原标题：互联网“宝宝”收益渐回暖 第三方支付系仍居首位

来源：北京商报

北京商报讯（记者 崔启斌 宋亦桐 ）互联网“宝宝”产品收益连续两周回升。据融360最新监测数据显示，4月27日-5月3日，74只互联网“宝宝”产品的平均七日年化收益率为4.25%，较前一周上升0.11个百分点，其中第三方支付系产品仍居首位。

具体来看，第三方支付系“宝宝”平均七日年化收益率为4.33%，继续领先，代销系、银行系、基金系宝宝平均七日年化收益率分别为4.26%、4.24%、4.23%，收益相差并不大。上周平均七日年化收益率在5%以上的“宝宝”产品有2只，4%-5%之间的有60只，3%-4%之间的有12只。

其中，规模最大的余额宝平均七日年化收益率为3.97%，较前一周下降0.03个百分点，这是继春节前夕以来，今年余额宝收益率第二次“破4”。据天弘基金公布的数据显示，2018年一季度余额宝规模增速为6.92%，创下历年一季度增速最低值，由于收益率在同类产品中长期靠后，且持续限购，入驻余额宝的天弘货币基金的规模增速有望进一步放缓。

不过，本周投资者迎来了一个好消息，那就是继天弘余额宝货币基金之后，余额宝又引入两只新的货币基金。蚂蚁金服5月3日宣布，余额宝分别接入博时、中欧两家基金公司旗下各一只货币基金产品，从5月4日零点开始逐步向用户开放。

对未来互联网“宝宝”产品的市场展望，融360分析认为，最近一个月互联网“宝宝”产品收益起伏较大，平均七日年化收益率最高接近4.5%，但是从今年以来的收益趋势来看，宝宝收益走势还是相对平稳。