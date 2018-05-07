创投圈的“集体焦虑”：区块链之火与天使投资之殇

文 | 投资界

回顾过去半年，在科技领域恐怕没有比区块链热度更高、起伏更大的事件了！从早期许多技术极客和矿场主、职业炒币者潜伏在水下挣钱，到2017年9月4日七部委联合发文禁止ICO引发广泛关注；从今年1月初著名天使投资人徐小平老师内部群分享内容流出，被刷屏朋友圈引爆了整个创投圈，到春节期间“3点钟”社群以蔡文胜为代表的大佬们彻夜不眠的热议，更把区块链推至风口浪尖，一时风头无两。

以上种种，甚至引发了创投圈的“集体焦虑”，许多创业者、投资人都无所适从，拥抱区块链不知从何入手，局外旁观又怕错失良机！那么，区块链究竟何方神物，竟有如许威力，上达天听，下扰凡民。关于区块链概念普及的各类解读无数，本文不再赘述，我想从人性的角度以及回归商业本源来探讨。

数字货币带来的无监管财富转移效应，人性的投机与贪婪被无限放大

一针见血的说，区块链之所以火得如此突然，火得如此肆虐，甚至火到超出了所有人的想象，完全是由于其先天拥有的数字货币基因所带来的无监管下的财富转移效应。自1990年上交所成立以来，中国股民数量已经过亿，股民参与炒股的根本诉求就是追求财富增值，人们对股市的热衷尚且如此，数字货币交易的出现带来的冲击无疑是更加巨大的。

让我们看看数字货币交易所出现后带来的改变：

全天24小时可交易，每一分每一秒都能看到财富值在剧变；

没有涨停、跌停机制的管控，宝押对了一天之内就能见识到“上不封顶”的财富增长，刺激着你的每一根神经；

资金不需要通过银行存管等第三方机构的约束，没人知道你挣了多少钱，随时可套现离场。

试想一下，以上这三条诱惑之大，不知道也就罢了，一旦接触便极少有人能抵御，于是出现大量“区块链是什么”都不懂的小白们带着钱入市，结果就是操盘的、懂行的以及小部分运气好的挣了大钱，而绝大多数则沦为被割的韭菜。

值得一提的是，由于创投圈力量的推波助澜，区块链自2017年以来热度蹿升之快犹如坐火箭一般，直到2018年春节前后达到巅峰。

最初区块链只是技术极客的天堂，直至2013年7月Mastercoin在Bitcointalk论坛上众筹，成功募资5000BTC，ICO模式从此开启。随着ICO募资案例逐渐增多以及数字货币价值信仰的形成，越来越多的人成为职业炒币者，项目ICO服务链条开始出现。从白皮书代写、找大佬站台、私募、币圈媒体PR、上交易所、市值管理等，数字货币产业链初见雏形。

由于缺乏监管和行业自律，项目ICO的门槛一度极低，吸引了大量投机者、诈骗者纷纷入市发币割韭菜，一时乱象横生，终导致央行等7部委出手，在市场环境不够成熟，监管机制还不完善的情况下，只得以对ICO下禁令的方式保护广大普通民众的利益。

即便如此，创投圈对区块链的热度丝毫不减，从徐小平老师振臂一呼引起的创投圈集体刷屏，到春节期间3点钟社群蔡文胜等人彻夜不眠的激情，整个创投圈进入了全民区块链时代，聊天不提区块链都不好意思和人打招呼，这是过去半年中国创投圈的真实写照。

添油加火，创投圈全民区块链运动为哪般？

那么，ICO为何火爆，创投圈又为何追捧？其根本原因就是需求得不到解决并且被压抑得太久了。举例说明更直观，这好比一个活生生被禁欲十年的成年男人，突然误打误撞闯进了怡红院，后果是可想而知的。所有欲望在这一刻释放出来，合不合法已来不及慎思，人也很难在此时继续保持理智。

自2014年“大众创业，万众创新”的双创时代开启以来，中国的创投产业生态渐渐形成。大量年青人开始创业，越来越多的职业投资人出现，一切看起来都欣欣向荣，但深入了解创投圈的人都知道，困扰创业者和投资人的几个难题始终存在。

于创业者而言，融资实在是太难了！作为初创企业，想打通银行的融资通道几乎不可能，只能寻求投资机构融资，而这条融资之路，对绝大多数创业者而言同样是心酸血泪历程。虽然每天都能看到媒体报道某某项目获得某某机构X轮融资，但一来拿到融资被报道的项目是市场总量中的极少数，二来能拿到融资的项目绝大部分是由于创始人背景牛（名校名企、家世人脉、机遇经验等）。草根屌丝创业者拿到钱的机率则少之又少，无异于千军万马过独木桥。

如此这般的情形之下，有一天创业者突然遇到了一个叫ICO的东西，发现竟然毫不费力的就能快速融到几百上千万甚至上亿的资金，又怎能不欣喜若狂？纵然国家出台了ICO禁令，那又如何，原本就什么都没有又怎会在意失去（俗话说，光脚不怕穿鞋的）。只要有渠道进入的都疯狂地一头扎了进去，反倒是已经获得了VC投资的精英创业者们，由于有更多的约束和顾忌未能及时行动，也因此造就了过去这一波所谓的“屌丝逆袭”浪潮。

那么，这种状态正常吗？健康吗？答案显然是不。融资太难是不健康的，需要国家出台更多政策措施解决初创企业融资难，需要培育市场形成更理性的投融资环境，需要引导更多的民间资本进入扶持创新创业的通道，让真正有抱负的年青创业者得到合理的资金支持。

