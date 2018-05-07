互联网资管规定满月 部分平台仍“顶风作案”

来源：经济参考报

距离4月3日互联网金融风险专项整治工作领导小组下发《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》（下称“29号文”）已一月有余。不过，仍有部分平台“顶风作案”，继续在其官网发售相关产品。而有些平台虽下架了相关产品，但仍在“暗箱操作”。业内表示，平台应积极整改，早日走向合规发展之路。如果已被认定为违规还继续销售的话，势必挑战监管底线。

“我们会根据相关政策整改，‘违规’项目虽仍在发售中，但一定会结合国家的相关要求进行完善。” 有平台客服向记者表示。不过，在记者询问何时停售时，对方未给出具体整改时间。

根据相关要求，未经许可依托互联网发行或销售资管产品的，须立即停止，存量业务最迟于2018年6月底前压缩至零。

据了解，政策下发之后，平台纷纷应声整改。4月4日晚间，恒大金服恒耀安益系列定向委托产品等互联网资管目前已经紧急下线。4月23日，立马理财宣布平台自4月23日起暂停新增理财业务。据网贷之家不完全统计，涉及互联网资管业务的平台有19家。截至发稿时，记者发现，目前暴风金融、金联储金服、凤凰金融等6家平台已踩了急刹车，相关产品已停发，而万达财富、恒大金服、东风汇等6家平台相关产品已下架。不过，仍有部分平台还在违规销售定向委托投资类产品。停发和下架家数约占全部的63.2%。

29号文的出台对正处于整改验收阶段的网贷行业来说，非常及时和必要。穿透式监管堵住监管漏洞，严防网贷机构“带病”通过验收，有助于提升整改验收工作的成效。事实上，29号文对网贷机构备案影响重大，提前堵死网贷平台通过拆分资管业务来达到备案要求的手段，敦促网贷平台自觉清理违规的互联网资管业务。同时，再次明确网贷平台互联网信息中介的定位，防止出现浑水摸鱼、打擦边球的现象，业内人士说。

苏宁金融研究院高级研究员陈嘉宁表示，现阶段平台的首要工作，是依据相关文件精神，结合规定要求进行自查自改，及时下架存在违规风险的投资产品，与监管部门保持及时的沟通。如果因为侥幸心理，为了短期的一点利益，遭到重罚，甚至影响备案，就得不偿失了。

（钟源）