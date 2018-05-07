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《后来》退票门背后:光线靠投资推收益 猫眼盈利存疑

《后来》退票门背后:光线靠投资推收益 猫眼盈利存疑
2018年05月07日 01:16 新京报
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　　《后来》退票门背后 光线传媒近半利润来自投资

　　“后来的我们什么都有了，却没有了我们”。5月7日，这句朋友圈爆红台词的出处——刘若英的导演处女作《后来的我们》上映已有10天。中国票房网数据显示，截至5月6日中午12时，《后来的我们》实时票房位居第一，累计票房11.74亿，成为“五一档”最大赢家。

　　然而，这部爆款电影上映以来的“退票事件”也不断发酵。天津猫眼微影文化传媒有限公司（下称天津猫眼或猫眼）既是《后来的我们》出品方之一，又是该片唯一的发行方，也是该片的售票方之一。据天眼查数据显示，天津猫眼背后的大股东是北京光线传媒股份有限公司。

　　不仅如此，5月2日，电影《英雄本色2018》导演丁晟在微博上质问其影片发行方光线传媒2700多万宣发费用和1000万票补款的具体去向。一时间，光线传媒站上了风口浪尖。

　　曾经因《泰囧》、《致青春》、《中国合伙人》等爆款电影让观众熟知的光线传媒发布的2017年年报显示，公司当年扣非净利润4.61亿元，同比减少11.01%。如今，光线传媒已经开始依靠投资收益驱动业绩。

　　去年电影及衍生品毛利率降一成

　　4月28日《后来的我们》上映首日，被爆存在大量集中退票。4月29日，猫眼电影（猫眼旗下票务平台）声明称，截至4月28日23点，平台疑似被恶意刷票并退票数量约38万张，涉及票房约1300万。猫眼电影澄清没有对市场进行干扰。

　　退票事件被爆出后，《后来的我们》幕后操盘手的股票走弱。东方财富网数据显示，4月27日，《后来的我们》上映前一天，光线传媒涨停，收盘报11.58元。5月2日，光线传媒股票仅上涨0.95%，到了5月3日就开始下跌1.6%，5月4日跌1.02%。

　　除了股价波动之外，光线传媒4月21日发布的2017年年报也引起了业界的担忧。

　　年报显示，2017年光线传媒净利润为8.15亿元，较2016年增加10.02%，相比于2016年增幅84.27%出现大幅放缓，而扣除非经常性损益的净利润为4.61亿元，较2016年下降11.01%，这是光线传媒扣非净利润三年来首次下降。

　　除主营业务之外，支撑光线传媒去年利润的一大板块是投资收益。去年，光线传媒对联营企业计提的投资收益、增持天津猫眼股权后的投资收益，合计达到3.7亿元，占利润总额比例44.96%。

　　此外，2014年6月，光线传媒以1.76亿元收购杭州热锋网络科技有限公司51%的股权。由于杭州热锋业绩对赌未完成，补偿光线传媒1.4亿元，这成为了光线传媒2017年非经常性损益收入之一。

　　2017年光线传媒的主营收入增速仅为6.48%，相比于2016年的13.66%、2015年的25.06%不断下滑。

　　年报显示，去年光线传媒的主营业务仍然是电影及衍生品，占比达到67.17%，同比略微下调0.32%。但是，去年光线传媒在电影及衍生品上的毛利率同比下降10.59%。

　　光线传媒去年收入前五名的影视作品分别为电影《大闹天竺》《三生三世十里桃花》《嫌疑人X的献身》《缝纫机乐队》以及《春娇救志明》，收入共9.49亿元，占全部营业收入比例51.51%。

　　但是，这些电影不少都是高成本制作，盈利空间被压缩。从总体来看，光线传媒2017年共有15部影片参投并确认收入，实现总票房33亿元，相比于2015年下滑近一半。而从收入前五的电影口碑来看，两极分化的趋势较为明显：前两部成本较高，在豆瓣电影获得的评分仅为3.8分、3.9分，而《春娇救志明》的豆瓣评分为7.0分。

　　猫眼盈利状况存疑

　　站在这次“退票危机”风口浪尖上的是光线传媒旗下的猫眼。

　　早在2016年，猫眼上市的消息就在资本市场上不胫而走。直到去年6月，光线传媒董事长王长田在上海国际电影节上表示，光线传媒所投资的大部分公司所占股份都较少，惟有对猫眼属于大股东，目前猫眼也有独立上市的计划。王长田透露，猫眼在各个市场上市都在考虑范围内。

