“押一付一”实为网贷 多租客“被贷款”

原标题：中介捆绑网贷平台 分期交租暗变贷款

租户沈建在中介推荐的借贷平台交房租截图，显示4月已逾期16天。

5月5日，记者探访昊园恒业公司位于亦庄京开芯中心的门店，没有任何标识。

部分租户建维权微信群，讨论各自遇到的租房借贷还款问题。

北京市住建委官网显示，王四会名下的昊园恒业和梦想大熊在去年11月投诉榜排名居前。

说起在北京租房遇到“黑中介”的经历，曾有网友戏称“如果没被骗过，都不算在北京混过”。为规范租房中介市场，北京市住建委等部门一直严厉打击扰乱租赁市场、损害群众利益行为，对涉及未备案、克扣押金租金等违法违规行为的中介公司，已多批次查处曝光，而在今年4月，就相继公布了两批、共45家“黑中介”名单。

近日，新京报记者根据网友投诉调查发现，部分租房中介公司除了存在上述常见的乱象外，又借助新兴的网贷平台，在隐瞒网贷事实的情况下，以“押一付一”诱导租户办理平台缴租，实现全年租金套现，而“被贷款”的租户不仅要面临中介卷款跑路的风险，还有可能因为贷款逾期影响个人征信。

“押一付一”变贷款分期

单一个卧室就动辄数千元的月租金，对很多手头并不宽裕的“北漂”而言，占据了开支的大部分。

去年刚大学毕业的沈建（化名），应聘进了北京一家互联网公司工作。他供职的公司在亦庄，为了上班方便，他通过一家名为“和睦地产”的中介公司在亦庄区域内找合租房。

去年11月，沈建看中了一间面积20平米的主卧。签合同前，中介告诉他有两种付款方式，一是通过合作平台缴租“押一付一”，二是常规的“押一付三”。

“押一付三”，这让刚工作的他压力很大，而在房租付款平台的“押一付一”， 对于手头并不宽裕的沈建来说，自然最划算。

沈建选择了在平台分期付款，并按照中介的要求，“按必要手续”在其提供的缴费平台“惠人贷”上持身份证拍照、提交银行卡信息。

“中介没说这实际上是贷款，只说在平台上按照流程走一下就行。”沈建说，当时他付给了中介一个月押金和一个月房租，之后登录“惠人贷”付第二个月房租时发现，他在该平台上已贷款22000元，这正是余下未交的十一期房租。

“我当时还真以为是他们公司自己弄的软件，为了方便租户缴房租。”沈建表示，之后他多方打探得知，中介之所以向租户推荐网贷平台缴费，是因为可通过让租户在不知情的情况下贷款，套现获取剩余房租，而租户则每月向平台还贷。“惠人贷”客服人员还告诉沈建，一旦逾期15天没及时还款，将会影响个人信用以及征信。

去年12月，北京昊园恒业房地产经纪有限公司一位工作人员找到沈建称，“和睦地产已被昊园恒业收购，需要签订新合同。”沈建回忆，当时工作人员要求他重新签订一份新合同，并使用一款名叫“元宝e家”的贷款平台进行缴费。

“当时中介说要先绑定‘元宝e家’平台，再解除之前‘惠人贷’的租房贷款。”沈建担心中介不能依照承诺给他解除“惠人贷”的贷款，便拒绝了。

一来二去，沈建萌生了退房的想法。中介告诉他，退房手续办理成功后，将在20个工作日之内解除“惠人贷”平台上的贷款。

17天后，中介终于帮沈建解除了贷款，但早已过了贷款平台最迟还款日期。

沈建在“惠人贷”平台上分期详情显示，四月份的账单为“逾期”。

被轰走无房可住仍得还贷

虽然还没查到这次逾期是否会录入个人征信记录，但沈建决定，再租房肯定不用所谓的分期付平台。

沈建的遭遇并非个例，陆秦（化名）也因为采用“平台缴费”，导致自己陷入无房可住却还得按期还贷的困境。

陆秦试用期工资只有5800元，租房时，中介告诉陆秦，需要“押一付三”，即一次性缴纳4个月的房租近万元。在找房过程中，陆秦接触到了北京昊园恒业房地产经纪有限公司，该公司一名中介告诉陆秦，“使用元宝e家平台交房款可以押一付一，可以极大减轻你的房款压力”。

陆秦签约后，每月如期还款。但今年2月底的一天，房东突然来到陆秦住处，称昊园恒业未付清房款，他不打算再将房子交给这家公司代理，并让陆秦重新找房，赶紧搬走。

面临无房可住的陆秦来到中介公司“找说法”，才知道“押一付一”实际是分期贷款。他随即要求中介返还押金和剩余房费，并消除在“元宝e家”的贷款记录。

一位工作人员告诉陆秦，1至30个工作日便可返还，“但必须先搬出屋后才能商量”。

“上网搜索昊园恒业，发现他们信誉很不好。”陆秦担心，如果先行搬出房屋，中介公司又拖欠房款，找新房时面对“押一付三”的房款开支，自己会无力承担，“我真怕没地儿住，流落街头。”