由ICO引发的融资太过于容易，则走向了不健康的另一个极端，不费吹灰之力就融到巨额资金，甚至通过洗钱手法实现个人财富自由，这还是创业吗？朱啸虎和陈伟星互怼时曾说过一句话：当创业者钱来得太过容易，还有心思干活吗？考验人性的模式从来就没成功过。

虽然这句话有些绝对，毕竟道德品质高尚和自律性强的人还是存在的，尽管比例极少；绝大多数人都是在圈到钱后完全忘记了最初融资的初衷，以致于出现了2017年ICO项目超过90%发行的都是空气币，使得监管层只能不断加码强化监管。

而在创投圈的另一端，创投机构尤其是早期的天使投资投后项目成功率极低、退出渠道不畅也是行业巨大痛点。原本投资人三个字代表着有身份、有地位、有光环，甚至一度成为高大上的代名词，被媒体追捧在各种镁光灯下接受采访，在各种项目路演评委席上指点江山。但投资人活得真的光鲜亮丽吗？答案是，并没有。

众所周知，机构投资者要掌控四个核心环节：募、投、管、退，但往往说来容易做来难！

首先是募，除了寥寥几家的头部机构外，募资难基本算是所有投资机构头上悬着的“达摩克利斯之剑”，并且这种募资难的现象还在愈演愈烈，大量投资人的焦虑也在与日俱增。

其次是投，各类创业项目遍地，但靠谱项目难寻，大多数投资人都入行不久，缺乏专业的识人能力和项目鉴别能力，最后往往出于心理避险投了自己熟悉的或有朋友推荐背书的项目，最终是否成功主要靠运气，每每传来投后项目死亡中止的噩耗时都有哭晕在厕所的冲动。

再次是管，国内的创业投资机构化也就是最近五六年的事，行业的整体水平、成熟度和美国相比还有较大的差距，投后管理能做到系统、规范、有效的屈指可数。

最后是退，这恐怕是所有投资人内心最大的痛，好不容易走运一把投到个不错的项目，两三年时间做到B轮C轮了，估值翻了几十番，但是没人买老股，要等到项目IPO再退出？貌似还有很长一段路要走，最终真实现IPO的只是凤毛麟角。

有段子称，很多投资人都是白天强作欢颜人前显贵，晚上回家彻夜难眠泪湿枕巾。

段子归段子，言归正传，当有以上这么多痛点的投资人突然遇到了与IPO仅一个字母之差的ICO，在一个区块链项目基石或私募阶段进入，自己或再拉几个朋友站站台（不能否认很多投资人是具有意见领袖作用的），项目上交易所发币交易，拉升价格，瞬间获利数倍乃至数十倍退出，短时间走上人生巅峰的膨胀感觉，又怎会不大肆鼓吹和高歌猛进。

当然，这种现象的产生要找到根本的解决之道，并非一方之力可达成。

从国家政府层面，需要对天使投资、创业投资给予更大的政策扶持力度；

从行业层面，需要形成更多组织加强同业学习交流，并引导行业自律规范建设；

从社会层面，需要对投资人群体有更正确的认知和支持，引导更多社会闲置资金进入股权投资行业；

从投资人自身层面，需要客观地认知并提升专业能力，提高投资成功率和帮助项目成长的能力。

区块链时代开启，遵循商业本源、价值回归方为天道

以上种种，造就了过去一年多区块链行业的种种怪象，要让一切回归秩序必须谨记，所有背离了商业本质的现象都不可能持久。区块链技术不应被神化，它改变不了一个项目应有的商业本质，用户是谁？解决了用户什么痛点？怎么商业化？未来市场规模多大？如何实现？这些问题在区块链时代同样需要一个不少的解答并脚踏实地的去做方有可能走向成功。

区块链技术真正的核心价值将体现在三个方面：1、解决人与人之间的交易信任问题；2、解决信息溯源的问题；3、区块链先天自带的金融属性将开创全新的通证经济体系，带来极佳的流通性和更便捷的在线结算交易，但一切的前提是必须与实体和服务结合，必须真正对市场对用户产生价值。

有鉴于此，本文末尾特别总结提炼一下我对区块链的四点看法：

1、区块链作为一个具有巨大生命力技术的诞生，在发展早期出现以及存在大量泡沫，在无监管的状态下把人性中的投机与贪婪释放得淋漓尽致，但仍不失为事物发展过程中的正常现象，历史发展过程中总有先驱、先烈以及炮灰，会成为什么取决于你的能力、机遇等综合因素；

2、乱象过后终将回归秩序，链与Token不可分割，但一定要正道而行，空气币不会再有生存土壤，未来所有区块链项目的存在和发展都将以价值导向为基准；

3、不要过分夸大乃至迷恋所谓的去中心化效应，区块链的出现将对原有的商业体系带来积极的变革和升级，但对社会形态以及国家政治不会产生任何冲击，所以积极拥抱政策监管，做好自查自律是每个从业者的唯一选择；

4、对于绝大多数普通人而言，面对区块链你并不需要做什么，只需静待又一次划时代技术给我们的未来带来更丰富多彩的生活体验和便利，同时理智面对任何投资机会，一定要参与数字货币投资的话必须控制在自身可承受风险范围内。

最后，本文结束之际，送创业者和投资人分别一句话：

持之以恒，坚守初心，属于你的成功终将至；

价值投资，成人达己，定能守得云开见月明。

来源 | 起风了

作者 | 罗智勇