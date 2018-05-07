原标题：无人便利店是否会重蹈无人货架覆辙

来源：北京商报

北京商报讯（记者 邵蓝洁 徐天悦）无人货架和无人便利店这两种创新零售形式，在经过一年多的奔跑式发展后，如今呈现出冰火两重天的异象。在2018盟享加中国特许加盟展·北京站峰会上，智能便利店品牌小麦铺副总裁全斌透露，小麦铺已于日前上线城市合伙人招募计划，这也意味着小麦铺的开店速度将再度提升。此外，包括物美、便利蜂、全家等传统零售企业的无人便利店项目，也在近期先后传出落地消息。相较于同期被资本看中的无人货架，无人便利店项目发展形势向好，但也有分析人士称，未来的无人便利店行业是否会重蹈无人货架行业野蛮生长的覆辙尚未可知。

根据小麦铺发布的城市合伙人招募计划，小麦铺要求合伙人需具备较强且稳定的当地政府资源，以及具有物业、地产等门店选址优质渠道等。小麦铺招商人员告诉北京商报记者，小麦铺的加盟费用是15万元，小麦铺总部会向加盟主提供系统和门店设备，加盟主从小麦铺的2000多种商品里订货，可实现一日两配。据悉，小麦铺从去年6月落地，目前在北京开设有30多家店。

一年时间落地30多家门店，这个数字对于市场上任何一家无人货架品牌来说都显得微不足道。如小e微店曾对外宣布全国点位数为8000个。不过，后者所在的无人货架行业已经面临推进难题，甚至当前还陷入了行业恶性竞争的舆论漩涡中。日前每日优鲜便利购与小e微店之间无人货架盗抢纠纷被曝光。事实上，进入2018年以来，无人货架市场乱象频发，除头部企业均先后曝出裁员、撤站、融资不顺等消息外，包括BD打架、“贿赂”企业行政人员、物流配送人员“偷卖”商品等事件也频繁诉诸于众，不少业内人士表示已经见怪不怪。

无人货架一地鸡毛的乱象，一方面来自于资本大量涌入带来的行业浮躁，另一方面也说明无人货架本身门槛设限不高，商业模式比较初级。有不少消费者反映无人货架提供的SKU选择太少，吸引力有限。办公场景的即时消费需求确实存在，但仅靠销售快消品，客单价很低，难言盈利，需要基于无人货架进行线上延伸，不过目前无人货架线下网点运营还停留在初级占位阶段。相较而言，无人便利店从面世之初便自带黑科技光环，在接近消费者、满足碎片化商业需求等方面拥有明显优势，能为封闭的商务、社区场景提供便利服务。与无人货架相比，目前在这一赛道的创业企业并不多，这也是无人便利店扩张的空间之一。

此外，相较于纯粹的创业企业，实体零售对于无人便利店有着更好的供应链资源和门店资源。据悉，日前，物美旗下链商公司孵化的首家“邻选”无人便利店已落地营业，第二店正在落地中；便利蜂的无人便利店也于近日在燕郊某处落地测试；全时便利店目前也在内测智能便利店项目。但是无人便利店大规模扩张的时间点还未到来。

零售资深专家启领商学院院长万明治曾表示，无人便利店抓住了消费时间和空间上的两个空白点，从消费角度看，这是非常受欢迎的商业模式。不过，万明治认为，目前的人工智能技术尚不足以支撑这样的商业模式，“如果用现在的人工智能去管理无人值守便利店，我们将它假设为一个店长，目前他的智商水平只相当于一个三岁的小孩，如果这个机器成长到14岁，我绝对把这个店交给他是没有问题的”。