此外，该工作人员称，按照还款约定，退房可以，但得先把下月房租还清，否则视陆秦违约。

打开“元宝e家”平台查看，陆秦发现，仍有15000余元的房款未还清，但他只能按中介要求先还款，“我还期望以后能贷款在老家买房子。如果我没按时还款，影响个人征信，以后不能贷款，实在是得不偿失”。

今年4月，中介公司为陆秦出具了退房协议，并且表示会把陆秦多交的钱退还给他，但截至4月28日，陆秦接受记者采访时，尚未拿到中介的退款。

百余租户建微信群维权

沈建与陆秦的租房经历，都涉及同一家中介公司：昊园恒业。

4月29日，记者以租房为由联系到昊园恒业一名中介，对于付款方式，他称“我们现在都是押一付一，走平台”。而这个平台，就是上述陆秦所使用的元宝e家。

这名中介告诉记者，元宝e家是与昊园恒业一起合作的一个“房租分期平台”。“这个平台说白了就是，把你一年的房租打给我们中介公司，你一个月一个月地往平台上还。啥都不用你出，每个月绑定一张自己的银行卡，这个银行卡余额够一月的房租就行，还没有利息。”

对于为何要用软件缴租，中介称主要是公司业务量太大，平台缴租省时省力，“这个平台是我们合作的第三方平台，你要说成我们公司的，也没毛病。”

在网上查询昊园恒业，很多投诉信息都与网贷平台有关。在两个名为“昊园恒业合同违约维权群”中，共有一百多名租户参与投诉，其中，多数租户在不知情的情况下在借贷平台办理了分期付，最后面临无房可住仍需还款，或者想要退房却无法及时解绑的问题。

在记者采访中，10多名租户也表示自己在平台签约时，并不知道是贷款。

除了微信维权群，部分租户还通过另外一些途径投诉。“看房狗”是一个专门提供房租出租信息，同时致力于打击黑中介、帮助租户维权的公众号。创始人Beck告诉记者，从2017年下半年开始，租户使用借贷平台缴纳房租已经成为租房圈一个很普遍的情况，“其中最大的一家叫昊园恒业，他们收购了很多小的中介公司，把之前的支付方式全部转换成使用第三方贷款。”

Beck告诉记者，自己公号后台这两年共收到215例租户对中介的投诉，其中涉及昊园恒业中介的有31例，是所有被投诉的中介中比例最高的。据其后台数据，在“中介骗人伎俩”选项中，有112人选择“被中介强迫绑定贷款平台”。

住建委曾曝光昊园恒业违规

有如此多投诉，昊园恒业在官方也是“榜上有名”。

登录北京市住建委官方网站，可发现在今年3月27日，北京昊园恒业房地产经纪有限公司就因存在克扣租金押金、违规出租、未备案且未在注册地经营等问题，出现在北京市住建委曝光的30家违规中介机构名单之中。

此外，在2018年2月和2017年11月，昊园恒业分列房地产经纪机构被投诉榜单第1名和第3名，且备注标有“未备案”字样。昨日，记者在住建委网站查询，其仍未备案。

工商登记注册资料显示，昊园恒业公司注册名称为“北京昊园恒业房地产经纪有限公司”，法定代表人为“王四会”，由其担任法人代表的还有“梦想大熊（北京）资产管理有限公司”，“北京美澳房地产经纪有限公司”等9家公司，其中多为房产中介公司。

相关信息显示，昊园恒业曾两次因合同纠纷被他人起诉，也曾多次被列入企业经营异常名录中。

而在去年6月，王四会名下的“梦想大熊资产管理有限公司”，便被爆出通过收购其他中介公司的方式，要求租户改签合同并绑定借贷平台缴纳房租。相较之下，昊园恒业与梦想大熊的业务方式如出一辙。

记者探访时发现，昊园恒业三家门店均未挂牌。5月5日，记者通过工商信息中登记的手机号码联系到昊园恒业一位工作人员，了解相关投诉及解决情况。

针对借贷平台迟迟不能解绑的投诉，这名工作人员表示，有好多公司是并购过来的，昊园恒业用元宝e家这个平台，从上线到解绑都需要本人同意才行，7个工作日内都给解决掉是不可能的，“只要用户办完退房手续了，一周之内解决不了，都是我们来承担的，除非说有人不交钱就没办法了。”对于其他问题，该工作人员表示需要面谈，随后挂断了电话。

平台收息“羊毛出在羊身上”

作为昊园恒业中介员极力推荐的“缴费平台”，元宝e家真如他们所说的那样没有利息吗？事实并非如此，按元宝e家工作人员的说法，无非是中介通过提高房租的方式，让租户觉得是“免息”的，“说白了羊毛出在羊身上。”

