微信小游戏不止“跳一跳”：它复活了传统PC游戏

每到午休时间，我同事都会在餐厅聚集起来玩起吃鸡手游。但对于我这样时间较为碎片化的用户来说，很难找出一个较长的时间段玩吃鸡和王者荣耀这样的手游大作。而且这些手游动辄占用1G的手机存储空间，对于我手上这台64G的三星S9+来说还是有些捉襟见肘。

微信小程序帮我省下了不少存储空间，而且2017年12月推出的小游戏也使得我的手机上不再需要额外下载安装游戏。在上下班通勤的路上，不玩王者荣耀，不吃鸡，还是可以打开微信玩几局跳一跳的，我的一位朋友甚至已经玩到了9000多分。

微信小游戏的意义不止于微信官方推出的跳一跳，它还复活了传统的PC游戏。

移植

除了跳一跳，我玩的最多的是腾讯官方的“欢乐坦克大战”。无论是声音还是双方对垒的格局，都高度还原了我小时候玩的那款坦克大战。当时这些游戏都需要专门的卡带，插在游戏主机上，连接电视和游戏手柄。为了不被家长发现，还需要想各种办法给电视机降温，遥控器也要摆在原来的位置以显示没有移动过。

在游戏卡带时代，成为经典的游戏中，闯关类的有超级玛丽，魂斗罗，对战类的有坦克大战，当然还有最经典的俄罗斯方块和贪吃蛇。

PC普及之后，这些复古的情怀游戏很快就通过模拟器、重新开发运营等方式上架了Windows平台。我们可以在PC上继续玩这些怀旧的游戏。

不过PC时代复活这些经典游戏最常用的“模拟器”还是Flash，这些游戏不需要安装，打开一个网页，加载好Flash插件就可以玩。体验了情怀之后，关掉网页，打开Word文档，还可以不留痕迹，假装什么都没有发生过。比如我们比较熟悉的，无处不在的4399小游戏。

到了智能手机的时代，用户碎片化时间娱乐消遣的需求变得更大了，不仅绝地求生、王者荣耀这样的手游大作收到欢迎，2048、旅行青蛙这样的现象级游戏说明轻量化游戏的需求远未得到充分满足。

把PC上那些轻量级游戏移植到手机上并不是难事，更重要的是4399小游戏那样的游戏入口。人民群众迫切需要PC时代4399小游戏那样的游戏大厅。只有真正做到了集游戏分发和能玩游戏的网页插件于一体，这些经典的轻量化游戏才可能复兴。

这个游戏大厅由月活超过10亿的微信来做再合适不过了，作为游戏载体的微信小程序月活也已经超过了4亿。而且本质上微信和它的小程序与PC时代的浏览器和网页没有什么区别，用小程序来做游戏的思路与我们曾经玩过的Flash游戏类似。

微信小程序成为了新的游戏大厅，在这个游戏大厅里，你不仅可以玩到经典的俄罗斯方块、坦克大战、拳皇命运，而且还有PC上的欢乐斗地主、麻将、弹球王者。当然，你也可以用微信小程序下五子棋。

所以，微信小游戏越看越像以前的游戏大厅，像简化版的4399小游戏。无论是下棋还是打麻将，“总有一款适合你”。

社交

得益于微信的社交能力，微信小游戏从诞生起就天然带有社交属性，这也是微信小游戏区别于传统网页游戏的一大优势。毕竟“玩游戏不是重点，最重要的是与你一起玩游戏的人”。

之所以说微信小游戏复兴了传统PC游戏，社交也是很重要的原因之一。你儿时的小伙伴现在几乎不可能搬个小板凳坐在你身边一起重温经典的坦克大战，但是通过微信，你可以不费什么成本的邀请他玩一局小程序版的坦克大战。这样的游戏体验是Flash插件做不到的。

那些经常在微信群里互相转发养生鸡汤文的长辈们也终于可以改成发小程序了，叫上微信群里的亲朋好友，大家一起用小程序“搓”麻将，玩斗地主。

至于这两天热议的“微信小游戏究竟是僵尸群拯救者，还是群聊毁灭者”，就只能依靠群主的约束和成员的自律了。因为微信小游戏做游戏社交，微信群必然会变成“微信游戏大厅”的扩展。

等你哪天发现家里的长辈不再给你发“这几样东西千万不能吃！”的时候，他很有可能就是正忙着在微信上玩“欢乐斗地主”呢。