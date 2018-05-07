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末端配送准时达遭遇成本之困

末端配送准时达遭遇成本之困
2018年05月07日 00:41 新浪科技综合
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　　原标题：末端配送准时达遭遇成本之困

　　来源：北京商报

　　末端配送的准时性成为考验物流企业服务能力的新指标，而这也对企业提出了更高的成本要求。苏宁日前宣布，将对物流配送“准时达”服务进行升级，从此前的2小时内指定送达缩短至1小时内，而此前京东的“京准达”服务也对配送时效进行了精细划分，天猫超市也曾提出细分配送时段。物流企业对配送时段划分得越发细致，相应的成本也随之提高，这不仅需要增加人力或提升配送频率，还需平衡高峰与低谷不同时期的配送人力，合理划分配送区域。如何实现运力资源的优化配置，成为末端配送企业思考的新问题。

　　精细化配送升级

　　5月4日，苏宁宣布将对物流配送“准时达”进行服务升级，配送时间缩短至1小时内，覆盖全天12个时间段，消费者在结算页面中可对配送时间段进行选择。据了解，目前苏宁已经在北京、上海、广州、南京等8个城市开通了升级版的准时达服务。其中，在北京市场，目前主要在东城区和西城区进行试水并在今年6月前覆盖全市。苏宁表示，该服务尚在试运营期间，免费为消费者提供服务，此后会增加配送费用。

　　实际上，电商、物流企业围绕末端配送的竞争态势已经变得剑拔弩张，提升配送速度与精准度是竞争的外在表现。不只是苏宁，此前京东也将“京准达”服务精准至两小时内送达，提供6个配送时间段。

　　今年4月，京东还推出“闪电送”，承诺可在消费者下单后的几分钟内将商品送达，提升部分商品配送的时效性。此外，菜鸟网络此前也联合众多实体门店推出“定时送”与“2小时达”服务，为品牌商搭建配送网络。

　　不只是电商物流企业，众多即时配送企业也早已加入到争分夺秒的末端配送竞争中。如京东到家通过与众多品牌商、门店达成合作，为商家提供1小时送达的即时配送服务，缩短商品从门店到消费者之间的配送时间；人人快送、点我达、闪送等主要提供即时配送服务的众包物流平台，也在不断扩充规模，让以小时甚至分钟来计算的末端配送市场格局发生着变革。

　　争食百亿级市场

　　电商物流和即时配送企业争相提升配送时效和精准度，目的是要满足消费者对配送服务越发严苛的要求，同时也是为了能在庞大的市场空间中，尽可能多地争食到蛋糕。

　　根据艾媒咨询发布的《2017年中国即时物流行业研究报告》预测，2017-2019年国内即时物流行业订单分别会达到89.2亿单、124亿单、159.2亿单，订单增速分别为59%、39%以及28.4%。同时报告分析称，在未来新零售趋势下，即时物流的需求比重还将进一步增加，单量密度和品类多样化将成为企业竞争的关键点。

　　尽管市场空间巨大，但也需要注意到即时物流行业在快速发展的同时，相应的成本也在不断攀升。根据上述报告数据显示，2016年即时物流行业整体成本已经达到561亿元，预计2018年即时物流成本会上升至1091.2亿元。

　　据了解，相较于传统形式的物流配送，对精准度要求更高的准时达服务在人力、线路设置以及站点布局等方面将投入更多精力和成本。

　　苏宁物流准时达服务相关负责人表示，准时达的服务模式不同于传统配送服务，因为配送员要为消费者提供定制化服务，每次取单配送的包裹数量会减少，站点的工作效率也会有所下降。为保证配送时效性和精准度，每个站点会相应增加1-2名配送员，每人每单会得到1-2元补贴，单个包裹成本会上涨30%。准时达也会增加配送员往返站点的频次，从此前每天的2-3次增加至少4次。

　　借规模优势抵消成本

　　面对成本上涨的压力，如何提升服务效率成为物流企业关注的焦点，尤其是在快递行业低价竞争的态势下，企业只能从优化自身运营环节方面出发节省成本。

　　对此，有传统快递企业从业者对北京商报记者表示，大体量、规划化的物流企业往往更容易摊销成本，电商物流也是如此。电商物流企业属于落地配送服务，更多是从仓库发货，发货时间可自由调配。消费者下单后，平台方可以第一时间从仓库调货安排配送，节省中间运输环节，货品是从固定的一点出发，分配给用户，这是电商物流的优势所在，需要考虑的就是如何合理分配不同时段的运力资源。

　　上述苏宁物流准时达服务相关负责人表示，从半日达到2小时达再到1小时达，缩短配送时间意味着苏宁对每个站点的运营管控要求更为严格。住宅区和办公区的订单波峰、波谷以及消费者订购的品类均存在差异性，办公区的订单集中在15-17点，住宅区域的订单多集中产生在19点之后，站点要根据不同的订单特点提前调配运力，并根据客群特点调整储备的商品。根据运营数据预测，当准时达服务每个服务站点的1小时准时达单量达到400单时，可实现营收平衡。

　　定制服务提升附加值

　　当配送时间段被划分得更为细致后，集中配送变成了分散配送，配送员每次在分拣时就会提前进行精准分拣，依据品类和时间提前进行区隔，改变此前混送的状况，配送员随后按照指定的路线进行配送。中国物流学会特约研究员杨达卿认为，准时达服务是较为小众的市场，不属于高频率服务，对企业而言属于长远需求。但准时达的实现可以更好地满足消费者的个性化需求，为企业带来更高的附加值。

　　现阶段，传统快递企业在个性化需求方面已经不能很好地满足消费者，它们更多的是实现标准化、集约化配送，其中包括人力和车力的调配，已经形成相对完整的产业链。但杨达卿认为，准时达的出现暂时不会影响到传统快递企业，因为二者满足的是不同消费群体的需求，服务价格方面也会有所区分，准时达服务价格会更高。未来，消费者会对末端配送提出更高的要求，但目前这部分市场空间不大。

　　杨达卿表示，即时配送满足了公众对速度的苛刻要求，末端配送行业仍是蓝海市场，将有更多的企业和资本不断涌入。在末端配送环节，非标准化、短服务链以及高时效等各种融合的即时物流服务，对车、人、仓的管理和标准化快递服务要求存在差异，无论是零售企业还是物流企业都需要形成合理的秩序，避免产生隐性成本。

　　北京商报记者 王晓然 赵述评

　　陈韵哲/文 李烝/制图

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