　　猫眼在2012年上线。2016年5月，光线传媒发公告称，以约6%的股份和23.83亿元现金获得猫眼57.4%的股权，成为猫眼的大股东。

　　2017年9月，光线传媒公告称，猫眼和微影时代实现战略合作，共同组建一家新公司“猫眼微影”。整合后，猫眼估值约为137亿元。随后，猫眼电影和阿里旗下的淘票票在互联网售电影票市场上形成了“双寡头”模式，市场份额你追我赶。

　　今年初，有消息称，猫眼年内赴港上市，拟估值200亿元，募资10亿美元，承销商为美银美林、摩根士丹利

　　猫眼的盈利水平，一直都是业界关注的焦点。

　　去年5月31日，光线传媒将持有的捷通无限68.55%的股权转让给猫眼文化时透露了猫眼的盈利情况。公告显示，2016年，猫眼实现营业收入10.53亿元，净利润为-5.11亿元。去年9月5日，光线传媒再次发公告显示，猫眼2016年营收10.32亿元，净亏损1.09亿元；去年1-5月营收10.2亿元，净利润7312.57万元。通过公开渠道，记者没有找到猫眼2017年全年利润数据，截至目前，猫眼的盈利状况依然是个谜。

　　《后来的我们》退票涉及票房1300万，这些数据是否会影响猫眼营收及上市进程也尚未可知。

　　“如果猫眼和光线传媒合并报表，退票事件或多或少都会对光线传媒的下季度业绩报表产生影响”，光线传媒独立董事、北京大学文化产业研究院副院长陈少峰告诉新京报记者，《后来的我们》退票已经对票房产生上千万影响，不过猫眼只是电影的出品方之一，出品成本会被摊销，因此影响也会减少。

　　陈少峰表示，暂时看不出退票事件对猫眼上市的影响，但电影局仍应在详尽调查后尽快做出结论，“根据猫眼发布的公告来看，猫眼说自己也是受害者，那么这件事情的来龙去脉究竟如何、应该向何方追责，这对于猫眼也至关重要”。

　　撤出电视剧圈，向直播靠拢

　　光线传媒如今以电影闻名，但起步之初，它是一家电视剧制作公司。1998年，光线传媒成立，随后数年间陆续推出“娱乐现场”、“音乐风云榜”等节目。

　　2006年，光线宣布进军电影界，当时华谊兄弟的电影业务正一片火热，业界对于光线的电影业务前景并不看好。不过，当年光线凭借《伤城》《导火线》《铁三角》等影片取得了不俗的票房成绩。2009年-2011年，光线传媒每年投资和发行的电影都超过15部。

　　2012年，光线传媒投资的《泰囧》大热，2013年发行的《致青春》《中国合伙人》等9部电影表现出众，占全国国产片票房19%，为公司带来近25亿元票房，同比增长46%。当年，光线传媒营业利润、利润总额、净利润均出现上涨。此后，光线传媒进入较为稳定的发展期。

　　进入2016年，光线传媒电影及衍生品的营收为12亿元，同比下滑5.84%，是近3年来公司在电影业务上的首次下滑。

　　风险高、业绩缺乏足够的稳定性已成为影视公司普遍较为头痛的问题。光线传媒指出，随着市场竞争的加剧，单部影视作品面临的不确定性日益提高，对公司的整体业绩也产生不确定性影响。光线传媒做出的应对之策就是横向、纵向发展。

　　横向上，光线传媒正在撤出电视剧圈，向着视频直播进军。2017年年报显示，光线传媒的电视剧占营业收入比重同比下降62.58%，视频直播占营业收入比重上涨96.09%。但去年视频直播的毛利率仅同比上涨2.81%。

　　纵向来看，光线传媒正致力于拓展网络发行，全方位展开业务布局。不过反映到业绩上，目前都暂未有太大成效。

　　4月26日，光线传媒发布2018年一季度报告显示，报告期内，光线传媒营收同比减少34.25%，而营业利润同比大涨1123.32%。但实际上，3月11日光线传媒将持有的27.64%的新丽股份，以33.17亿元转让，这成为了光线传媒在2018年第一季度利润大幅度上涨的重要原因。

　　新京报记者 林子

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