根据企业简介，元宝e家是国内最早创新推出房租分期业务，并致力于打造服务“家庭消费”的金融服务平台，涉足房租、装修、旅行等多种消费类型。

元宝e家有普通APP和商户APP两款客户端，在普通APP中可以看到，该平台的主要业务为房租分期和家装分期两类。

4月30日，记者以中介公司的名义联系到元宝e家。一名工作人员告诉记者如果记者所在的中介公司营业时间超过一年，手中房源超过200套即可与平台进行合作。据其介绍，元宝e家平台支持2到11期的房租分期付款。“咱们拿一年举例，就是压一付十二，然后您这边收取租户的压一付一，余下的十一期由我们垫付，就是说您一次性拿12个月的房租，租户再分期还我们的钱。”“您提前把房租全拿到手，到时候去收房也好收。”

对于中介“无利息”的说法，李姓工作人员表示，分期付肯定会产生利息，不同贷款时长，所产生的利息也不等，“2到4期的利息是4%，5到6期是5%，7到11期是6%。”

该工作人员称，至于利息由谁来承担，则是中介与租户之间的事，很多中介公司都会把房租适当上调，然后把利息费用加到房租里，由租户一方来承担，而中介通过这种操作手段，还能让租户感觉到通过平台支付房租是“免息”的，“说白了羊毛出在羊身上，不管什么时候这钱都是租户出的。”

据他介绍，去年的时候，合作的中介公司每为元宝e家拉到一名用户，还可以获得100元的返利，而随着其平台陆续推展开，自去年12月，便不再向中介公司返利了。当记者问到昊园恒业和梦想大熊是否与其公司也有合作时，对方表示“是啊，他们两家是一家”。

房租贷款逾期影响个人信贷

对于中介公司和借贷平台的合作模式，“看房狗”创始人Beck认为，中介可通过这种模式获得大量资金收购中小中介公司，继而让被收购公司的租户捆绑借贷平台，继续扩大资本及规模，而借贷平台也能拓展用户，收取利息牟利。

“这对中介和平台来说是双赢模式，但所有的风险，都转嫁到弱势的租户身上了。”Beck说，沈建和陆秦的租房经历，就能很好地体现租户在这种模式下所面临的风险：按月交租实为分期还贷，出现意外很可能导致逾期，影响个人征信。

对于逾期问题，元宝e家的工作人员告诉记者，租房者如果逾期缴费，平台会宽限一天，第二天会联系租户，如果租户仍然未能按期还款的话，则需要中介公司出面配合催款。“逾期前三天是没有滞纳金的，但如果到第四天还没有还款，就会有每天千分之一的利息作为滞纳金，同时租户这个行为也会影响到他本人的征信。”

针对此类情况，记者致电中国银行贷款部门，一位工作人员表示，银行会根据信用记录进行综合评估，如果查询到客户在征信系统上有网络贷款未还清，一定程度上会影响贷款审批。如客户只有一期未还，而过往信用记录良好，依然能办理贷款业务；但如果客户有两、三期欠款未还，则基本不能办理贷款业务。此外，如果客户在征信系统因为网贷产生不良信用记录，会适当上浮贷款利率，同时还会影响收入还贷比。

一名工作多年的中介员表示，随着网贷的兴起，借贷平台介入租房市场肯定是大趋势，目前很多中介都有合作的网贷分期平台，“既然是贷款分期，至少得让租户知道这是贷款，明白相关后果及影响。”

误导使用借贷软件涉欺诈

在采访中记者发现，很多被误导绑定借贷平台的租户，不知道如何解决，大部分只寄希望于中介公司早日帮助自己解绑借贷平台。

5月4日下午，记者就此事联系北京市住建委，一名工作人员提醒，租房时需要注意中介公司是否具有相关手续，是否有备案，一旦发现利益受损，可及时通过12345热线电话，或者在政府官网等处进行投诉。

12345热线电话一名接线员告诉记者，有此类投诉时，市民需要准备好中介公司的具体名称、公司地址，同时登记市民本身的相关信息，随后热线一方会将相关备案信息转达职能部门帮助市民进行维权。

“房产中介误导租户使用贷款软件的行为因存在虚假表述，是一种民事欺诈行为。”北京泽永律师事务所王常清律师表示，如果房产中介以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，取得超出租期的贷款，使租户在房屋到期后仍承担还贷责任，达到一定的数额，可能触犯刑法，构成诈骗罪或合同诈骗罪，“中介应当承担责任，租户可以要求中介赔偿损失。”

慕公律师事务所的刘昌松律师也认为，如果中介公司推荐缴费平台时，未明确向租户告知为贷款软件，就构成欺诈。受欺诈形成的贷款合同关系虽已成立，但可撤销，撤销后自始无效。

针对借贷平台一方，王常清律师表示，借贷平台有义务对租户进行风险告知，未尽相关义务就应当承担责任。“如果贷款方明知房产中介的欺诈行为，则租户有权撤销该贷款行为。如贷款方不知房产中介的欺诈行为，给租户带来损失的，租户可以要求房产中介承担赔偿责任。”王常清律师称，在此类事件中，租户一般也存在一定的过失，如未细致查看平台相关内容、将相关证件或复印件交给中介等，因此也可能会自行承担一部分不利后果。

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