刘东华回复雷军：正和岛是谁?正和岛为什么而奋斗？

刘东华

在《小米是谁，小米为什么而奋斗》疯传朋友圈、有心人纷纷被打动、感动、鼓舞之际，大家很容易会忽略另一个问题：“雷军是谁，雷军为什么而奋斗”，或者说不是“忽略”，而是觉得上文已经把这个问题给回答了：雷军是谁？他今天的第一标签当然是“小米创始人”了；雷军为什么而奋斗？当然是为小米的使命、愿景和价值观而奋斗了，夫复何言？

20年前我就感叹过，“创造一个海洋，就会有鲨鱼成长。”我的意思，小平通过改革开放为中国创造出了一个日生夜长的市场经济伟大海洋，然后他老人家就睡觉去了。一觉醒来，发现海面上有大大小小、甚至奇形怪状的各种鱼背在闪光，何等惊喜？

自小平南巡讲话后《经济日报》开辟“民营经济”专版起，我历经《中国企业家》杂志社、中国企业家俱乐部和今天的正和岛，已专门、专职为中国企业、企业家群体服务26年。雷军是早年我熟识的重要企业家圈子中为数不多的“漏网之鱼”，直到他后来加入了中国企业家俱乐部才交往渐多。

记得2016年小米低谷、俱乐部“理事互访”走进小米时，俱乐部的企业领袖们系统听取雷军的初心和使命，亲身体验小米产品、生态的杰出创造，一片惊艳。我问雷军，什么将最终决定小米有没有未来、有什么样的未来？雷军的答案简单明确：他和团队的心态。

这让我想起几年前，我当面大不敬地问年近九旬的褚时健老先生愿意用一句什么话定义自己的座右铭时，属兔的褚老终于忍不住用几个字表露了一下心迹：褚时健属牛！

一个人有一颗什么样的心，就会成就一番什么样的事业，他的眼前就会呈现一个什么样的世界。这颗心当然不是指三心二意、随境而转的“躁心”，而是一个人九死不悔，愿意用全部的生命去证明的“真心”。而能够定义一个人到底是谁的，恰恰就是他的那颗真心。

从这个意义上回答“雷军是谁”，我愿意用“厚道雷神”四个字：“厚道”是人品，“雷神”是能量；回答“雷军为什么而奋斗”，我愿意用“给人们的美好生活打造一个全新的标准模式”这句话：“感动人心、价格厚道”的产品与服务代表的是标准，如何确保能够做到这八个字，代表的是新的“标准模式”。

雷军希望我借“小米模式”回答一下“正和岛是谁，正和岛为什么而奋斗”，就让我想到正和岛一直在做的，其实就是移动互联、智能互联时代企业家深度社交过程中关系链、信任链、价值链中新的标准模式的打造，因为几乎所有传统的、包括基于“经典互联网”的标准模式正在纷纷崩塌、纷纷失效。

让我颇感惊喜的是，小米以分秒必争之势、雷霆万钧之力迅速创造出了人们翘首以待的新“标准模式”；而这种惊喜在我这里之所以没有变成“惊恐”，是因为小米基于“铁人三项”的标准模式是自下而上做的，正和岛基于企业家深度社交的标准模式则是自上而下做的，很希望在不远的将来双方有一个美好的“会师”。

为了祝贺小米集团即将隆重上市，也为了持续把“小米是谁，小米为什么而奋斗”所承载的创新理念和企业家精神无限传播放大，我这里只是简要回应一下“正和岛是谁，正和岛为什么而奋斗”的经典之问，待正和岛有一天亦将上市时，再作详解。

正和岛是谁？正和岛就是中国乃至全球企业家的深度社交平台。稍微具体点儿说，就是持续升级的信用体系所支撑的企业家供需对接平台，供需对接包括人的供需、认知的供需与资源和机会的供需。

正和岛为什么而奋斗？正和岛为商业世界更值得信任而奋斗，为最低成本、最高效率、最大可能、最好条件地实现企业家所代表的各种供需对接而奋斗，为天下没有坑人的生意、供需双方都踏实放心的全新标准模式而奋斗。

2018.5.6