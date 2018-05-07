苹果成为心头好：巴菲特亡羊补牢 开始重视科技股

张苑柯

放弃IBM，苹果成为心头好。巴菲特对科技股的态度成为本次股东大会的亮点之一。

“伯克希尔哈撒韦一直都偏好可以带来很多资本回报的公司，比如说像See'sCandies、美国运通，收益都非常好，而且已经保持了很长的增长态势。然而，轻资产、价钱合理、回报率又高的公司，已经很难找到了。”从他对一位8岁股东的回答中可以看出，巴菲特长期投资的理念没变，投资轻资产的底层逻辑也没变，一切只是在万变的时代中寻找应变。

亡羊补牢，为时未晚

巴菲特与芒格花了大半生的时间将伯克希尔哈撒韦打造成全世界最大的投资公司，总资产超过5000亿美元。1964~2017年伯克希尔的整体增长率超过10880倍，而标普500指数同期增长约为155倍。

“在投资行为中只有这样一个宗旨，就是长期坚持，并知道你在做什么。”今年的股东大会上，巴菲特再次提及自己多年来贯彻的长期投资理念。

在可口可乐这样多年表现不菲的明星股以外，IBM则是“股神”巴菲特的另一类“人生记忆”，即其所谓的错误股票。2011年，巴菲特因看中IBM的管理技巧和公司转型能力而逐步建仓，并成为其第一大股东。然而好景不长，IBM不断走下坡路。2017年底，巴菲特抛售其持有的近94.5%仓位的IBM股票，手上仅剩200万股。他在近日采访中表示，已经将所持IBM股票清零。

伯克希尔哈撒韦2月14日向美国证券交易委员会（SEC）提交的13F报告显示，公司投资组合中不乏一些华尔街最受欢迎的蓝筹股。截至2017年12月31日，公司前十五大股票持仓包括苹果公司（1.667亿股）、富国银行（4.825亿股）、卡夫亨氏（3.256亿股）、比亚迪（2.25亿股）、美国银行（7亿股）、美国运通（1.516亿股）、可口可乐（4亿股）、美国合众银行（1.038亿股）、纽约银行（5330万股）、穆迪公司（2467万股）等。

2016年，巴菲特首次买入10亿美元的苹果股份。2017年四季度，巴菲特所持苹果的股份增加到了1.667亿股，约合290亿美元，相当于苹果3.25%的股份。从绝不碰科技股，到果断放下IBM并不断加仓苹果至前十大自有持仓股，前后不过两年。正如巴菲特在股东大会上的表述：“如果发现风向不对，亡羊补牢为时未晚。”

今年前三个月，苹果公司营收611亿美元，同比增长16%，高于市场预期的609亿美元；净利润138.22亿美元，同比增长25%，创下同期史上最好成绩。

巴菲特在5月4日晚间披露信息称，伯克希尔哈撒韦在第一季度中买进了7500万股苹果股票，这一消息推动苹果股价创下历史新高。“我认为IBM和苹果是两家区别很大的公司，是两种不同类型的投资决策，而我在前者的投资上犯了错。至于后者，未来我们将会见证我到底是对了还是错了。”巴菲特坦言。

与巴菲特失之交臂的龙头

数据显示，脸谱网、亚马逊、苹果、奈飞和谷歌母公司Alphabet所组成的FAANG现在占据了纳斯达克综合指数的27%，创下历史新高。就2017年至今的股价走势看，苹果并非最好标的，奈飞和亚马逊成为最大黑马。

分析这几家公司可以看到，奈飞的最新财报显示，2018财年第一季度营收为37.01亿美元，比去年同期增长40.4%；净利润为2.9亿美元，比去年同期增长63%。营收、每股收益以及全球新增用户数皆超出分析师的预期。因此，包括摩根大通、瑞信在内的多家券商均上调了奈飞的目标价。

奈飞从2007年开始提供流媒体视频服务，根据CNBC计算，若当年投入1000美元并持有至今，至少获得10.2万美元以上回报，期内包括股价上涨和股息收益再投资所带来的总回报率高达102倍。

比如，巴菲特在2007年通过卖出中国石油获得大约35.5亿美元的税前投资收益。若同年将35.5亿美元尽数买入奈飞并持有至今，并不考虑货币价值的话，账面将增加3621亿美元。

再看脸谱网，虽然最近因为数据泄露事件而导致公司股价一路暴跌，成为该公司自创办以来遇到的最大难关，但市场认为，该公司一季度财报不仅没有成为持续“压垮骆驼的稻草”，相反还很惊艳：报告显示，公司一季度总营收119.66亿美元，同比增长49%；每股收益1.69美元，同比增长63%，均高于市场预期。脸谱网CEO扎克伯格也认为，基于财报数据，公司至少目前还没有受到数据泄露丑闻的影响。

亚马逊日前公布的财报显示，一季度营业收入达到510亿美元，较去年同期增长43%；一季度净利润达到16亿美元，是去年同期的2.2倍；一季度稀释后每股收益为3.27美元，也是去年同期的2.2倍。该公司已经连续12个季度盈利。

亚马逊CEO贝索斯去年10月成为世界首富，随着股价创新高，贝索斯的个人财富再次升级。高盛分析师预计，未来亚马逊股价还将延续去年60%的大涨势头，或上涨至1800美元至1900美元。

当一位持有伯克希尔哈撒韦股票23年的股东问及巴菲特在错过科技股后是否考虑改变投资策略时，巴菲特和芒格进行了反思。巴菲特说：“事实上，我从一开始就关注了亚马逊。我认为贝索斯完成了一件接近奇迹的事情，而问题是，如果我认为一件事是奇迹，我往往不会下注。”