FB数据泄露涉事公司揭秘：2017年仍保存用户数据模型

扎克伯格（中）

新浪科技讯 北京时间5月7日上午消息，英国《卫报》获取了Facebook数据泄露涉事公司邮件。邮件显示，Facebook没能督促Cambridge Analytica删除平台上的用户数据，导致该机构在美国大选期间保留了基于数百万用户数据的大选结果预测模型。

从泄露出的双方往来邮件来看，在大选开始约一年前，Cambridge Analytica方面告知Facebook，他们已经删除了从Facebook那里获取的数千万用户数据，后来他们也同意将删除从这些数据中派生出来的其它数据。但实际上，该机构还是保留这些数据。

据两名Cambridge Analytica前员工透露，在现任美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）竞选期间，Cambridge Analytica受雇于特朗普，并保留了这些数据模型，还与其它Facebook数据进行了聚合。但直到2017年4月之前，Facebook都没有再确认Cambridge Analytica是否已完全删除这些数据模型。

数据的派生包括结果预测模型以及这些用户的心理学分组等，这些资料对于旨在向选民精准投递政治广告的机构来说具有极高的价值。数据科学家表示，很多时候这样的模型和分析的价值往往要比原始数据更高。

Cambridge Analytica此前多次否认自己盗取了Facebook数据，并且宣称自己没有用这些数据为特朗普提供帮助。

《卫报》的这个报道还引起了人们其它方面的担忧，例如上个月Facebook公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在美国国会作证是否准确。

上个月在前往国会参加听证会的时候，扎克伯格对参议院表示，2015年12月，该公司首次得知对方盗取了大量用户数据，于是Facebook“命令Cambridge Analytica删除他们所获得的所有数据，而对方的首席数据官对我们表示，他们已经完成了删除。”

在被进一步问到Cambridge Analytica究竟是否已经删除了数据派生的时候，扎克伯格表示他无法确定对方公司是否完全履行承诺，他补充说道：“他们给我们提供的回复是：已经删除了数据和所有派生。”

《卫报》在2015年报道称，Cambridge Analytica从剑桥大学心理学家亚历山大·科根（Aleksandr Kogan）通过一个Facebook性格测试应用，获得了大量Facebook用户数据。当时，Facebook与Cambridge Analytica将此事当做公关事件处理，后者的首席数据官阿莱克斯·泰勒（Alex Tayler）甚至询问双方是否可以发布联合声明。

几天后，一名负责调查此事的Facebook高管告知泰勒说，Cambridge Analytica违反了Facebook政策。这名Facebook高管表示：“我们需要你们采取所有必须的手段来彻底删除这些信息，以及从这些信息中所派生出的所有数据。”几周之后，泰勒表示Cambridge Analytica希望继续与Facebook进行合作。

12月19日的一封邮件显示，泰勒告知Facebook该公司用户的数据并未用在应用开发中。泰勒在这封邮件中表示：“出于这个原因，以及我们希望与Facebook保持良好合作关系的意愿，我们将会遵守你方的要求，删除我们从科根博士那里获得的所有数据。”然而在这封邮件中，泰勒并没有表示将会按照Facebook的要求删除数据的派生。

一个月后，2016年1月，Facebook派人跟进此事，他们感谢Cambridge Analytica“同意删除所有从Facebook平台上获得的数据派生”。这名Facebook官员在邮件中进行了进一步的询问，他写道：“你是否可以告诉我们你们的数据储存方式，以及采取了哪些行动来对数据进行删除？”泰勒回复邮件称该公司尚未对数据进行删除，但表示，如果Facebook确认删除数据可以解决问题的话，他们将会很乐意按照Facebook的要求对数据进行删除处理。

又一周之后，Facebook提醒Cambridge Analytica，称这些数据是通过不正当手段所获取的，并且Cambridge Analytica有义务删除。这名Facebook高管在邮件中表示：“你们此前表示希望与我们保持积极良好的合作关系。要想继续保持这种关系，需要你们对数据进行删除。”

时间又过去了一周，泰勒给Facebook发邮件确认“Cambridge Analytica现在已经从我们的文件服务器上删除了从科根博士那里获得的数据。另外我还能够确认，我已经对服务器进行了检查，确保服务器上不存在这些数据的备份。”但是这一次泰勒依然没有提及数据派生的情况，没有确认该公司除了删除数据之外也删除了这些数据的派生。

