大背景。巴西人口超过两亿，拥有拉丁美洲最大的在线零售市场，互联网使用率在过去10年间成倍增长，目前约为60%。同时，电子商务规模也持续扩张。巴西瓦加斯基金会研究人员指出，随着智能手机的普及和手机支付业务在巴西市场的进一步展开，该国消费者使用电子商务服务的频率也将上升。在2016至2017年间，巴西使用移动支付终端的消费者比例由22%上升至31%。伴随着巴西经济筑底企稳，该国居民线上消费频率将呈现持续增长趋势。

　　物流成本较高是中巴开展电子商务合作亟待解决的一个问题。近日，巴西国家邮政表示，将在圣保罗市设立新的包裹分拣中心，主要处理来自中国电商平台的包裹。中国和巴西同属金砖国家，电子商务合作在金砖国家之间已经具有初步基础，未来合作潜力巨大。去年的金砖国家经贸部长会议批准了《金砖国家电子商务合作倡议》，决定建立金砖国家电子商务工作组，全面启动合作进程，切实加强政策分享、能力建设等务实合作，由此电子商务将成为金砖国家合作的新动力之一。（张远南）

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