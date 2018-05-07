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美国科技公司中层员工薪酬大对比:脸书是亚马逊的8倍

美国科技公司中层员工薪酬大对比:脸书是亚马逊的8倍
2018年05月07日 12:57 TechWeb
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　　原标题：美国科技公司中层员工薪酬大对比：Facebook亚马逊的8倍

　　【TechWeb报道】5月7日消息，据国外媒体报道，Facebook的中层雇员的收入是亚马逊中层雇员的8倍多。

　　《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》( Dodd - Frank Wall Street Reform and consummer Protection Act )揭示了这种明显的差别，该法要求公司今年首次披露薪酬中位数与首席执行官之间的比例。

　　在科技界，很多首席执行官的薪水很低，大部分薪酬都是通过股票获得的，实际比例并不太能说明问题。例如，Alphabet首席执行官拉里佩奇( Larry Page ) 2017年的薪水只有1美元。但是，他也持有Alphabet公司42.5 %的B类股票，价值近500亿美元。因此，他的薪金与雇员薪金的比率是没有意义的。

　　更有趣的是，看看整个科技行业的薪酬差异:

　　“中值”薪酬，包括薪金和其他福利总额，正好处于公司总薪级的中间，在这种情况下不包括CEO。

　　亚马逊和特斯拉雇佣仓库和工厂工人，因此它们的薪酬中位数低于主要提供白领工作的公司。

　　作为计算的一部分，公司可以按年计算部分年工作人员的薪酬，也可以不包括在美国以外工作的一些员工的薪酬，最多可达其员工基数的5 %。

　　计算不包括为公司工作的独立承包商。例如，Facebook和Google都通过招聘公司雇佣了许多低工资的内容版主。如果把这些雇员的薪金包括在内，薪金中位数会较低。

　　此外，只有截至12月31日结束的财政年度公司才需要在最新的代理中报告其薪酬比率，因此苹果Snap微软目前都没有受到影响。

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