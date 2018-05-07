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飞猪推机票退改签规范 代理商违规需三倍赔偿

飞猪推机票退改签规范 代理商违规需三倍赔偿
2018年05月07日 12:00 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月7日午间消息，针对近日媒体曝光的机票退改签乱收费问题，飞猪今日宣布推出相应规范，规定飞猪平台机票代理销售商家如未按照航空公司标准明示、收取退改费用，必须就差价的三倍赔偿消费者。

　　根据江苏省消保委公布的《江苏省消费者飞机票退改签情况调查报告》，消费者在退改签时，30.7%表示提前很早改签但仍然被要求收取高额改签费用，23.5%遇到过退票费用比机票价格高的问题。江苏省消保委已对15家涉事企业寄出约谈函。

　　针对“机票退改签乱收费”的问题，飞猪今日宣布：规定飞猪平台机票代理销售商家如未按照航空公司标准明示、收取退改费用，必须就差价的三倍赔偿消费者，且飞猪平台接到投诉后一经核实，可予以先行赔付。

　　具体而言，自2018年5月7日0时开始，针对国内机票、国际及港澳台机票的退票、改签费用发布和买家的退改申请单，全平台商家必须按航空公司规定准确填写和收取退票、改签费用，若商家填写或收取的费用高于航空公司标准，在平台规则原有的扣分、罚款、清退等处罚基础上，需再额外向买家赔付三倍费用差价。另外，如飞猪核实确有退改签乱收费事实存在，将以其一贯的“先行赔付”优势，确保赔偿即刻进入消费者账户。

　　阿里巴巴副总裁、飞猪副总裁胡臣杰表示：“消费者满意度是飞猪今年的头号KPI。机票销售长期以来沿袭着传统模式，各个环节已经摸索出了一套取得最大收益的方式，其中不乏一些有损消费者权益的顽疾。飞猪相信，只有建立健康的行业规则，才能长久地发展下去。”（张俊）

改签机票飞猪
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