Facebook方面回复邮件称：“谢谢你，阿莱克斯。如果我们还有后续问题的话，我会联系你，如果你和你的团队对我们有任何问题的话，请一定也与我们取得联系。再一次对你们表示感谢。”

Cambridge Analytica的一名前高管承认Facebook本可以很轻松的坚持要求Cambridge Analytica删除利用科根的数据所搭建的模型，并且推测Facebook知道Cambridge Analytica这类政治广告客户能够为他们带来非常可观的利润。

这名Cambridge Analytica前高管表示：“他们（Facebook）本可以在那个时候就在其平台上对我们进行封禁。但是说实话，我们能在他们的平台上花数百万美元。”

2017年4月，距离首次要求删除数据已过16个月之久，Facebook才收到了Cambridge Analytica的官方确认文件，称他们不再拥有Facebook用户数据的派生。

Facebook公司的一位发言人表示：“2016年1月，我们通过电子邮件收到了来自Cambridge Analytica的确认，对方在这封邮件中表示他们已经删除了所有数据，并且对服务器进行了检查，确认服务器上没有数据的备份。”这位发言人随后补充道，到了2016年9月，该公司“通过他们的律师向我们重申他们已经删除了所有Facebook数据，包括数据派生。我们之后收到了Cambridge Analytica的官方证明，确认他们已经删除了所有通过不正当手段所获得的数据。”

但两名Cambridge Analytica前员工表示，实际上在2016到2017年间，该机构一直保留了从Facebook数据中派生出的模型和其他用户个人信息。这两名前员工都确认Cambridge Analytica储存了来自Facebook的用户数据。

其中一名前员工表示，在2016年底的时候，他曾亲眼看到该公司的服务器上存有Facebook用户的聚合数据，这些数据中包含了这些Facebook用户的兴趣。

这位前员工透露：“这些数据并有储存在中心数据库中，而是储存在另一个服务器的隐藏的角落中，但是只要你知道这些数据藏在何处，你就能轻易获取这些数据。我当时感到很吃惊。此前公司对我们说这些数据已经被删除，并且不可以在客户产品中使用这些数据。”

另外，有迹象表明在2017年春天，Cambridge Analytica对公司的服务进行过一次审查，并且发现了这些利用Facebook数据集所派生出来的数据。但是该公司依然没有将其进行删除 ，尽管他们明知留存这些数据有可能导致争议事件的发生。

2017年3月左右，在媒体发表揭露报道之后，Cambridge Analytica进行了一次内部审查，在其服务器上寻找Facebook数据。

一名前Cambridge Analytica员工表示，那时候公司要求员工在服务器和笔记本电脑上删除一切与Facebook数据有关的线索。这名前员工透露：“当时公司对这件事情非常重视。他们查看了我们的所有文件。他们不希望公司内部留有与Facebook数据有关的蛛丝马迹。”

Cambridge Analytica否认了该公司拥有Facebook数据“秘密缓存”的说法。该公司的一名发言人表示，他们已经在2016年1月向Facebook确认了自己已经在文件服务器上删除了所有从科根的Global Science Research（GSR）公司那里获得的数据。并且在同一时期，他们开始了搜索和删除过程，确保他们删除了数据的所有派生。

Cambridge Analytica上周表示，此次丑闻导致他们损失大量的客户，该公司宣布将会关闭业务。然而来自英国的文件显示，该公司的高层计划通过更换公司名称的方式，让其重新开始运营。

2017年8月，一家名为Emerdata Limited的公司在英国完成登记，这个时段也是Cambridge Analytica盗取Facebook用户数据最早被媒体揭露的时间。该公司首席数据官泰勒以及Cambridge Analytica母公司SCL主席朱利安·惠特兰（Julian Wheatland）为Emerdata Limited公司的拥有者。2018年3月，另一家名为Firecrest Technologies Limited的公司被纳入成为Emerdata Limited的子公司。

起初Cambridge Analytica公司的前任CEO亚历山大·尼克斯（Alexander Nix）被任命为两家企业的董事，但是随后他从董事名单中被移除。但是，美国对冲基金亿万富文、Cambridge Analytica的投资人、特朗普选举活动资助人罗伯特·墨瑟（Robert Mercer）的两个女儿丽贝卡·墨瑟（Rebekah Mercer）和詹妮弗·墨瑟（Jennifer Mercer）依然为Emerdata的董事。(月恒)