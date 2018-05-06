越来越多印度加密货币公司挑战央行禁令 违反宪法

印度国家中央银行——印度储备银行对加密货币银行服务的禁令再次受到质疑。位于马哈拉施特拉邦的Flintstone Technologies公司已经向德里高等法院提出诉讼，要求印度储备银行撤回此前的禁令，并称该禁令太过随意，而且不公正并有较大风险。该公司指出，印度央行没有任何理由限制加密货币交易。

此外，印度储备银行对提供给加密货币的公司和个人银行服务实施了禁令——希望禁止商业银行和其他金融机构提供加密相关服务。但现在，该禁令遭到了一家本土加密货币交易公司的挑战——Flintstone Technologies Private Limited 公司已经向德里高等法院提出请求，要求印度储备银行撤回4月6日发布的通函。

根据印度媒体报道，该诉讼已经在本周五被列入到法院听证，之后会由法官Rajiv Shakdher判决。本月初，加密货币交易所Coin Recoil也已经就相关经历向最高法院提起速速，反对央行对与加密行业公司合作的银行进行打击。

Flintstone Technologies是一家为比特币和其他加密货币提供服务线上加密钱包业务提供商，他们在其请愿书中声称，印度央行发布的禁令就是针对了所有虚拟货币交易的个人或企业，而且没有提及其决定实施限制的任何理由。据悉，印度储备银行已经给该国所有银行三个月的时间来遵守该命令。

缺乏监管法规，导致行业增加更多不确定性

按照此前印度央行发布的文件，所有受到央行监管的实体都禁止提供与虚拟货币相关的任何服务，包括与购买或出售虚拟货币有关的账户转账及收款交易。根据另一家挑战这项禁令的加密货币Kali Digital Ecosystems声称，目前印度缺乏加密货币监管法规，导致了这类交易处理的不确定性，也会产生很多不利影响。

Kali Digital Ecosystems公司也来自古吉拉特邦，他们认为印度储备银行的禁令是武断的，而且违反了印度宪法。该公司已经于4月22日要求有关当局（包括印度央行和印度商品和服务税务委员会）就这一禁令做出正式答复。

监管不确定性和扩大银行限制措施严重影响了印度加密货币交易所开展业务，导致本地平台交易量大幅下降。