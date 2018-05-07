互联网大会7月召开 相关龙头持续受益

据悉，2018(第十七届)中国互联网大会将于今年7月10日-12日在北京国家会议中心举行，大会将举办分享经济论坛、互联网投资与创业论坛、区块链论坛等20余场特色主题论坛。

大会的召开显示了我国对互联网发展的高度关注，从年初至今国家高层已经多次谈到互联网的发展，就建设网络强国发表意见并制定相关政策。值得注意的是，本届大会还将首次推出中国互联网独角兽论坛。多家独角兽企业与高管代表将齐聚一堂，共同探讨独角兽企业未来发展趋势，覆盖金融科技、智能硬件、消费升级、智慧出行等多个热点领域。

制造企业的互联网化是中国从制造大国走向制造强国的重要一步，它是解决中国制造业由于装备和软硬件平台依赖进口所面临的缺乏创新平台的问题的重要手段，工业互联网的普及，不应该也不会造成机器取代人，它会为帮助企业解决“00后”不愿从事简单重复劳动的问题，也为员工提供更大的发展空间。

互联网科技类公司占独角兽绝大部分，近年来互联网巨头纷纷跻身全球TOP10市值公司俱乐部。相比传统行业，投资者更关注互联网公司成长性，股价表现与营收、净利润相关度低。近年来独角兽成长速度加快，企业成长为独角兽所需时长平均为3-4年，中国独角兽多为“互联网+”模式的需求导向型企业。未来，随着我国互联网的加速发展，将为企业发展带来更加广阔的市场空间。

此次大会的召开将为相关领域发展带来利好，A股市场相关上市公司中用友网络（600588.SH）、浪潮软件（600756.SH）、东方国信（300166.SZ）以及浪潮信息（000977.SZ）等值得关注。