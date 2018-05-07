所有人为腾讯梦想操碎了心 你说马化腾的回应是P的？

文 | Bianews

5月6日，注定是被互联网历史铭记的一天。

这一天是个黄道吉日，很多人包括ofo的戴威举办婚礼，完成个人梦想；

还有更多人全然不顾个人梦想，发挥“舍小我，顾大局”的人道主义精神，关心起了一天净赚2个亿的腾讯，为腾讯的梦想操碎了心。

《腾讯没有梦想》、《腾讯需要有梦想吗？》、《驳腾讯没有梦想》、《腾讯到底有没有梦想？》、《谁说腾讯没有梦想？》……

早间“Pony 马化腾”在微信回应《腾讯没有梦想》一文的对话截图也传播开来，再度引发媒体纷纷报道。

热心网友把后续传播节奏也都安排好了：马化腾公开信、参观腾讯、再次诊断腾讯……

各路大V、互联网圈内人、路边摊大爷纷纷在朋友圈发表观点，角度不同，各有其理，仿佛都是江湖里隐藏已久的高手，一切都向约定俗成的节奏稳健迈进。

就这样，围绕“腾讯的梦想”大讨论热闹了一天，所有人度过了一个不像往常一样虚度荒废的周日。锻炼了脑筋，为一家互联网巨头献了策，十分有意义！

可在晚间，网友Zen发文《腾讯的梦想其实是我PS出来的》，承认截图属于其恶搞。此文现已删除。

“在这边和pony以及腾讯道歉，我本人也买了腾讯股票，很喜欢pony以及腾讯，做这个事情完全是出于对运营的好奇心。”

腾讯公关总监张军昨晚22点也在微博和朋友圈辟谣，称马化腾的回复是有人PS的！！！

刚刚坐了趟长途飞机，一开机吓一跳，居然有人ps替pony杜撰了一个回复，出发点相信是善意，但也确实骗了不少人。特此说明一下，对所有外界的建议，和各位关心腾讯的人，也再次表示感谢！

Are You Kidding Me？传了一天了你告诉我是假的？？？

“老子最少读了三遍！还感叹想马化腾睡得可真晚，阅读效率真高，二十分钟能读完明白还写个小篇观后感……结果你告诉我是假的……”

这让鞭哥在内的媒体们全部尴尬了！

鞭哥得剖析剖析了。

一、为什么所有人都信了？怪媒体不求证吗？

1、ps图里小马哥的回应，语气谦逊，不乏谨慎思考和反省，符合小马哥一贯风格。小马哥本人回应也就这个水平了。



2、优秀的人比你更努力，截图里的凌晨2点符合大家对小马哥作息时间的印象。

3、小马哥在微信朋友圈“批阅奏折”已成惯例，近如对腾讯文档的评语，远如跟朱啸虎的辩论。加上微信名字和头像以假乱真，很少人会怀疑。

4、效率第一，有了一家媒体报道，后面的媒体就免去求证，纷纷跟进，关键是腾讯科技也报道了。

5、公关回应慢是常态，这次腾讯回应用了一天时间，客观放纵了事态发展。

6、公关说的话越来越“不可信”，你看看否认合并的，最后都合并了。

二、腾讯公关总监到底在没在飞机上？还是故意任其传播？

鞭哥通过各种搜索技能发现，腾讯公关总监张军登机前的最后一条微博是在7:33发的，也就是说他最早可能是7:33关机起飞的。

鞭哥还发现，最早发布“马化腾回复”的是一个自媒体，发布在6:27。腾讯公关部如果没看到情有可原。

最早发布马化腾回应的正规媒体是一家门户，发布在8:15，如果张军7:33关机起飞了，确实看不到。

但腾讯公关部不可能只有张军一个人……

三、暴露出腾讯公关的哪些问题？

媒体朋友都知道，腾讯关于传闻类的回应，很多是公关总监张军作为出口，在微信或微博回应。

但是“马化腾回应”的情况不同，顶级大BOSS的微信被假冒了，还造成这么大的传播影响，腾讯公关部却没有及时作出回应，这是问题之一。

其二，公关部只有张军一个人吗？只有张军的微信微博能代表腾讯吗？显然不是。腾讯有微博，也有官方公众号，不少辟谣也是公众号发出来的。

张军在长途飞机上，如果他联系不到，公关部应该如何应急？

有副总监吗？其他团队成员怎么自行决策？有什么机制？如果拿不了主意能不能直接找上上级领导？

去年的管理层调整后，刘胜义担任集团市场与全球品牌主席，负责公司级市场与公关工作吧？能不能向他直接汇报如何对这件事反应？

如果必须等张军落地做决策，那媒体去求证也得等一天吧？

鞭哥发现，腾讯科技的文章是在下午14：10发的，说明腾讯并没有在早上及时跟进，没有跟风，这段时间应该是跟公关部沟通过的，毕竟是自己老板的言论。

魏武挥老师的文章称，腾讯科技发文前是向公关部求证过的，老板有没有说过这话呀？得到的答复：是。

暴露出腾讯公关部和马化腾之间没有顺畅的沟通管道。

确实这件事关于老板个人，向老板个人求证是最有效的。因为腾讯内部人也会信以为真。

归根结底，这个事对腾讯不是负面，也不急迫。PS图里的回应对腾讯是利好的，公关部“放任”其流传一天是有好处的。

四、谁该承担最大责任？

这件事往小了说，是个乌龙；

往大了说是伪造腾讯公司董事局主席马化腾的微信发表言论，并造成了这么大的舆论影响。

对始作俑者追责，那个朋友没跑儿。

实在怪造假者太专业了，加上后续的种种原因，才让媒体们让包括媒体在内的所有人信以为真，被当猴耍。

还有人说应该将其收编，真的可以么？