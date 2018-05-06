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张一鸣：腾讯是极其优秀的公司 Pony是我最敬佩的CEO

张一鸣：腾讯是极其优秀的公司 Pony是我最敬佩的CEO
2018年05月06日 15:50 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月6日下午消息，昨日一篇题为《腾讯没有梦想》的文章在朋友圈广泛流传，该文章认为，腾讯正在丧失产品能力和创业精神，变成一家投资公司。

　　同时文章中提到了今日头条旗下的抖音这种“算法+短视频+开放式关系”产品竟然奇袭了腾讯社交大本营，在腾讯主导了十多年的“熟人通讯+封闭关系”之外打开了一条新路。另外，文章还引用了一则张一鸣个观点，“张一鸣曾评价腾讯把公司做错了，‘你在一个非常有前景，非常长的跑道上，你就应该低空飞行。他应该把之前的利润都用到，再更深层次、给大规模的投入，他们可以取得更大的成就。’他认为这是认知的问题。‘相对来讲他们（腾讯和百度）更短视，现在为什么竞争那么激烈，因为大家一下往终极优化，往长期优化，往长期优化的话可能就压缩短期。’”

　　今日头条创始人兼CEO张一鸣今日在微信朋友圈转发了一则反对《腾讯没有梦想》的文章《谁说腾讯没有梦想》，并表示，这篇比较中肯。“腾讯是一家极其优秀的公司，Pony也是我最敬佩的CEO。不仅是业务和实力，公司和管理层的能力和修为也是业界最好的，相信这也是业界共识，大家心服口服。也许格局平静太久了，潘乱和一些同行希望能有一个公司起一些波澜，但如果走进刻意收敛光芒的腾讯观察，会发现这是唐吉柯德的想象。”

　　张一鸣表示，腾讯不仅强而且还在各个维度不断进化，大家应该多学习。我也希望腾讯带动中国互联网整体更多的进步。

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